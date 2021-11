Animal Crossing: New Horizons – Comment terminer le projet K, amener KK Slider sur votre île et déverrouiller la terraformation

La dernière tâche majeure que Tom Nook vous demande de terminer dans Animal Crossing: New Horizons est le projet K. Fondamentalement, il vous sera demandé d’aménager l’île pour accueillir un concert de KK Slider. Il s’agit d’un effort important nécessitant que vous dépensiez beaucoup de ressources sans beaucoup de conseils. Mais si vous y parvenez, vous obtiendrez une énorme récompense sous forme de terraformation, qui vous permet de façonner l’espace à votre guise.

Achèvement du projet K :

1. Améliorez les services aux résidents dans un bâtiment et parlez à Tom Nook

Source : iMore

Pour aller aussi loin dans le jeu, vous devez avoir mis à niveau les services aux résidents d’une tente à un bâtiment. Si vous ne l’avez pas encore fait, foncez ! Ces choses doivent être complétées pour mettre à niveau les services aux résidents :

Transformez votre tente en maison Invitez trois nouveaux villageois Construisez Nook’s Cranny Construisez un pont Invitez trois autres villageois

Source : iMore

Une fois que vous avez fait tout cela, vous trouverez Tom dans le nouveau bâtiment des services aux résidents. Lorsque vous lui parlerez, il vous donnera un aperçu de tout ce que vous pouvez faire dans le nouveau bâtiment, puis il mentionnera qu’il souhaite travailler pour le projet K. Fondamentalement, le but de ce projet est d’obtenir KK Slider pour organiser un concert sur votre île. Pour ce faire, vous allez devoir faire de votre île un endroit plus excitant.

Source : iMore

Tom Nook vous dira qu’il souhaite attirer plus de monde sur l’île. Il vous demandera de choisir l’emplacement idéal pour un camping. Courez autour de votre île et sélectionnez un endroit pour le camping à construire. Il apparaîtra le lendemain. Le camping ne sera pas utilisable le premier jour d’ouverture, il faudra donc attendre que quelqu’un se présente le lendemain.

2. Invitez de nouveaux villageois à vivre sur votre île et construisez plus de maisons

Source : iMore

Vous avez besoin de plus de gens pour vivre sur votre île si vous voulez convaincre KK d’y donner un concert. Il existe deux manières différentes d’attirer de nouveaux résidents :

Le camping

Le premier campeur qui se présente à votre camping est tiré au sort. Néanmoins, vous pourrez éventuellement inviter des villageois spécifiques sur votre île à l’aide de cartes amiibo. Cependant, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n’avez pas débloqué la possibilité d’utiliser des amiibo. Pendant qu’un campeur est en visite, vous pouvez lui demander de devenir un résident permanent de votre île. Certains d’entre eux sont difficiles à obtenir, vous devrez donc peut-être les inviter plusieurs fois avant qu’ils acceptent d’emménager.

Voyages sur l’île avec les billets Nook Miles

Vous pouvez également inviter des villageois sur votre île en utilisant des billets Nook Miles. Achetez un billet auprès du NookStop des services aux résidents pour 2 000 Nook Miles, puis prenez un avion pour une autre île. Pendant votre voyage, vous pourriez rencontrer un villageois que vous n’avez jamais vu auparavant. Parlez-leur et invitez-les à vivre sur votre île.

Construire de nouvelles maisons

Source : iMore

Pour accueillir tous ces villageois, vous allez devoir construire quelques maisons supplémentaires. Parlez à Tom Nook aux services aux résidents. Il est impatient de vendre plus de terres pour le logement. Vous devrez lui payer 10 000 cloches pour chaque kit de maison que vous lui prenez. Pour vos efforts, vous serez récompensé par des Nook Miles une fois que quelqu’un aura emménagé. Vous pouvez avoir un total de 10 villageois sur votre île, alors continuez à économiser et à placer de nouvelles parcelles de logement jusqu’à ce que vous atteigniez la limite.

3. Améliorez votre île pour obtenir des commentaires de KS

Source : iMore

La partie la plus laborieuse et la plus longue du projet K est d’élever le niveau d’étoiles de votre évaluation d’île. Enregistrez-vous auprès d’Isabelle aux services aux résidents pour connaître le nombre d’étoiles actuel de votre île. Elle vous indiquera sur quel domaine vous devez travailler pour améliorer votre score grâce à ses recommandations un peu vagues et souvent répétitives.

