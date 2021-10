Animal Crossing : New Horizons — Comment gagner de l’argent rapidement !

Lorsque vous commencez pour la première fois sur votre île déserte Animal Crossing: New Horizons, tout ce que vous avez est une tente, un lit bébé, une radio, une lampe et un NookPhone. Il n’y a pas de bâtiments ni de chemins faciles pour vous rendre aux confins de votre île. Si vous voulez transformer ce bel endroit en une escapade tropicale parfaite, vous aurez besoin de beaucoup de cloches. Heureusement, dans Animal Crossing: New Horizons, l’argent pousse sur les arbres, et il existe plusieurs moyens rapides d’agrandir votre portefeuille. Voici quelques conseils pour gagner rapidement des tonnes de cloches.

Allez plus loin

Source : Nintendo

Dans le cadre du Nook Getaway Package, les joueurs peuvent rembourser leur prêt avec Nook Miles ainsi qu’avec Bells. Heureusement pour vous, il est facile de gagner des Nook Miles, surtout au début du jeu. Il y a beaucoup de tâches simples comme prendre une photo, écrire au tableau ou mettre quelque chose dans votre maison, qui vous aideront à gagner des Nook Miles et à vous rapprocher du remboursement de votre prêt.

Une fois que vous aurez payé vos frais d’emménagement initiaux, vous aurez accès aux tâches Nook Miles +, une série de défis faciles et en constante rotation qui vous permettront d’accumuler des Nook Miles encore plus rapidement. Une fois que vous avez mis à niveau les services aux résidents dans un bâtiment, vous pouvez dépenser 500 miles au kiosque Nook Stop à l’intérieur pour acheter un bon Bell. Il sera émis immédiatement et vous pourrez ensuite le remettre à Nook’s Cranny pour le vendre pour 3 000 cloches.

Désherber l’île

Source : iMore

Lorsque vous commencez, votre île sera couverte de mauvaises herbes. Heureusement, les nettoyer vous rapportera une somme d’argent décente. Courez aux services aux résidents et parlez à Timmy. Il vous donnera 990 cloches pour 99 mauvaises herbes que vous arrachez.

Tout simplement fracassant

Source : iMore

Vous trouverez de nombreux rochers autour de votre île. Si vous utilisez une pelle ou une hache pour les frapper, des cloches pourraient apparaître. Sinon, vous obtiendrez des pierres, de l’argile, du fer ou de l’or. Des insectes cachés sous la roche peuvent également apparaître, que vous pouvez attraper avec votre filet. Assurez-vous de conserver 30 pépites de fer pour construire Nook’s Cranny, mais vous pouvez vendre le reste. Augmentez vos chances d’obtenir huit objets de roches en utilisant le Rock Trick.

Secouez-le comme une photo polaroïd

Source : iMore

En plus des fruits, vous découvrirez qu’il y a des pièces et des objets cachés dans les arbres autour de votre île. Montez simplement au tronc et appuyez sur le bouton A de votre commutateur, puis votre personnage secouera un arbre qui loge tout ce qui se trouve dans la cime des arbres. Si vous êtes chanceux, quelque chose de rare tombera. À tout le moins, vous pouvez toujours ramasser tous ces fruits et les vendre aux services aux résidents.

Attrapez-les tous!

Il y a beaucoup d’insectes qui habitent votre île. Comme dans la vraie vie, certains d’entre eux n’apparaissent que la nuit. Profitez-en pour courir et attraper autant de bugs que possible. Vous pouvez obtenir une quantité décente de cloches lorsque vous les vendez.

Les papillons sont les plus faciles à attraper, mais la plupart d’entre eux ne vous rapportent pas autant d’argent. Mais chaque petit geste compte. Pour gagner de l’argent, vous devrez être plus prudent et vous faufiler sur les autres insectes qui s’enfuient rapidement. Soyez juste prudent avec les guêpes, les scorpions et les araignées, car ces bestioles effrayantes peuvent vous blesser. C’est probablement pourquoi vous pouvez obtenir une tonne de cloches en les vendant. Essayez de secouer les arbres avec votre filet équipé pour réduire les risques de vous faire piquer par des guêpes.

Prise du jour

Source : iMore

Vous trouverez de nombreux poissons nageant autour de votre île, que ce soit dans l’océan ou dans l’une des rivières. Si vous attrapez l’un des poissons les plus rares, vous pouvez vraiment en tirer un profit lorsque vous allez le vendre. Passez du temps à pêcher tous les jours et voyez si vous avez de la chance. À tout le moins, tout l’argent que vous gagnez en attrapant des poissons plus communs peut rapidement s’additionner. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des poissons les plus précieux d’Animal Crossing: New Horizons.

