Animal Crossing: New Horizons – Guide de pêche

La pêche est l’une des principales activités que vous pouvez faire sur votre île déserte dans Animal Crossing : New Horizons, mais ce n’est pas l’activité la plus intuitive. Tom Nook vous encourage à commencer à le faire sans vraiment expliquer comment. Même lorsque vous apprenez les mécanismes de base, il y a beaucoup d’astuces cachées à découvrir. Ce guide devrait aider à rendre la pêche aussi relaxante que possible.

Comment obtenir une canne à pêche

Arrêtez-vous à l’atelier de bricolage des services aux résidents et vous débloquerez automatiquement la recette de bricolage pour un Canne à pêche fragile, que vous pouvez fabriquer avec cinq branches d’arbre. Tous les outils fragiles se cassent après 30 utilisations, vous devrez donc en fabriquer un autre ou en acheter un auprès de Timmy aux services résidents pour 400 cloches.

Cependant, si vous achetez le De très bonnes recettes d’outils du terminal Nook Stop pour 3 000 Nook Miles, vous gagnerez la recette d’un Canne à pêche. Cet outil est plus durable mais nécessite à la fois une canne à pêche fragile et une pépite de fer pour être fabriqué. Les pépites de fer sont assez rares et vous en aurez besoin de 30 au début du jeu pour déverrouiller la boutique de votre île. Je vous recommande donc de supporter la version fragile pendant un certain temps.

Comment pêcher

Vous pouvez trouver des poissons dans les étangs, les rivières et les océans, et ils prendront la forme d’ombres en forme de poisson. Les petits poissons ont de petites ombres, les plus gros poissons ont de grandes ombres et les anguilles ont des ombres longues et fines. Assurez-vous de lancer votre ligne devant leurs visages pour attirer leur attention. Les poissons nageront périodiquement vers l’avant ou changeront de direction, vous devrez donc peut-être relancer s’ils se déplacent.

Lorsque vous tenez la canne à pêche, appuyez sur UNE pour lancer une ligne dans n’importe quel plan d’eau à proximité, bien que le lancer puisse ne pas fonctionner si vous ne faites pas face dans la bonne direction.

Une fois qu’un poisson remarque votre leurre, il nagera vers l’avant et grignotera. Ne tirez pas encore la ligne ! Attendez qu’il tire le leurre sous l’eau puis appuyez et maintenez A. Si vous avez le bon timing, le poisson nagera en rond en remuant l’eau pendant que votre ligne est tendue. À la fin de cette animation, vous l’enroulerez et apprendrez ce que vous avez attrapé.

Trouver de nouveaux poissons et remplir votre Critterpedia vous aidera à progresser dans la tâche Island Ichthyologist Nook Miles, tandis que toute prise comptera pour la pêche à la ligne pour la perfection! défi. Vous pouvez également gagner des Nook Miles grâce au défi Cast Master, qui nécessite d’attraper 10 poissons d’affilée sans qu’un seul ne s’échappe.

Que faire du poisson ?

Au début du jeu, Tom Nook souhaite en savoir plus sur les créatures qui vivent sur l’île et vous demandera de rassembler cinq insectes ou poissons uniques et les lui apporter aux services aux résidents. Une fois que vous aurez fait cela, il vous dira que le hibou érudit Blathers veut créer un musée sur votre île. Vous choisissez un endroit pour lui pour planter une tente et Blathers emménagera le lendemain. Blathers demandera 15 autres créatures ou fossiles uniques, et une fois qu’il les aura, il commencera le processus de deux jours de construction de son musée.

Le musée est un espace magnifique qui est beaucoup plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur. Tous les poissons, insectes et fossiles que vous avez collectés et donnés y seront exposés de manière impressionnante. Vous pouvez parcourir les expositions et voir les plaques identifiant chaque spécimen et quand vous en avez fait don. Attendez-vous d’abord à de nombreux réservoirs vides avec des plaques vous invitant à faire plus de dons.

Une fois le musée terminé, vous pourrez donner des créatures et des fossiles à Blathers en vrac plutôt que de lui donner les choses une à la fois. Blathers ne souhaite prendre qu’un seul de chaque type de poisson, bien que certains réservoirs affichent de toute façon plusieurs des mêmes espèces nageant autour. Vous pouvez afficher un poisson dans votre Critterpedia pour voir si vous l’avez déjà donné. Blathers vous rendra tout ce dont il n’a pas besoin, et vous pouvez afficher les extras dans des réservoirs dans votre maison ou les vendre à Timmy.