En résumé, vous devrez construire plus de maisons, inviter plus de villageois à emménager et améliorer l’apparence générale de votre île en plaçant des décors et des objets partout pour obtenir une meilleure note. Cela prendra probablement des centaines de milliers de cloches et plusieurs jours.

Certains moyens clés pour y parvenir sont de garder l’endroit exempt de mauvaises herbes, d’utiliser une grande variété de décors extérieurs, de planter beaucoup d’arbres et de fleurs et de clôturer ces nouveaux jardins. Parcourez le terminal Nook Stop pour des recettes pertinentes et des structures impressionnantes. Déverrouiller la boutique Able Sisters vous donnera également un coup de pouce substantiel, alors essayez de le faire dès que vous le pouvez.

Source : iMore

Continuez à vérifier avec Isabelle aux services aux résidents tous les jours pour voir ce qui doit être fait autour de votre île. À chaque fois, elle lira des commentaires que les visiteurs ont écrits sur votre île. Un jour, elle lira une note signée par « KS » Nook et Isabelle comprendra rapidement que ce retour est de nul autre que KK Slider lui-même.

Nook appellera alors KK depuis son téléphone. Après une brève conversation, Nook vous dira que le célèbre musicien apparaîtra sur votre île dès demain.

4. Assister à un concert de KK Slider

Source : iMore

KK Slider apparaîtra sur votre île le lendemain de l’appel de Nook. Lorsque cela se produira, vous et vos villageois vous rassemblerez tous et écouterez les airs géniaux de ce chiot pendant que le générique de clôture défile. Il vous proposera même un nouveau morceau intitulé Welcome to Horizons. À l’aube de la mise à jour 2.0, de nouvelles fonctionnalités cachées ont été incluses, telles que la possibilité d’applaudir pendant ses concerts en appuyant sur le bouton UNE bouton.

KK Slider devient alors un visiteur incontournable de l’île qui apparaît tous les samedis devant les services aux résidents. Il passera la majeure partie de la journée à jouer les chansons qui lui plaisent. Cependant, une fois 18h00, vous pouvez demander une chanson spécifique. Un avantage génial ici est qu’il vous donnera même une copie de la chanson que vous avez demandée, que vous pourrez ensuite emporter chez vous et mettre dans votre chaîne stéréo. Assister à son premier spectacle vous récompensera également avec des Nook Miles, et vous gagnerez plus en devenant un habitué de ses performances.

5. Achetez des permis de terraformation au kiosque des services aux résidents

Source : iMore

Une fois le concert terminé, Tom Nook vous parlera et vous donnera l’application Island Designer, qui débloque des capacités de terraformation. Au début, vous ne pourrez faire que des chemins. Pour déverrouiller des permis de terraformation spécifiques, vous devrez dépenser des Nook Miles au kiosque des services aux résidents. Mais une fois que vous les avez acquis, vous pouvez vous mettre au travail en déplaçant des rivières, en ajustant des falaises, en aménageant des sentiers et en redessinant votre île pour en faire une escapade parfaite. Voici tous les permis que vous pouvez acheter :

Permis de construction Prix Permis d’aménagement aquatique 6 000 Nook Miles Permis de construction de falaise 6 000 Nook Miles Permis de chemin de tuiles arquées 2 000 Nook Miles Permis de chemin de brique 2 000 Nook Miles Permis de chemin de terre sombre 2 000 Nook Miles Permis de chemin de sable 2 000 Nook Miles Permis de chemin de pierre 2 000 Nook Miles Tuile de terre cuite permis 2 000 Nook Miles Permis de chemin en bois 2 000 Nook Miles Permis de chemin de conception personnalisé 2 000 Nook Miles

Vivre en concert

Vous savez maintenant comment faire en sorte que KK Slider apparaisse régulièrement sur votre île. C’est un excellent moyen de collecter toutes ses pistes et d’apporter plus de plaisir à votre jeu le samedi. Bonne chance avec le projet K ! J’espère que vous pourrez rapidement élever le niveau d’étoile de votre île et obtenir une évaluation incroyable de l’île de votre chien préféré à la guitare.