Vous êtes plus susceptible de tomber sur un poisson rare si vous lancez votre ligne dans l’eau alors qu’il pleut. Pour cette raison, c’est une bonne idée de laisser tomber ce que vous faites et de passer du temps à regarder l’eau chaque fois que l’eau tombe du ciel. Certains des poissons les plus rares valent des milliers de cloches, comme le cœlacanthe, qui peut être vendu pour 15 000 cloches.

Continue de nager

Source : Nintendo

Après son ajout dans la mise à jour de l’été 2020, les joueurs pouvaient peigner le fond de l’océan pour toutes sortes de créatures des grands fonds. Obtenir une combinaison est assez facile ; vous pouvez échanger des Nook Miles contre un, en acheter un dans l’application Nook Shopping ou l’acheter directement auprès de Timmy et Tommy.

Tout comme les insectes et les poissons, les créatures marines peuvent se vendre pour un joli centime si vous savez ce que vous faites. Les créatures des grands fonds capturées en plongée peuvent être vendues entre 500 et 15 000 cloches ! Vous voudrez mettre votre masque de plongée rapidement si vous cherchez à gagner de l’argent au début du jeu. Eh bien… un masque de snorkeling n’est pas requis pour nager à Animal Crossing, mais vous aurez certainement l’air cool en le faisant !

L’argent pousse sur les arbres

S’il vous arrive de rencontrer un endroit scintillant en courant dans la ville, vous pouvez utiliser votre pelle pour creuser à cet endroit et trouver 1 000 cloches. Bien que vous puissiez simplement empocher l’argent, vous pouvez également en obtenir beaucoup plus si vous êtes patient.

Sélectionnez le sac de cloches dans votre inventaire et choisissez de l’enterrer dans le sol. Notez que vous pouvez enterrer jusqu’à 10 000 cloches dans l’un de ces trous uniques. Après avoir enterré le sac, un jeune arbre apparaîtra. Laissez le jeune arbre seul pendant plusieurs jours. Si vous devez déplacer l’arbre, déterrez le jeune arbre et replantez-le ailleurs.

Finalement, il deviendra un arbre et laissera tomber trois sacs Bell. Notez qu’un nouveau point de lueur d’arbre d’argent apparaît sur votre île tous les jours. Vous pouvez faire pousser plusieurs arbres à argent en même temps, vous voudrez donc certainement être à l’affût de ces endroits brillants.

Acheter bas, vendre haut

Source : iMore

Vous pouvez gagner ou perdre d’énormes quantités de cloches en jouant sur le marché des tiges. Tous les dimanches entre 5h et midi, Daisy Mae se présentera quelque part sur votre île et vous proposera de vous vendre des navets. Ses prix varient de semaine en semaine entre environ 90 et 110 cloches, alors essayez d’acheter quand ils sont bas. Faites-en autant que vous pouvez vous le permettre. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas les garder dans l’entrepôt de votre maison, vous aurez donc besoin d’un endroit pour les jeter. Sinon, vous les transporterez dans vos poches.

Timmy et Tommy n’achèteront pas de navets le dimanche, mais après cela, ils proposeront des prix variables tout au long de la semaine. Revenez régulièrement et attendez que le prix soit supérieur à celui pour lequel vous les avez achetés, puis déchargez vos navets et faites un gros profit. Ne les gardez pas trop longtemps car si cela revient à dimanche, ils pourriront tous et deviendront sans valeur.

Vieil argent

Source : iMore

Les fossiles sont un autre objet de collection que vous pouvez ajouter à votre musée. Jusqu’à quatre fossiles apparaissent chaque jour, mais si vous manquez une journée, il ne peut y avoir plus de six sites de fossiles sur l’île. Ces points de fouille peuvent être identifiés par une forme d’étoile brune sur le sol. Chaque fois que vous déterrez un nouveau fossile, apportez-le directement à Blathers et faites-en don au musée comme le bon citoyen que vous êtes.

Cependant, Blathers ne prendra pas les doublons. Que faites-vous de tous ces doubles ? Eh bien, vendez-les bien sûr! Les fossiles peuvent être vendus à Timmy et Tommy pour n’importe où entre 1 000 et 6 000 cloches. Bien sûr, vous devriez toujours laisser Blathers identifier les fossiles pour vous avant de les vendre. De cette façon, vous saurez lesquels vous avez déjà donné.

Sonnez les cloches !

À la base, Animal Crossing: New Horizons consiste à gagner de l’argent pour rembourser votre prêt et construire votre vie parfaite. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour gagner rapidement des Nook Miles ou des Bells pendant que vous parcourez votre île. Bonne chance pour créer l’escapade parfaite. J’espère que vous pourrez trouver les créatures les plus rares et construire la maison de vos rêves dans l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch.