La plupart des tâches Nook Miles + impliquent la pêche, alors faites attention à celles-ci afin que vous puissiez utiliser votre temps efficacement et gagner des miles pendant que vous pêchez.

Ce n’est pas un poisson !

Parfois, lorsque vous ramenez un poisson, vous constaterez que vous avez en fait attrapé autre chose comme une pierre, une vieille botte ou une boîte de conserve. Ne soyez pas triste, cependant! Tout dans Animal Crossing a une utilité, et cette ordure ne fait pas exception. Le défi Trash Fishin’ Nook Miles vous récompensera une fois que vous aurez pêché trois déchets. De nombreux objets indésirables inspirent également des recettes de bricolage amusantes, comme une belle plante succulente que vous pouvez faire en mettant des mauvaises herbes dans cette boîte vide.

Comment trouver du poisson

Les ombres de poisson se présentent sous différentes formes et tailles, vous pouvez donc deviner ce que vous pêchez, mais vous ne le saurez pas avec certitude tant que vous ne l’aurez pas obtenu. Si vous voulez que le poisson vienne à vous, essayez d’utiliser des appâts pour poissons. Promenez-vous sur la plage ou les berges de la rivière jusqu’à ce que vous voyiez de petites bulles sortir du sable, puis prenez votre pelle et creusez. Vous sortirez un palourde japonaise et inspirez-vous d’une recette de bricolage qui le transformera en appât de poisson. Une fois que vous avez fabriqué un sac d’appâts, saupoudrez-le simplement près d’un plan d’eau et un poisson va frayer ! N’oubliez pas que les poissons ne frayent qu’avec des appâts quatre fois au même endroit. Après cela, vous devrez saupoudrer l’appât dans un autre endroit d’eau.

Le type de poisson qui apparaît sur votre île dépend de l’heure du jour et du mois, différents poissons apparaissant à des moments différents selon que vous vous trouvez dans l’hémisphère nord ou sud. Les heures où chaque type de poisson est actif changeront avec la saison. Le temps pluvieux est le seul moment pour attraper du poisson.

Il y a 80 poissons dans Animal Crossing: New Horizons, et le tableau ci-dessous montre les poissons que l’on peut trouver dans l’hémisphère nord, les mois au cours desquels ils se reproduisent et à quelle heure de la journée vous pouvez les attraper.

Poisson d’eau douce

Nom Saisonnalité Emplacement Heures d’activité

Amer

Novembre – Mars Rivière Toute la journée

Chub pâle

Toute l’année Rivière 9h – 16h

Carassin carassin

Toute l’année Rivière Toute la journée

naseux

Toute l’année Rivière 16h – 9h

Carpe

Toute l’année Étang Toute la journée

Koi

Toute l’année Étang 16h – 9h

Poisson rouge

Toute l’année Étang Toute la journée

Poisson rouge aux yeux écarquillés

Toute l’année Étang 21h – 4h

Poisson rouge ranchu

Toute l’année Étang 21h – 4h

Killifish

Avril – Août Étang Toute la journée

Écrevisse

Avril – Septembre Étang Toute la journée

Tortue à carapace molle

Août – Septembre Rivière 16h – 9h

Tortue serpentine

Toute l’année Rivière 21h – 4h

Têtard

Mars – Juillet Étang Toute la journée

Grenouille

Avril – Août Étang Toute la journée

Gobie d’eau douce

Avril – Août Rivière 16h – 9h

Loche

Mars – Mai River Toute la journée

Poisson-chat

Mai – Octobre Étang 16h – 9h

Tête de serpent géante

Juin – Août Étang 9h – 16h

crapet arlequin

Toute l’année Rivière 9h – 16h

Perchaude

Octobre – Mars Rivière Toute la journée

Basse noire

Toute l’année Rivière Toute la journée

Tilapia

Juin – Octobre Rivière Toute la journée

Brochet

Septembre – Décembre Rivière Toute la journée

Éperlan d’étang

Décembre – Février Rivière Toute la journée

Poisson doux

Juillet – Septembre Rivière Toute la journée

Saumon Cerise

Mars – Juin, Septembre – Novembre Rivière (Falaise) 16h00 9h00

Carboniser

Mars – juin, septembre – novembre River (Clifftop) 16h00 – 9h00 (mars – juin), toute la journée (septembre – novembre)

