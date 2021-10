Animal Crossing: New Horizons — Guide Kapp’n & Boat Tours

Il est temps pour les fans d’Animal Crossing: New Horizons de s’enthousiasmer. Nintendo a annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2021 que des changements étaient en cours, puis a taquiné l’arrivée de deux PNJ tant attendus : Brewster et Kapp’n. Eh bien, l’attente est terminée ! Ces deux favoris des fans arrivent sur Animal Crossing: Horizons dans une mise à jour majeure le 5 novembre.

Alors, montez à bord alors que nous explorons qui est Kapp’n et quel impact il pourrait avoir sur New Horizons.

Qui est Kapp’n ?

Source : Nintendo

Ceux qui connaissent la série reconnaîtront instantanément cette tortue verte. Kapp’n a un design de caractère distinctif, de sa bouche plissée à la calvitie sur sa tête. Arborant une carapace verte et un accent lourd semblable à des pirates ou à un vieux marin de la mer, il est un mélange égal d’effrayant et de codger. Oh, et n’oubliez pas tous les chants de marins qu’il chante !

Fait amusant : Kapp’n est vaguement basé sur une créature mythologique japonaise appelée le Kappa. Les kappas sont des démons de rivière reptiliens espiègles connus pour prendre les enfants à moins que vous ne leur offriez des concombres. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi infâme que son homonyme, il aime les concombres. Il joue également le rôle d’une sorte de passeur, transportant les joueurs dans plusieurs titres d’Animal Crossing. Il conduit des taxis, des barques, des bus, etc., et chante généralement au fur et à mesure que les nouvelles scènes se chargent.

Son costume change en fonction du jeu auquel vous jouez, mais il a été vu dans un uniforme de chauffeur de bus et une chemise à fleurs plus décontractée. Et il a son propre amiibo, bien que ce ne soit pas super rare.

Le rôle de Kapp’n dans Animal Crossing

Source : @slurpbert sur YouTube

Kapp’n a porté de nombreux chapeaux au cours de son mandat Animal Crossing, mais il fait principalement la même chose. Il transporte le joueur entre les écrans de chargement et les amène là où ils doivent aller. Il chantera, fera des commentaires inappropriés et vous y conduira en toute sécurité.

Son mode de transport change entre les matchs. Dans le jeu original, Kapp’n servait de passeur transportant les joueurs vers une île spéciale, à condition que vous disposiez d’une Game Boy Advance et d’un câble de liaison. Les joueurs pourraient se diriger vers cette nouvelle île et obtenir des fruits exclusifs et des amis animaux.

Dans Wild World, Kapp’n a conduit un taxi en ville. Il a repris le rôle de Rover, le chat du premier match, et poserait aux joueurs une poignée de questions qui déterminaient leur look. Vous l’avez également trouvé en train de boire une tasse de café au Roost de temps en temps.

Dans City Folk, Kapp’n conduisait le bus de ville en ville, permettant au joueur de réaliser un tas d’activités amusantes. La ville était l’endroit idéal pour acheter des vêtements, assister à des ventes aux enchères ou au théâtre, ou simplement se faire coiffer. Kapp’n a également fait des apparitions régulières au Roost dans ce titre.

Enfin, son rôle dans New Leaf a de nouveau amené Kapp’n à se rendre sur une île spécialisée. Pour une somme modique, Kapp’n accélèrerait les joueurs dans son bateau à moteur jusqu’à l’île de Tortimer. Les joueurs pouvaient se réunir à Tortimer Island avec d’autres joueurs et participer à des mini-jeux pour gagner des prix. Ou, si vous êtes plutôt un joueur solo, vous pouvez vous détendre au paradis tropical et élever des poissons et des insectes difficiles à trouver pour de grosses cloches. Lorsque vous n’attendez pas les clients, vous pouvez également trouver Kapp’n at the Roost.

Qu’est-ce que cela signifie pour New Horizons ?

Source : iMore

Alors, que fera Kapp’n dans Animal Crossing : New Horizons ? Il est de retour pour faire ce qu’il aime le plus : les excursions en bateau ! Pour une somme modique de 1 000 cloches, il vous emmènera faire des visites de l’île vers des îles exclusives. Si les tournées de Dodo Airline devenaient un peu obsolètes, c’est un excellent moyen de faire bouger les choses.

Kapp’n emmènera les joueurs sur des îles avec de nouvelles plantes mystérieuses, différentes saisons et différentes heures de la journée, et chantera tout le long du chemin ! C’est une excellente occasion de mélanger la vie quotidienne de l’île et de découvrir différentes saisons sans attendre un an – aucun voyage dans le temps n’est requis.

Tous à bord !

L’attente est terminée… enfin, presque. Kapp’n sera ajouté à Animal Crossing: New Horizons lorsque la mise à jour tombera le 5 novembre. Cependant, comme il s’agit de la dernière grande mise à jour gratuite de Nintendo, tout événement futur avec Kapp’n peut être derrière un mur de DLC, comme le Contenu téléchargeable Happy Home Paradise. Pour l’instant, nous pouvons célébrer en sachant qu’il est en route !

The Animal Crossing: New Horizon sera lancé le 5 novembre sur Nintendo Switch.

