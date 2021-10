Animal Crossing: New Horizons Halloween guide – Trucs et astuces pour Jack à Halloween

Animal Crossing est sournoisement l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch pour Halloween. Il y a beaucoup d’activités pour vous occuper jusqu’au dernier jour d’octobre, lorsque Jack, le « tsar régnant d’Halloween » autoproclamé, fait son apparition. Vous ne savez pas quel est le marché de ce type ? Eh bien, nous sommes là pour tout vous raconter et comment vous préparer à le rencontrer.

Voici ce que vous devriez faire tout au long du mois d’octobre pour vous préparer à la nuit d’Halloween.

Achetez des bonbons tous les jours en octobre : Comme nous l’avons mentionné précédemment, Jack demandera des friandises à Halloween, et si vous ne vous conformez pas, il sera mécontent. Dans ce cas, nous vous recommandons d’avoir une réserve d’au moins 15 bonbons sur vous tout au long de la journée. Le fait est que vous ne pouvez acheter qu’un seul bonbon par jour chez Nook’s Cranny, alors passez le mois d’octobre à ranger votre horde de bonbons.

Cultivez des citrouilles pour des recettes de bricolage: Vous pouvez faire pousser votre propre petit carré de citrouilles. Une fois que vous en aurez de disponible, vous pourrez les fabriquer dans un décor spécial Halloween.

Achetez des bonbons des îles d’un ami. Lorsque vous visitez l’île d’un ami, vous pouvez acheter des bonbons aux Nooks, même si le propriétaire de l’île a déjà acheté ses bonbons pour la journée.

Obtenez des bricolages en visitant les îles des autres. Lorsque vous visitez l’île d’un ami, vérifiez si le résident fait un bricolage. Si c’est une recette que vous connaissez déjà, ce résident vous donnera un bonbon à la place.

Le ** 31 octobre **, les joueurs pourront célébrer les festivités d’Halloween avec leurs villageois et un personnage spécial des fêtes nommé Jack. Jack est un spectre avec une tête de citrouille qui est apparu dans plusieurs précédents jeux Animal Crossing.

Date: 31 octobre

Temps: 17h00 à minuit (votre heure locale)

Où: Quelque part près des services aux résidents

À partir de 17 h 00, une musique effrayante commence à jouer et une atmosphère effrayante remplit votre île. Les villageois décideront soit de rester à l’intérieur de leurs maisons pour distribuer des bonbons, soit de se déguiser et d’errer dehors à la recherche de bonbons.

S’habiller!: Habillez votre avatar en utilisant vos costumes d’Halloween et votre maquillage préférés.

Rencontrez Jacques: Jack apparaîtra sur votre île près des services aux résidents et demandera des bonbons. Obligez sa dent sucrée et il vous récompensera avec des décorations Spooky Set ou même un costume de Jack. Vous pourrez lui donner plusieurs bonbons au fil de la nuit.

Avoir des bonbons sur toi: Vous allez vouloir donner des bonbons à Jack et à vos villageois, alors assurez-vous d’avoir une réserve décente sur vous à tout moment.

Allez Trick or Treating: À partir de 17h, sortez et donnez des bonbons à chacun de vos villageois, ou demandez-leur des bonbons chez eux. Certains d’entre eux pourraient vous récompenser avec quelque chose de très spécial.

Que se passe-t-il si je n’ai pas de bonbons ?

Si l’un de vos villageois ou Jack vous demande des bonbons et que vous n’en avez pas pour eux ou que vous choisissez de ne pas leur en donner, ils vous joueront un tour. Cela peut inclure de peindre des choses sur votre visage ou d’échanger vos vêtements contre quelque chose de différent. Ensuite, ils vous donneront probablement autre chose. Donc, si vous ne voulez pas qu’ils vous jouent un tour, vous devriez toujours avoir des bonbons sur vous.

Oui, vous pouvez acquérir l’ensemble de Jack dans Animal Crossing: New Horizons. Cela fera un super costume d’Halloween. Voici comment obtenir à la fois sa robe et sa tête.

Robe de Jacques

Donnez à Jack un bonbon à Halloween



Le visage de Jacques

Donnez à Jack un deuxième bonbon à Halloween

Obtenez plusieurs bonbons des villageois: Chacun de vos villageois décidera soit de rester à l’intérieur et de distribuer des bonbons, soit de se déguiser et d’aller chercher des bonbons. Les villageois qui distribuent des bonbons chez eux vous en remettront un autre toutes les cinq minutes environ. Pour obtenir des bonbons d’un villageois à l’extérieur, entrez simplement dans un bâtiment, sortez, puis revenez vers ce villageois pour obtenir un autre morceau. Si vous avez de la chance, ils vous donneront une sucette.

Collecter des sucettes pour Jack: Jack adore les sucettes et vous récompensera avec des cadeaux spéciaux pour les lui avoir offerts.

Sucette #1: Chariot effrayant

Sucette #2: Recette de bricolage Spooky Carriage

Sucette #3: Recette de bricolage Spooky Wand

La carte amiibo Animal Crossing de Jack fonctionne maintenant ! : La carte amiibo Animal Crossing de Jack peut être achetée sur Amazon. Lorsque les joueurs scannent la carte à Harvey’s Island, Jack apparaît pour que vous puissiez poser avec. Amusez-vous à prendre des photos avec ce spectre effrayant.

Tête de citrouille

Carte amiibo Animal Crossing – Jack

Le tsar d’Halloween

En scannant cette carte amiibo spéciale dans votre jeu New Horizons, vous pouvez amener Jack à Harvey’s Island pour une séance photo.

Ne laissez pas vos bonbons par terre : Les fourmis envahiront rapidement vos bonbons durement gagnés si vous les laissez tomber quelque part à l’extérieur. Vous allez devoir le mettre dans un endroit sûr ou le garder dans votre inventaire jusqu’au soir d’Halloween.

Gardez des emplacements libres dans votre inventaire : Si Jack essaie de vous récompenser avec quelque chose, mais que vous n’avez pas de place pour recevoir son cadeau, vous devrez alors vous éloigner des activités d’Halloween pour déposer les choses quelque part. Épargnez-vous les tracas et faites de la place avant de faire quoi que ce soit d’autre à Halloween. Nous vous recommandons d’avoir au moins cinq emplacements ouverts.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Jack. Assurez-vous de faire le plein de bonbons tout au long du mois d’octobre, afin d’être prêt pour son arrivée le 31 octobre.