Truite dorée

Mars – Mai, Septembre – Novembre Rivière (Falaise) 16h00 – 9h00

Poisson filaire

Décembre – Rivière March (Falaise) 16h00 – 9h00

Saumon

Rivière de septembre (embouchure) Toute la journée

Roi Saumon

Rivière de septembre (embouchure) Toute la journée

Crabe mitaine

Septembre – Novembre Rivière 16h – 9h

Guppy

Avril – Novembre Rivière 9h – 16h

grignoter du poisson

Mai – Septembre Rivière 9h – 16h

Poisson-ange

Mai – Octobre Rivière 16h – 9h

Betta

Mai – Octobre Rivière 9h – 16h

Néon Tétra

Avril – Novembre Rivière 9h – 16h

Poisson arc-en-ciel

Mai – Octobre Rivière 9h – 16h

Piranha

Juin – Septembre Rivière 9h – 16h, 21h – 4h

Arowana

Juin – Septembre Rivière 16h – 9h

Dorado

Juin – Septembre Rivière 4h – 21h

Gar

Juin – Septembre Étang 16h – 9h

Arapaima

Juin – Septembre Rivière 16h – 9h

Bichi sellér Juin – Septembre Rivière 21h – 4h

Esturgeon

Septembre – Mars Rivière (Embouchure) Toute la journée

Poissons marins

Nom Saisonnalité Emplacement Heures d’activité

Papillon de mer

Janvier – Mars Mer Toute la journée

Hippocampe

Avril – Novembre Mer Toute la journée

Poisson clown

Avril – Septembre Mer Toute la journée

Poisson chirurgien

Avril – Septembre Mer Toute la journée

Poisson papillon

Avril – Septembre Mer Toute la journée

Poisson Napoléon

Juillet – Août Mer 4h – 21h

Dinde zébrée

Avril – Novembre Mer Toute la journée

Poisson-globe

Novembre – Février Mer 21h – 4h

Poisson-globe

Juillet – Septembre Mer Toute la journée

Anchois

Toute l’année Mer 4h – 21h

chinchard

Toute l’année Mer Toute la journée

Mâchoire de couteau barrée

Mars – Novembre Mer Toute la journée

Bas de la mers Toute l’année Mer Toute la journée

Vivaneau

Toute l’année Mer Toute la journée

Touche

Octobre – Avril Mer Toute la journée

Flet olive

Toute l’année Mer Toute la journée

Calamar

Décembre – Août Mer Toute la journée

Murène

Août – Octobre Mer Toute la journée

Anguille en ruban

Juin – Octobre Mer Toute la journée

Thon

Novembre – Avril Jetée Toute la journée

Marlin bleu

Juillet – Septembre, Novembre – Avril Jetée Toute la journée

Carangue géante

Mai – Octobre Jetée Toute la journée

Mahi-mahi

Mai – Octobre Jetée Toute la journée

Poisson-lune de l’océan

Juillet – Septembre Mer 4h – 21h

Rayon

Août – Novembre Mer 4h – 21h

Vu le requin

Juin – Septembre Mer 16h – 9h

Requin-marteau

Juin – Septembre Mer 16h – 9h

Grand requin blanc

Juin – Septembre Mer 16h – 9h

Requin baleine

Juin – Septembre Mer Toute la journée

Suckerfish

Juin – Septembre Mer Toute la journée

Poisson de football

Novembre – Mars Mer 16h – 9h

Oarfish

Décembre – Mai Mer Toute la journée

Barreleye

Toute l’année Mer 21h – 4h

cœlacanthe

Toute l’année Mer (Pluie) Toute la journée

Ce n’est pas grand-chose, mais c’est du travail honnête

Bien que toutes les créatures énumérées ci-dessus ne puissent pas être considérées comme des « poissons », comme les crabes par exemple, elles sont toutes regroupées dans un grand groupe de poissons dans le jeu. Pourtant, être capable de découvrir de nouvelles créatures marines et où elles vivent est quelque chose qui fait de ce jeu l’un des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur la Nintendo Switch. Sortez et attrapez un whopper!

