Animal Crossing: New Horizons – Guide Brewster & The Roost

Finalement! Le moment que tous les fans d’Animal Crossing: New Horizons attendaient est arrivé. Nintendo a annoncé lors de son Direct de septembre 2021 qu’il y aurait effectivement une grosse mise à jour du jeu à l’horizon (désolé) et il n’a pas déçu. Avec quelques autres mises à jour énormes, Brewster arrive à Animal Crossing: New Horizons le 5 novembre.

On dit depuis longtemps que ce pigeon servant du café se rendrait à Nook’s Island, mais si vous êtes nouveau dans la série, vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit. Eh bien, pas de soucis. Asseyez-vous, prenez une tasse de café et lisez tout sur Brewster et son nouveau rôle lors de votre escapade sur une île tropicale.

Qui est Brewster ?

Source : OLM, Inc.

Brewster est un PNJ qui a été introduit pour la première fois dans Animal Crossing: Wild World. C’est un pigeon biset bleu, autrement connu sous le nom de pigeon, et il est identifié par son look distinct : petites lunettes rondes, moustache noire et style majordome. Il a aussi la voix d’un villageois grincheux. Brewster est peut-être un peu distant au début, mais il est très sympathique une fois que vous apprenez à le connaître. De plus, il est toujours là pour servir des boissons très chaudes à votre villageois et à tous les autres habitants de votre petite ville pittoresque.

Cette commode pointue peut être trouvée en train de travailler au Roost Café, mais l’emplacement change en fonction du jeu Animal Crossing auquel vous jouez. Brewster apparaît dans Wild World, City Folk, New Leaf. Son café se trouve généralement dans le musée, ou vous pouvez le déverrouiller via le projet de travaux publics de New Leaf. Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, il a sa propre carte amiibo.

Le rôle de Brewster dans Animal Crossing

Source : @chuggaaconroy sur YouTube

Selon le jeu auquel vous jouez, Brewster joue un rôle légèrement différent. En général, il fait la même chose, c’est-à-dire servir du café. Dans Wild World, Brewster donne du café aux joueurs une fois par jour, et il sera là pour les visiteurs spéciaux, les villageois et, bien sûr, KK Slider. Après avoir acheté du café à quelques reprises, il vous proposera de nouvelles boissons, dont du Pigeon Milk, ou même… du sucre !

Dans City Folk, si vous buvez plusieurs cafés brûlants, Brewster vous proposera éventuellement de stocker pour vous des Gyroids, qui sont des décors qui dansent et créent des sons différents lorsqu’ils sont activés. Dans les jeux précédents, les joueurs pouvaient les déterrer après la neige ou la pluie, et il y a beaucoup à collectionner. Une fois que Brewster se sera réchauffé, il vous proposera d’en stocker un de chaque sorte.

Enfin, dans New Leaf, les joueurs peuvent ajouter la boutique de Brewster via le projet de travaux publics. Une fois construits, les joueurs peuvent gagner des options à emporter et même un emploi à temps partiel après une consommation régulière de café. Une fois employés, les joueurs pouvaient gagner des cadeaux en préparant le café parfait pour d’autres PNJ et villageois. Ces cadeaux peuvent être n’importe quoi, des meubles inspirés des cafés aux grains de café.

Qu’est-ce que cela signifie pour New Horizons ?

Source : Nintendo

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour Animal Crossing: New Horizons? Eh bien, beaucoup ! L’ajout de Brewster et du Roost ajoutera un tout nouveau niveau au jeu. Les joueurs peuvent librement profiter d’une tasse de café brûlant en magasin, seuls ou avec des amis ! De plus, vous ne savez pas qui peut se présenter au café. Les PNJ vous rendront visite pendant leur temps d’arrêt et vous pourrez inviter des joueurs via des cartes et des figurines amiibo.

En ce qui concerne les emplois à temps partiel ou le stockage gyroïde, Nintendo était silencieux sur l’autre rôle que le Roost pourrait jouer à l’avenir. Cependant, la mise à jour du 5 novembre est la dernière grande mise à jour gratuite à venir pour Animal Crossing: New Horizons. Mis à part quelques petites retouches, il semble qu’il y aura au moins des mises à jour via le DLC à l’avenir, comme le DLC Happy Home Paradise.

Commandez !

Le 5 novembre approche à grands pas et les fans anticipent grandement ce qui les attend. Bien sûr, nous devrons simplement attendre et voir si cette extension est à la hauteur de nos attentes.

La mise à jour gratuite Animal Crossing: New Horizon sera lancée le 5 novembre.

La commande est terminée !

