Animal Crossing: New Horizons Deserted Island Diary sort plus tard ce mois-ci

Image : VIZ Média

Mettre à jour [Sat 4th Sep, 2021 15:00 BST]: Avant la sortie d’Animal Crossing: New Horizons – Deserted Island Diary plus tard ce mois-ci, VIZ Media a publié la description officielle, révélant ce que les fans peuvent attendre de ce manga (via Comicbook.com):

“Dans le jeu vidéo sur les phénomènes mondiaux Animal Crossing, les joueurs ont l’habitude d’avoir un insulaire humain vivant dans le jeu vidéo. Maintenant, le premier roman graphique anglais officiel du jeu Animal Crossing New Horizons—Deserted Island Diary offre une nouvelle tournure spéciale avec quatre insulaires vivant avec Tom Nook et les villageois préférés des fans. Rejoignez l’humoriste Coroyuki, la princesse Himepoyo, l’érudit Benben et Guchan endormi alors qu’ils s’adonnent à l’île paradisiaque. De la collecte de cloches à la création de la maison de leurs rêves, ces quatre insulaires donnent des fans pour la première fois et fréquents une nouvelle expérience inoubliable !”

Histoire originale [Sun 30th May, 2021 06:30 BST]: Il y a quelques mois, VIZ Media a révélé qu’il traduirait Animal Crossing: New Horizons – Deserted Island Diary. Si vous n’avez pas compris l’histoire originale que nous avons diffusée, c’est un manga sur ce que les villageois font quand vous n’êtes pas là.

Dans une mise à jour, VIZ Media a maintenant annoncé Animal Crossing: New Horizons, Vol. 1 Deserted Island Diary arrivera le 14 septembre et vous pouvez le précommander dès maintenant pour seulement 9,99 $ USD. Le même message donne également aux fans d’Animal Crossing un aperçu de la couverture localisée – qui est similaire mais différente de l’art de la boîte du jeu.

Animal Crossing : Nouveaux Horizons, Vol. 1 Deserted Island Diary sort le 14 septembre 2021.

The Deserted Island Diary, sorti pour la première fois au Japon en juillet dernier, contient 128 pages, ainsi que l’histoire et l’art de Kokonasu Rumba. Il y a même un aperçu de la version japonaise que vous pouvez consulter, pour avoir une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.

