Animal Crossing: New Horizons – Comment personnaliser des objets avec Cyrus et Reese

Maintenant que nous avons Harvey’s Island Plaza dans Animal Crossing: New Horizons, il y a tellement de nouvelles choses que nous pouvons faire. Par exemple, Cyrus et Reese ont créé une boutique et vous ont laissé personnaliser des articles que vous ne pouviez pas personnaliser vous-même. Il vous suffit de déverrouiller Cyrus d’abord et d’avoir le nombre de cloches nécessaire pour payer chaque travail de personnalisation. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’activité de personnalisation d’Animal Crossing Cyrus.

Comment débloquer Cyrus et la personnalisation

Toutes les fonctionnalités de personnalisation font de ce jeu l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch. Pour approfondir votre expérience de personnalisation, vous devez d’abord déverrouiller Cyrus. Voici comment.

Ont 100 000 cloches sur toi. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez faire certaines choses pour gagner de l’argent rapidement. Rendez-vous à l’aéroport de votre île et rendez-vous L’île d’Harvey. Lorsque vous atterrissez, passez devant sa maison et courez dans le place sur la droite. Harvey vous parlera et vous parlera de la place. Quand il a fini de parler, vous verrez Lloids se tenir en cercle. Parlez à celui au fond à côté du petit moulin à vent. Payer le Lloyd 100 000 cloches.

Revenez à Harvey’s Island le lendemain pour découvrir que Reese et Cyrus se sont installés.

Comment personnaliser des objets avec Cyrus

Vous devez avoir un objet dans votre inventaire pour que Cyrus le personnalise. Cela étant, assurez-vous de vous rendre à Harvey’s Island avec tous les articles que vous souhaitez personnaliser.

Parlez à Cryus et sélectionnez « Je suis sûr ! »

Source : iMore

Sélectionnez l’article de votre inventaire que vous souhaitez qu’il personnalise. S’il peut être modifié, un R stylisé apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’icône. (Le R est pour Re-Tail, un magasin qui existait dans les précédents jeux Animal Crossing).

Choisissez la couleur, l’étiquette ou tout autre options de personnalisation disponible pour vous.

Source : iMore Select Commander.

Sélectionner Oui!

Source : iMore

Reese prendra votre article, le personnalisera et vous le rendra immédiatement. Vous pouvez maintenant passer à votre prochain travail de personnalisation si vous en avez un.

C’est comme ça que je l’aime

Malheureusement, tout ne peut pas être personnalisé, mais plus d’articles, de meubles et de nourriture peuvent être personnalisés que jamais. Vous n’aurez qu’à l’essayer et voir si l’élément que vous souhaitez modifier a d’autres options disponibles.

