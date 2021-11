Animal Crossing: New Horizons – Comment faire un kit d’installation d’échelle en bois

La dernière mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons est maintenant en ligne, offrant aux insulaires toute une gamme de nouvelles activités à explorer. De Harv’s Island à Brewster’s Roost, les nouveautés ne manquent pas. En parcourant votre île pour découvrir toutes les nouveautés, vous pourriez être fatigué de devoir constamment sortir votre échelle pour escalader une falaise.

Heureusement, il existe maintenant une solution, car une recette de kit de configuration d’échelle a été ajoutée afin que vous puissiez construire des échelles permanentes où vous le souhaitez. Voici comment procéder.

Comment construire une échelle permanente dans Animal Crossing: New Horizons

Rendez-vous dans votre local Cranny de Nook et jetez un œil à l’intérieur de l’armoire qui contient des parapluies, des planètes, etc. Faites défiler jusqu’à la Recette du kit d’installation d’échelle et l’acheter. Le prix demandé est 2 000 cloches, alors assurez-vous d’avoir l’argent.

Allez dans votre inventaire et cliquez sur le carte de bricolage pour apprendre la recette. L’échelle apparaîtra alors avec le reste de vos recettes DIY.

Source : iMore

Pour construire le kit échelle en bois, vous aurez besoin cinq morceaux de bois, pas de feuillus ou de résineux. alors rassemblez ces matériaux.

Source : iMore

Une fois que vous avez tous les matériaux, dirigez-vous vers votre table d’artisanat habituelle et sélectionnez le Kit de montage échelle en bois de vos recettes.

Source : iMore Maintenant que vous avez le kit, trouvez un endroit à flanc de falaise sur votre île où vous souhaitez placer une échelle. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit, récupérez-le dans votre inventaire et le tour est joué ! Une échelle est apparue.

Toutes nos félicitations! Vous savez maintenant comment construire des échelles permanentes sur votre île Animal Crossing. La meilleure partie est que le jeu ne limite pas le nombre d’échelles que vous pouvez créer, alors remplissez ces falaises pour que vous n’ayez jamais à vous soucier de ne pas progresser dans votre monde.

Construisez votre chemin vers le sommet

Animal Crossing: New Horizons est l’un des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch, et pour cause compte tenu de la liberté que le jeu offre à ses joueurs. Si vous êtes un nouveau propriétaire de Switch et que vous n’avez pas exploré vos nouveaux horizons, nous ne pouvons pas recommander assez ce nouvel Animal Crossing.

