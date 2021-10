Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise est un DLC payant à venir en novembre

Non seulement est Animal Crossing: Nouveaux Horizons obtenir une mise à jour gratuite en novembre, mais un DLC payant appelé Happy Home Paradise est également en préparation et devrait sortir le même jour.

En plus de cette mise à jour gratuite, Happy Home Paradise vous offre la possibilité de rejoindre Lottie et l’équipe Paradise Planning. Dans votre nouveau rôle, vous voyagerez dans une chaîne d’îles où vous pourrez concevoir des maisons de vacances, décorer des installations insulaires telles qu’une école et un restaurant, et découvrir de nouvelles façons de créer et de personnaliser au fur et à mesure que vous acquerrez de l’expérience dans la conception pour vos clients.

Voici le récapitulatif :

Travailler avec Lottie en tant que membre de l’équipe de planification de Paradise: Les clients ayant des demandes de vacances de rêve différentes visiteront une nouvelle zone de villégiature située dans un archipel, composé de plusieurs îles différentes, où se trouve l’équipe de Paradise Planning. Vous pouvez parler à un client et découvrir les détails de ses demandes de maison de vacances, puis réaliser ses rêves.

Concevoir des maisons de vacances de rêve: Après avoir choisi un emplacement pour la maison de vacances de rêve de votre client, vous pouvez concevoir l’intérieur où vous placerez les meubles désignés qui ont été livrés à l’avance. Au fur et à mesure que vous continuerez à concevoir des maisons de vacances, vous acquerrez diverses techniques de conception, allant de la modification de la structure de la maison en ajoutant des cloisons et des piliers pour diviser l’espace, à l’ajout de comptoirs, d’éclairage ambiant et de paysages sonores pour ajouter de la profondeur à la conception de la pièce, et plus. Les thèmes des maisons de vacances varient selon le client, et de nombreuses demandes attendent votre expertise. Vous pouvez également décorer la cour extérieure.

Faire des recommandations de rénovation et de colocation: Au fur et à mesure que vous acquerrez de l’expérience en tant que designer, de plus en plus de meubles deviendront disponibles et vous pourrez également faire plus de suggestions. Celles-ci incluent des recommandations telles que la rénovation des maisons de vacances des clients que vous avez déjà aidés avec des meubles différents ou même la recommandation que deux clients partagent une chambre ensemble en tant que colocataires.

Installations de conception: Il y a plusieurs bâtiments vacants sur l’île où se trouve l’équipe de planification de Lottie’s Paradise. Lottie veut rendre cette île plus robuste et développée, vous pourrez donc aider à concevoir des installations telles qu’une école, un restaurant et un café.

Inspirez-vous du réseau Happy Home: Capturez des photos des maisons de vacances que vous concevez et enregistrez-les dans votre catalogue, que vous pouvez consulter via l’application Happy Home Network en jeu sur votre NookPhone. Depuis cette application, vous pouvez également accéder au Showroom pour voir les exemples de construction de designers du monde entier qui ont mis en ligne leurs créations. Vous pouvez suivre les créateurs que vous aimez et voir leurs échantillons pour vous inspirer.

Utilisez amiibo pour inviter plus de clients: Habituellement, votre travail consiste à rechercher des clients sur le complexe qui envisagent peut-être d’avoir leur propre maison de vacances, mais… si vous utilisez les accessoires amiibo de la série Animal Crossing actuelle, vous pouvez inviter un client spécifique à discuter de sa maison de vacances. Avec les amiibo, vous pouvez même concevoir les maisons de vacances de personnes occupées comme Isabelle et Timmy & Tommy.Ramenez vos techniques sur l’île principale: Les techniques que vous avez obtenues grâce à votre travail au sein de l’équipe Paradise Planning peuvent également être utilisées sur votre île natale. Ce sera peut-être une excellente occasion pour vous de revoir la conception de votre propre maison. Et si vous offrez aux habitants de l’île du chocolat souvenir de Paradise Planning, ils pourraient s’intéresser à ce que les archipels et les maisons de vacances ont à offrir. Puis, un jour où vous deviendrez un designer chevronné avec beaucoup d’expérience, vous pourrez éventuellement rénover les maisons des résidents de votre île en leur faisant également des suggestions.

Happy Home Paradise sortira avec la mise à jour gratuite le 5 novembre et vous coûtera 24,99 $. L’extension payante est également prise en charge en tant que fonctionnalité complémentaire du pack d’extension Nintendo Switch Online +, qui comprend l’abonnement de base à Nintendo Switch Online, ainsi que des avantages supplémentaires tels que l’accès aux jeux Nintendo 64 et aux jeux SEGA Genesis.

Les membres peuvent télécharger gratuitement Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise et jouer tout en conservant un abonnement actif. Un abonnement individuel coûtera 49,99 $ pour 12 mois, tandis qu’un abonnement familial coûtera 79,99 $ pour 12 mois.