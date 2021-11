Animal Crossing: New Horizons – Comment aider Wisp

Vous pouvez trouver différentes choses sur votre île dans Animal Crossing: New Horizon selon l’heure de la journée. Certaines créatures comme le poisson football et la tarentule ne sortent que la nuit, vous aurez donc envie de passer du temps à vous promener après la tombée de la nuit pour les ajouter à votre collection. Pendant que vous y êtes, vous pourriez rencontrer l’un des résidents les plus étranges de l’île : Wisp.

Tout comme le naufragé Gulliver, la créature fantomatique Wisp apparaît au hasard sur votre île tous les quelques jours, bien que vous ne le trouviez que la nuit. Vous le rencontrerez probablement pour la première fois peu de temps après avoir commencé le jeu. Une fois que vous l’avez repéré, avancez et appuyez sur A. Il sera tellement surpris qu’il s’effondrera, avec cinq morceaux de son esprit s’envolant dans toutes les directions.

Trouver les pièces

Heureusement, Wisp est un fantôme sympathique et se présentera. Il n’est pas fan de son apparence alors que son esprit est dispersé, ce qui ressemble moins à un fantôme souriant mignon qu’à une larme rougeoyante, alors il vous demandera de lui rendre service et de l’aider à se ressaisir.

Recommencez à errer autour de l’île et vous trouverez des morceaux de son esprit qui flottent. Vous pouvez les attraper dans votre filet de la même manière que vous le feriez avec un insecte volant. Une fois que vous avez récupéré les cinq pièces, retournez à l’endroit où vous avez repéré Brindille la première fois. Comme Gulliver, il erre mais ne s’éloigne pas trop. Vous devrez livrer toutes les pièces cette nuit-là ou elles disparaîtront de votre inventaire, et vous devrez recommencer la quête la prochaine fois que vous le rencontrerez.

Choisissez votre récompense

Une fois la quête validée, Brindille se reconstituera et vous proposera un choix de récompense : quelque chose que vous n’avez pas encore ou quelque chose de cher. Malheureusement, Brindille n’est pas doué avec l’argent, donc il n’est pas très clair sur ce qui est cher. J’ai choisi cette option et j’ai obtenu un mur en bois sauvage. Il se vend 1800, ce qui n’est pas si impressionnant. Vous feriez mieux d’utiliser la quête pour garantir que vous pouvez remplir votre collection.

En prime, aider Wisp pour la première fois vous récompensera avec quelques Nook Miles, et vous en obtiendrez plus une fois que vous aurez fait sa quête 10 fois. Tom Nook ne veut pas effrayer les nouveaux clients, il vous conseille donc de ne dire à personne d’autre que l’île est hantée.

N’aie pas peur

Brindille ne s’habitue pas vraiment à votre présence et paniquera à chaque fois que vous le verrez, vous donnant l’opportunité de refaire sa quête. Animal Crossing: New Horizons est si relaxant qu’il est particulièrement agréable de saisir votre Switch avec vos accessoires Animal Crossing préférés et de jouer juste avant d’aller au lit.

Avec le nouveau mandat Nightowl que vous pouvez publier dans la mise à jour 2.0, il y a plus d’options sur ce qu’il faut faire sur l’île après la tombée de la nuit, mais c’est toujours le moment idéal pour voir si vous pouvez trouver Wisp. Assurez-vous simplement de finir de l’aider avant de vous endormir !

