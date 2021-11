Animal Crossing: New Horizons Guide – Procédure pas à pas, trucs et astuces

Image : La vie de Nintendo

METTRE À JOUR: Nous ajoutons de nouveaux guides pour la mise à jour gratuite 2.0 et le DLC Happy Home Paradise – trouvez des guides nouveaux et mis à jour dans gras dans les sections pertinentes ci-dessous!

Animal Crossing: New Horizons a lentement mais sûrement repris beaucoup de nos vies – mais si vous ne savez pas quoi faire ensuite dans le jeu, vous devriez consulter les conseils et astuces que nous avons décrits ci-dessous.

Si vous êtes complètement nouveau dans la série, vous voudrez peut-être lire notre revue Animal Crossing: New Horizons, où nous avons conclu que le jeu est un « chef-d’œuvre accessible et addictif – 10/10 ». Sinon, découvrez tout ce qui est disponible dans la mise à jour 2.0 et le package DLC Happy Home Paradise.

Si vous ne possédez pas actuellement le jeu, consultez Où acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch et Comment acheter le DLC Happy Home Paradise.

En supposant que vous ayez le jeu, asseyez-vous et détendez-vous car nous éliminerons le stress de votre nouvelle île. Commençons.

Sur cette page:

Procédure pas à pas d’Animal Crossing: New HorizonsAnimal Crossing: New Horizons: Happy Home Paradise Procédure pas à pas du DLC

Animal Crossing: Procédure pas à pas New Horizons

Premiers pas dans Animal Crossing: New Horizons

Compte tenu de tout ce qu’il y a à faire dans New Horizons, il est assez intimidant de savoir par où commencer. Non seulement vous devez traiter une question apparemment profonde dès le début, mais vous devez également choisir un endroit pour placer votre tente, acquérir des outils essentiels comme la hache, la pelle et l’échelle et déverrouiller des équipements essentiels comme le musée et le résident amélioré. Prestations de service. Ensuite, il y a le processus consistant à amener des villageois sur votre île et à attirer des talents clés, comme le seul et unique KK Slider.

Image : La vie de Nintendo

Vous n’irez pas très loin dans New Horizons à moins d’avoir le meilleur équipement et les meilleurs outils. Vous pouvez acheter des outils auprès de divers vendeurs du jeu à l’aide de cloches, mais vous pouvez également les fabriquer vous-même à l’aide de composants dispersés sur l’île. Assurez-vous de déverrouiller l’anneau d’outils dès le début car cela facilite le passage d’un outil à l’autre, et assurez-vous de mettre à niveau votre hache et votre pelle dès que possible – plus l’outil est avancé, plus vous pourrez l’utiliser longtemps. avant qu’il ne casse.

Déverrouillez et améliorez les bâtiments et les équipements

Il existe plusieurs commodités et boutiques que les résidents de l’île peuvent déverrouiller et mettre à niveau pendant que vous jouez. Pour tirer le meilleur parti de votre escapade insulaire, vous voudrez ajouter les bâtiments et personnages suivants à votre île déserte.

Gérez vos ressources

Les ressources sont essentielles dans Animal Crossing: New Horizons lorsqu’il s’agit de fabriquer et de mettre à niveau des objets, et à peu près tout ce que vous pouvez ramasser sur l’île peut être vendu contre Bells. Cependant, des éléments comme le bois, les roches, les pépites (à la fois de fer et d’or) et l’argile sont utilisés dans la construction d’éléments et de structures importants. Assurez-vous d’en avoir beaucoup dans vos poches à tout moment !

Animal Crossing: New Horizons Fishing, Bugs and Fossils

Image : La vie de Nintendo

Il existe tout un écosystème de créatures vivant à l’intérieur de New Horizons, et vous voudrez en collecter autant que possible pour en faire don à Blathers dans le musée de l’île (qui accepte également les dons d’œuvres d’art). Certains d’entre eux ne peuvent être acquis qu’à certaines périodes de l’année, vous devrez donc les vérifier constamment !

Journées et événements spéciaux

Tout au long de l’année, des vacances et des événements spéciaux ont lieu dans Animal Crossing: New Horizons pour coïncider avec des festivals et des vacances du monde réel.

Festivale – Pavé, plumes arc-en-ciel, réactions, vêtements et cadeaux de la Saint-Valentin Date du jour du lapin, heure de début, collecte et fabrication d’œufs expliqués

Événement de la Journée de la nature – Leif le paresseux, buissons, arbustes et Journée de la nature Événement du premier mai – Visites du premier mai et retour d’un « visiteur spécial » Événement de la Journée internationale des musées – Le rallye des timbres et les récompenses de l’événement Événement de la saison des mariages – Récompenses et cœur de mariage de Cyrus et Reese Crystals on Harv’s Island Bug-Off – Date de l’événement, heure de début, Flick and Rewards Expliqué Tournoi de pêche – Date de l’événement, heure de début, CJ et récompenses expliquées Feu d’artifice – Date de l’événement, heure de début, liste des articles de la tombola de Redd et feux d’artifice personnalisés – Guide complet des événements d’automne Guide des événements d’Halloween – Comment obtenir des bonbons, des sucettes et des prix de Jack Turkey Day – Franklin, Recettes de bricolage de Thanksgiving, ingrédients secrets et récompenses Liste des articles du Nouvel An de Tom Nook

Caractères spéciaux

Image : La vie de Nintendo

Des personnages spéciaux – dont beaucoup sont reconnaissables par les fans de la série des précédents jeux Animal Crossing – apparaissent périodiquement sur votre île ou même s’installent. Ces personnages bien-aimés offrent invariablement des opportunités d’élargir votre catalogue avec des articles spéciaux, il vaut donc la peine de discuter avec eux lorsqu’ils se présentent.

Aide générale, trucs et conseils

Voici quelques conseils et astuces généraux pour vous faciliter la vie dans New Horizons. Qu’il s’agisse de gagner rapidement des cloches ou d’utiliser des cartes et des figurines amiibo, nous avons ce qu’il vous faut !

Animal Crossing: New Horizons: Procédure pas à pas du DLC Happy Home Paradise

Le DLC Happy Home Paradise – disponible à l’achat séparément ou groupé dans le cadre de l’abonnement au pack d’extension en ligne Nintendo Switch – ouvre toute une gamme de possibilités dans Animal Crossing: New Horizons, y compris diverses capacités de décoration étendues, de nouveaux meubles, des personnages nouveaux et de retour, la possibilité de changer l’heure de la journée et la saison et bien plus encore.

Merci d’avoir lu! Cela conclut notre guide pas à pas pour Animal Crossing: New Horizons, nous continuerons à mettre à jour cette page et tous nos autres articles sur le jeu.