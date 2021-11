Animal Crossing: New Horizons Farming guide – Comment acheter des graines et faire pousser des cultures

Nous savons déjà planter et entretenir des parcelles de citrouilles depuis un certain temps déjà. Mais avec la mise à jour Animal Crossing 2.0, nous pouvons désormais planter beaucoup plus de graines et de démarrages pour une variété de cultures. Animal Crossing : New Horizons est vraiment l’un des meilleurs jeux Switch, hein ?

Mais comment débloquer cette nouvelle capacité exactement ? Où obtenez-vous des graines? Et quelle est la meilleure façon de faire pousser vos cultures ? Plongeons-nous pour répondre à toutes ces questions et plus encore.

Élevage Animal Crossing : toutes les cultures et comment les cultiver

Il y a six cultures. Vous pouvez les déposer dans l’herbe n’importe où sur votre île et ils pousseront. Cependant, c’est beaucoup plus amusant (et beaucoup plus joli) si vous prenez le temps de mettre en place une petite clôture autour d’un sol plus sombre, puis de laisser tomber les plantes en place. Certaines plantes doivent être achetées sous forme de graines tandis que d’autres sont achetées sous forme de graines.

Pour qu’elles poussent au maximum de leur potentiel, vous devrez les arroser tous les jours jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être récoltées. Ensuite, vous pouvez cuisiner de jolis petits plats en utilisant les choses que vous avez cultivées.

Élevage Animal Crossing Où obtenir des semences et commencer

Pour commencer le processus d’agriculture, vous devrez vous rendre à Harvey’s Island. Ici, vous sauterez dans le chien hippie lui-même et il vous expliquera sa nouvelle place marchande.

Tête droite en arrière et parler au Lloid à droite du petit moulin à vent. Payez-les 100 000 cloches pour amener Leif sur la place. Il y a un kiosque ABD près de la maison de Harvey si vous devez retirer de l’argent. Revenez le lendemain et parler à Leif.

Il offrira deux options d’agriculture en échange de Bells.

Vous devrez peut-être contacter des amis ou échanger avec d’autres joueurs afin de trouver rapidement toutes les cultures disponibles dans Animal Crossing. Mais finalement, vous pouvez faire pousser un jardin de taille décente.

Animal Crossing: Station d’élevage

C’est tellement amusant d’avoir enfin plus d’options à notre disposition dans New Horizons. Amusez-vous à planter vos cultures et à faire de jolis petits plats. Avec la Journée de la Turquie à l’horizon, la possibilité de préparer de la nourriture ouvre de nouvelles activités de vacances amusantes comme cultiver de la nourriture et cuisiner votre propre festin.

