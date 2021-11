Animal Crossing: New Horizons – Comment déverrouiller et utiliser l’application Pro Camera

La dernière mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons a été mise en ligne, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle application Pro Camera. Les villageois mignons et les options de décoration sont depuis longtemps quelque chose qui en fait l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch du marché. Mais maintenant, les choses se sont encore améliorées puisque vous pouvez vraiment vous approcher de près lorsque vous prenez des photos de vos villageois ou des beaux meubles et de la flore de votre île. Mais avant de pouvoir prendre des photos, vous devez déverrouiller cette mise à jour. Voici ce que vous devez faire pour le déverrouiller, ainsi que comment utiliser les nouvelles fonctionnalités.

Une fois que le jeu a terminé la mise à jour de l’application, appuyez simplement sur le bouton ZR et sélectionnez Application de caméra professionnelle pour commencer. Il existe de nombreux modes différents, vous pouvez donc prendre des photos sous tous les angles comme jamais auparavant. Vérifions-les.

Modes et options de l’appareil photo

Il existe plusieurs façons de prendre une photo dans Animal Crossing: New Horizons. Pressage le bouton vous permettra de parcourir les trois modes de caméra. De plus, vous pouvez utiliser d’autres fonctionnalités pour poser vos villageois et obtenir l’instantané parfait. Voici tout ce que vous pouvez faire avec l’appareil photo.

Mode caméra à vol d’oiseau : C’est le mode de base que nous avons eu tout le temps.

Source : iMore

Mode caméra portable : Appuyer sur le bouton – lorsque l’interface de l’appareil photo est activée vous permet de vous promener et de prendre des photos du point de vue de votre avatar. C’est parfait pour les gros plans. Notez que vous pouvez faire pivoter la caméra verticalement, mais pas horizontalement à l’extérieur. Cependant, si vous êtes dans votre maison ou au café Roost, vous pouvez déplacer la caméra pour une scène plus dynamique.

Source : iMore

Mode appareil photo trépied : Appuyez à nouveau sur le bouton – et votre personnage posera la caméra à l’endroit où vous vous trouviez, puis pourra être déplacé pour être sur la photo.

Source : iMore

Attirez l’attention des villageois : En appuyant sur le bouton R, vous attirerez l’attention de n’importe quel villageois sur votre plan. Ils pourraient même vous saluer ou faire autre chose lorsqu’ils vous remarquent.

Source : iMore

Réactions : Lorsque vous êtes devant la caméra, vous pouvez appuyer sur le bouton ZR et choisir dans votre liste de réactions déverrouillées. Les villageois à côté de vous réagiront souvent à vos actions, et certains pourraient même vous imiter. Lorsque vous utilisez le nouveau mode portable, vous pouvez réagir hors caméra, puis obtenir une belle vue rapprochée des réactions de votre villageois.

Source : iMore

Désactiver les icônes : En appuyant sur le joystick droit, toutes les icônes de l’interface disparaissent pour une vue claire. C’est parfait pour tous ceux qui veulent faire une vidéo propre ou diffuser leur gameplay sur Twitch.

Source : iMore

Zoom avant et arrière : Appuyez sur le bouton X de votre contrôleur pour faire un zoom avant de la caméra tandis qu’appuyer sur Y fait un zoom arrière. Il y a une limite à la distance que peut parcourir la caméra, vous devrez donc peut-être déplacer votre villageois vers l’arrière ou vers l’avant pour une meilleure prise de vue dans certains cas.

Source : iMore

Faire pivoter et déplacer la caméra : L’utilisation du D-pad ou de quatre boutons sur le Joy-Con gauche ou sur le côté gauche du contrôleur vous permet de faire pivoter la caméra verticalement ou de faire glisser la caméra de haut en bas horizontalement.

Source : iMore

Filtres : Vous pouvez modifier les teintes de votre image en appuyant sur le bouton ZL de votre manette. Il existe même une option monochrome.

Source : iMore

Bordures & Divers : Appuyer sur le bouton L vous permet d’ajouter plus de choses à l’image, par exemple des bordures, un horodatage ou la date.

Source : iMore

Voilà! Maintenant, vous pouvez être un maître photographe !

Dites « cheese!

Maintenant que vous avez déverrouillé la nouvelle mise à jour de l’application Pro Camera, vous pouvez vous rapprocher de vos villageois pour des prises de vue parfaites. Cette capacité sera certainement utile pour quiconque diffuse du jeu sur Twitch ou fait des vidéos amusantes d’Animal Crossing pour YouTube.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?