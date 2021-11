Animal Crossing: New Horizons – Comment aider Gulliver

Si vous jouez à Animal Crossing: New Horizons, c’est une bonne idée de passer du temps chaque jour à marcher sur les plages de votre île. Vous trouverez des coquillages que vous pouvez ramasser et vendre, des poissons océaniques à attraper et peut-être même une bouteille avec une recette de bricolage à l’intérieur. Vous pourriez également apercevoir le marin mouette Gulliver allongé dans le sable.

Approchez-vous de lui et parlez-lui et il crache du charabia. Ne vous découragez pas ! Continuez simplement à lui parler et finalement, il se réveillera et vous demandera de l’aide. Gulliver est tombé par-dessus bord et a besoin de ses camarades pour le sauver. Malheureusement, son communicateur est cassé et les pièces ont été dispersées sur toute votre île.

Trouver les pièces

Source : iMore

Gulliver a besoin de cinq éléments de communication pour pouvoir signaler son équipage. Pour les trouver, retournez flâner sur la plage et cherchez de petites giclées d’eau sortant du sable près d’une toute petite ombre noire. C’est la même animation que vous voyez lorsque vous pouvez creuser pour une palourde japonaise, qui est utilisée pour fabriquer des appâts pour poissons.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : iMore

Sortez votre pelle et creusez là où vous avez vu le jaillissement. L’animation se produit rapidement mais vous n’avez pas besoin de creuser pendant qu’ils sont encore actifs, juste dans la zone où vous l’avez repéré. Si vous avez manqué où il se trouvait, attendez un peu et vous en verrez probablement un autre à proximité. Pendant que la quête de Gulliver est active, au lieu de déterrer une palourde, vous trouverez une partie communicateur.

Source : iMore

Une fois que vous avez déterré cinq des pièces, retournez voir Gulliver qui errera sur la plage où vous l’avez laissé. Parlez-lui à nouveau et donnez-lui les pièces du communicateur. Il pourra alors restaurer son communicateur et faire savoir à son équipage qu’il a besoin d’un tour. Ils prennent leur temps pour le récupérer et vous pourrez le repérer sur la plage pendant quelques heures après.

Source : iMore

Réclamer votre récompense

Gulliver promettra également de vous envoyer une récompense dans quelques jours, bien que ma première soit arrivée le lendemain. Vérifiez votre courrier pour une belle note et un cadeau que vous pouvez ouvrir pour révéler votre prix. J’ai une coupe de cheveux coiffante en queue de cochon. Gulliver semble avoir un perpétuel problème à rester sur son navire, alors attendez-vous à le revoir bientôt.

Source : iMore

Gullivarr et autres habitants de la plage

Dans la mise à jour de l’été 2020, Gulliver n’était pas la seule mouette salée à se retrouver sur votre plage. Vous risquez également de rencontrer le pirate Gullivarr et vous obtenez également du butin pour l’avoir aidé. Bien que la mise à jour 2.0 récemment publiée n’ajoute aucune nouvelle mouettes ou fonctionnalités pour ces oiseaux, elle ajoute une autre créature à voile, Kapp’n, qui vous emmènera à l’aventure sur d’autres îles sur son bateau. Vous pouvez le trouver sur la jetée de votre île après avoir obtenu une île trois étoiles.

Bonne chasse!

Tous ces heureux amoureux de la mer vous offrent tant de trésors sympas à utiliser sur votre île. Il semble qu’il y ait toujours une nouvelle surprise à gagner. Obtenez de vrais trésors avec les adorables accessoires Animal Crossing disponibles pour votre Switch et partez en mer avec votre équipement complet. Bonne chasse!

Principale

Obtenez plus de commutateur

Commutateur Nintendo

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?