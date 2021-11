Animal Crossing: New Horizons hair — Toutes les coiffures et couleurs de cheveux

Il n’est peut-être pas facile de visiter votre salon de coiffure préféré dans la vraie vie en ce moment, mais vous pouvez toujours arborer les serrures les plus élégantes d’Animal Crossing: New Horizons. En plus d’avoir une grande variété d’options de garde-robe, le jeu vous permet de personnaliser les cheveux de votre personnage. Bien que vous n’ayez que huit options de style et de couleur lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, vous pourrez progressivement débloquer plus d’options en améliorant votre maison et en effectuant diverses tâches. De plus, il y a maintenant encore plus de coiffures grâce à la mise à jour de la version 2.0. Voici comment augmenter vos options et changer de look sur un coup de tête.

Animal Crossing cheveux

Comment changer de look

Source : iMore

Animal Crossing n’est pas le plus direct pour vous dire comment changer l’apparence de votre personnage. Afin d’essayer quelque chose de nouveau, vous devez d’abord acquérir un miroir. Heureusement, on devrait devenir craftable assez tôt. Continuez simplement à visiter vos villages et vous pourriez les trouver en train de fabriquer et les amener à partager une recette de bricolage avec vous. Vous devez également faire attention aux bouteilles échouées sur votre plage et aux ballons flottant au-dessus de votre tête. Vous pourriez également trouver un miroir à vendre chez Nook’s Cranny.

Une fois que vous avez construit un miroir, placez-le quelque part dans ou autour de votre maison. Ensuite, allez simplement dessus et appuyez sur A. Vous serez redirigé vers le menu de personnalisation du personnage, qui vous permet de changer vos yeux, votre bouche, votre nez, la couleur de la peau, la couleur des cheveux et la coiffure. Vous constaterez que le miroir vous offre six coiffures supplémentaires en plus des huit parmi lesquelles vous avez le choix au début du jeu.

Comment débloquer de nouvelles coiffures et couleurs

Source : iMore

Lorsque vous commencez le jeu pour la première fois, vous avez le choix entre huit coiffures et huit couleurs de cheveux. Afin de débloquer des looks supplémentaires, vous devrez gagner des Nook Miles et débloquer également Nook Miles +.

Source : iMore

Vous pouvez gagner des Nook Miles assez facilement en effectuant des tâches comme attraper du poisson, ramasser un tas de bois ou vendre plusieurs objets. Si vous avez besoin de plus de Nook Miles et que vous ne savez pas quoi faire, ouvrez votre NookPhone et voyez sur quelles tâches vous pouvez travailler. Pour déverrouiller Nook Miles +, les joueurs doivent rembourser leur prêt de tente et être surclassés dans une maison. Tom Nook vous parlera ensuite du programme Nook Miles + une fois que vous l’aurez fait.

Une fois que vous avez économisé quelques Nook Miles et déverrouillé le programme Nook Miles+, vous pouvez vous rendre au kiosque vert Nook Stop dans le coin inférieur droit des services aux résidents. Sélectionnez ensuite Échanger des miles Nook. Il existe quatre packs capillaires différents que vous pouvez acheter avec Nook Miles :

Top 8 des coiffures pop — 2 400 Nook Miles Top 8 des coiffures cool — 2 400 Nook Miles Top 8 des couleurs de cheveux élégantes — 3 000 Nook Miles Top 6 des coiffures élégantes — 1 800 Nook Miles Top 4 des coiffures fabuleuses — 1 200 Nook Miles

Ainsi, pour déverrouiller toutes les coiffures et couleurs disponibles, vous devrez économiser jusqu’à 10 800 Nook Miles au total.

Toutes les coiffures et couleurs

Lorsque tout est déverrouillé, vous avez le choix entre 36 coiffures et 16 couleurs de cheveux. Quelque chose que j’aime, c’est que vous n’êtes pas obligé de choisir entre des options masculines ou féminines. Vous n’avez qu’à choisir le look que vous préférez. Voici toutes les différentes coiffures trouvées dans Animal Crossing: New Horizons.

8 coiffures originales

Ce sont les huit coiffures parmi lesquelles vous pouvez choisir au début du jeu.

Source : iMore

8 couleurs de cheveux originales

Ce sont les huit couleurs de cheveux originales parmi lesquelles vous pouvez choisir lorsque vous démarrez le jeu.

Source : iMore

6 coiffures miroir

Ce sont les six coiffures qui se déverrouillent dès que vous pouvez accéder à un miroir.

Source : iMore

8 coiffures pop

Ce sont les coiffures Pop que vous pouvez acheter avec Nook Miles.

Source : iMore

8 coiffures cool

Ce sont les coiffures cool que vous pouvez acheter avec Nook Miles.

Source : iMore

6 coiffures élégantes

Voici les six coiffures que vous pouvez acheter avec 1 700 Nook Miles. Ces coiffures ont été ajoutées avec la mise à jour d’hiver le 18 novembre 2020.

Source : iMore

8 couleurs de cheveux élégantes

Ce sont les huit couleurs de cheveux que vous pouvez acheter avec Nook Miles.

Source : iMore

4 coiffures fabuleuses

En dépensant 1 200 Nook Miles au kiosque, vous pouvez acheter ces quatre coiffures fabuleuses.

Source : iMore

Les coupes de cheveux de Harriet sur l’île de Harv

Source : iMore

Maintenant que la mise à jour Animal Crossing 2.0 est en ligne, les joueurs peuvent se rendre à Harv’s Island et rencontrer Harriet le caniche rose. Elle exploite un salon en plein air et vous offrira une coupe de cheveux surprise par jour. elle propose 7 nouvelles coiffures le total.

Les 7 coiffures d’Harriet

Source : iMore

Une fois qu’un nouveau do a été mis sur votre tête, il sera également ajouté à votre liste de coupes de cheveux accessibles lorsque vous interagissez avec un miroir. Si vous n’aimez pas la coupe de cheveux qu’elle vous donne, vous pouvez dire « Oh non… » et elle la remettra comme elle était avant d’y toucher.

Salon de coiffure Animal Crossing

Maintenant que vous pouvez voir toutes les coiffures et couleurs de cheveux possibles dans Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez travailler pour obtenir le look que vous préférez. Vous devrez travailler sur le déverrouillage de Nook Miles + et gagner beaucoup de Nook Miles si vous souhaitez plus d’options pour personnaliser votre personnage. J’espère que vous êtes en mesure de créer le look parfait!

