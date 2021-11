Animal Crossing: New Horizons – Cultures culinaires, où se procurer du blé, de la farine, des pommes de terre

C’est un ajustement parfait, c’est un miracle que cela ne soit pas déjà arrivé. Animal Crossing: Nouveaux Horizons présente maintenant Recettes de cuisine bricolage, pour que vous puissiez faire frire une tempête avec les ingrédients que vous cultivez autour de votre île comme blé, farine, pommes de terre et tomates.

Cultiver des cultures et suivre des recettes pour créer vos propres plats cuisinés est un élément essentiel des simulations de vie, mais a été absent jusqu’à présent dans Animal Crossing.

Avec les recettes de cuisine de bricolage, vous pouvez créer des repas uniques à afficher dans votre maison ou les utiliser comme un nouveau moyen d’obtenir une énergie fracassante et époustouflante.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la création de votre propre ferme dans Animal Crossing: New Horizons, y compris où obtenir les récoltes que nous avons trouvées jusqu’à présent.

Avant de commencer cependant, n’oubliez pas de vous rendre à la mairie et d’acheter le pack de démarrage de recettes de cuisine au terminal Nook dans le coin pour quelques milliers de Nook Miles.

Comment obtenez-vous du blé, des pommes de terre et d’autres produits dans Animal Crossing: New Horizons?

Comme les arbres fruitiers de base que vous avez depuis le début de votre vie insulaire, votre île aura un type de produits indigènes comme le blé, les tomates ou les pommes de terre.

Vous pouvez acheter des démarrages pour vos produits indigènes de Leif, alors attendez qu’il visite votre île, ou dirigez-vous vers l’île de Harv et investissez dans le stand de Leif pour lui donner un stand permanent sur la place commerçante.

Un autre endroit où vous pouvez trouver des produits agricoles est sur les îles inexplorées que vous visitez avec Kapp’n. Cela nécessite beaucoup de chance, mais vous pouvez attraper une tonne de plants de pommes de terre, de blé ou de tomates sur certaines îles que vous visitez, alors assurez-vous de faire un voyage tous les jours.

Enfin, vous pouvez acheter des produits différents de ceux de votre île en visitant d’autres joueurs. Vous pouvez rechercher sur Twitter, Reddit ou les sites communautaires d’Animal Crossing des personnes qui ont une version de Leif en visite et qui ont le type de départ dont vous avez besoin, ou qui peuvent vous donner la récolte elles-mêmes.

Finalement, vous devriez pouvoir obtenir des plantes de chaque type différent grâce à une combinaison de ces méthodes.

Comment cuisiner et faire de la farine dans Animal Crossing : New Horizons ?

Pour commencer à cuisiner, rendez-vous chez vous, puis placez un article de cuisine comme une cuisinière, une cuisinière, un four, une plaque de cuisson ou une plaque chauffante.

Appuyez sur A sur l’élément de cuisson pour afficher le menu des recettes et vous verrez tous les plats que vous pouvez préparer.

C’est également là que vous transformez les matières premières en ingrédients secondaires comme la farine.

Cuisiner est aussi simple que d’interagir avec un four lorsque vous avez les bons ingrédients dans votre inventaire.

Comment cultivez-vous dans Animal Crossing: New Horizons?

L’agriculture est aussi facile. Une fois que vous avez le type de culture que vous souhaitez cultiver dans votre inventaire, faites un trou dans le sol, puis plantez le produit à l’intérieur.

La culture poussera d’elle-même sans avoir besoin de soins supplémentaires. Mais si vous voulez augmenter le rendement, vous pouvez les arroser tous les jours.

Où trouvez-vous plus de recettes de cuisine?

En plus de votre pack de démarrage du Nook Terminal, vous pouvez acheter un autre pack de recettes dans l’armoire de Timmy et Tommy à Nook’s Cranny.

Après cela, vous pouvez obtenir plus de recettes de cuisine de bricolage à partir de messages en bouteille et de grèves d’inspiration.

Visitez les îles avec Kapp’n et récupérez les messages en bouteille pour avoir une chance de découvrir une nouvelle recette de cuisine à suivre. Ou vous pouvez pêcher dans la mer et les rivières jusqu’à ce que vous attrapiez un type de poisson utilisé dans une recette. Vous aurez alors un éclair d’inspiration pour un plat dans lequel l’utiliser.

Pour en savoir plus sur les nouveautés d’Animal Crossing, voici où trouver Brewster et déverrouiller le café The Roost.

Ou pour en savoir plus sur ce que vous pouvez extraire du sol au lieu d’y mettre, voici ce qu’il faut faire avec Gyroid Fragments.

Enfin, pour une aide plus générale, nous avons également une page complète de guides Animal Crossing: New Horizons, ainsi que des listes de prix du poisson, des prix des insectes et des prix des créatures marines.