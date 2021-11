Animal Crossing : New Horizons — Comment personnaliser l’extérieur de votre maison

Décorer l’intérieur de votre maison avec divers meubles a toujours été au cœur de l’expérience Animal Crossing, et cela n’a pas changé dans Animal Crossing: New Horizons. Cependant, New Horizons offre également de nombreuses façons de changer l’apparence de l’extérieur de votre maison. Malheureusement, vous ne pourrez pas le faire instantanément car l’option ne sera pas disponible pour vous. En plus de cela, le jeu n’explique jamais comment le déverrouiller en premier lieu. Ne vous inquiétez pas, car ce guide vous expliquera en détail tout ce que vous devez faire pour personnaliser l’extérieur de votre maison.

Sauter à:

Bienvenue dans la vie insulaire

Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Le jeu joyeux dont le monde a besoin

Animal Crossing: New Horizons est un simulateur de vie relaxant et engageant qui vous encourage à créer votre propre complexe insulaire de rêve, à vous faire des amis et à sourire tout au long du chemin.

Comment moderniser complètement votre maison

Source : iMore

Avant de pouvoir personnaliser l’extérieur de votre maison, vous devrez débloquer la possibilité de le faire. Pour cela, vous devrez d’abord rénover votre maison en agrandissant la taille de votre pièce principale, puis en ajoutant de nouvelles pièces. Chaque pièce déverrouillée après l’ajout de l’arrière-salle déverrouille de nouvelles options de personnalisation extérieure. Vous pouvez acheter des mises à niveau en parlant à Tom Nook dans les services aux résidents. Chacune de ces rénovations coûte beaucoup de cloches, chacune plus chère que la précédente. Voici une ventilation de ce que chaque mise à niveau vous coûtera :

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Surclassement de la taille de la pièce principale : 198 000 cloches

Ajout de l’arrière-boutique : 348 000 cloches

Ajout de la pièce de gauche : 548 000 cloches (déverrouille la personnalisation du toit et de la boîte aux lettres)

Ajout de la pièce de droite : 758 000 cloches (déverrouille la personnalisation de la porte)

Ajout au deuxième étage : 1 248 000 cloches (débloque la personnalisation du revêtement)

Au total, vous devrez dépenser 3 100 000 cloches pour avoir accès à toutes les différentes options de personnalisation extérieure. Cela peut sembler difficile, et ce le sera certainement si vous ne concentrez pas vos efforts sur la fabrication de Bells le plus rapidement possible. Cependant, vous pouvez gagner suffisamment plus tôt que vous ne le pensez si vous jouez intelligemment. Assurez-vous de consulter notre guide sur toutes les différentes façons de gagner de l’argent rapidement, ainsi que nos conseils et astuces pour devenir riche grâce aux navets. Si vous êtes prêt à faire l’effort, vous atteindrez ce total avant de vous en rendre compte.

Comment personnaliser l’extérieur de votre maison

Source : iMore

Source : iMore

Dans le menu de personnalisation, vous pouvez sélectionner quatre types de personnalisations différents pour l’extérieur de votre maison : toits, murs, portes et boîtes aux lettres. Si certains ne sont pas disponibles, c’est parce que vous n’avez pas encore suffisamment amélioré votre maison pour pouvoir les personnaliser.

Vous pouvez également choisir parmi l’une des quatre formes de maison distinctes, annoncées par Nintendo lors de l’Animal Crossing Direct d’octobre 2021. Les joueurs peuvent choisir entre les options de forme par défaut, maison de ville, zen et chalet pour adapter leur maison aux besoins de leur île. Chaque forme de maison a sa propre sélection distincte d’options de toit, d’extérieur et de porte, qui ne se chevauchent pas toujours.

Source : iMore

Vous avez le choix entre plusieurs matériaux différents pour chaque partie de votre maison, notamment les bardeaux, le bois, la pierre et plus encore. En plus de cela, chaque matériau peut également être sélectionné dans une grande variété de couleurs différentes. Enfin, en appuyant sur le bouton Y, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non que vos fenêtres aient des rideaux. Toutes ces options vous donnent amplement d’espace pour créer un look créatif en mélangeant et en assortissant. Vous pouvez également appuyer sur le bouton X pour voir à quoi ressemblera votre maison de jour comme de nuit, ce qui est très apprécié.

Une fois que vous avez trouvé un look que vous aimez, appuyez sur le bouton + pour confirmer votre sélection. Tom Nook vous dira que la mise à niveau coûtera 5 000 cloches et prendra une journée. Nous vous recommandons d’être absolument sûr des styles que vous avez choisis, car chaque fois que vous rénovez votre extérieur, cela vous coûtera 5 000 cloches, peu importe combien ou peu vous changez.

Si vous acceptez, les rénovations que vous avez choisies seront terminées le lendemain. Profitez de votre nouvel extérieur chic ! Il est également important de noter que si jamais vous décidez d’obtenir la mise à niveau finale de la maison qui ajoute un sous-sol (ce qui coûte 2 498 000 cloches), Tom Nook vous offrira une personnalisation extérieure gratuite de manière permanente une fois que vous l’aurez payée. Cela peut être idéal pour les personnes qui envisagent de changer beaucoup de style.

Jouer à la maison

Animal Crossing reste l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Avec des tonnes de contenu gratuit et des DLC payants sous la forme de Happy Home Paradise, les joueurs auront des possibilités de personnalisation infinies à l’intérieur comme à l’extérieur.

Bienvenue dans la vie insulaire

Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Le jeu joyeux dont le monde a besoin

Animal Crossing: New Horizons est un simulateur de vie relaxant et engageant qui vous encourage à créer votre propre complexe insulaire de rêve, à vous faire des amis et à sourire tout au long du chemin.

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?