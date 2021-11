Animal Crossing: New Horizons – Katrina et guide de la bonne aventure

La mise à jour Animal Crossing : New Horizons est enfin là ! Alors que Brewster et le Roost étaient au centre du direct de septembre, nous avons reçu bien plus qu’un simple café et un PNJ bien-aimé dans l’annonce.

En plus de nouveaux objets, de la cuisine et de bien d’autres détails, Nintendo a ajouté un village de marchands à Harv’s Island. Avec ce nouvel ajout, de nombreux visages reconnaissables viennent, y compris la mystérieuse Katrina, qui est un incontournable d’Animal Crossing depuis le début. Alors, qui est Katrina et quel rôle joue-t-elle ? Regardons dans la boule de cristal et découvrons.

Qui est Katrina ?

Katrina est la panthère résidente d’Animal Crossing. Ce gros chat bleu marine est un diseur de bonne aventure stéréotypé, généralement repéré portant une robe, une coiffe et des bracelets en or. De plus, son anniversaire est le 28 octobre. Depuis le premier titre d’Animal Crossing, et probablement dans New Horizons, son talent raconte des fortunes pour une somme modique.

Selon le jeu, le prix varie de 50 à 500 cloches pour une fortune. Katrina offrira également d’autres services effrayants, comme des charmes ou la suppression de malédictions pour un prix pas si faible. Croyez-le ou non, la fortune de Katrina peut réellement avoir un impact sur votre jeu, ou du moins dans le passé.

Les fortunes peuvent avoir divers effets. Certains villageois peuvent devenir plus attirés par vous ou vous éviter complètement. Vous pouvez également vous retrouver très chanceux en recevant des cloches inattendues et des objets rares. D’autres fois, le résultat est très malheureux et vous tomberez à plat ventre. Il est également possible qu’absolument rien ne se passe. Votre kilométrage varie en fonction de la prédiction de Katrina. Vous pouvez déterminer par ce qu’elle dit pendant la prédiction.

Si vous souhaitez obtenir son poster, vous pouvez également utiliser sa carte amiibo ; c’est, si vous pouvez le trouver.

Débloquer Katrina dans Animal Crossing: New Horizons

Katrina est là… enfin, en quelque sorte. Malgré son attitude décontractée, Harvey a travaillé dur pour planifier le projet de ses rêves, et Katrina en fait partie. Voici comment débloquer la mystérieuse diseuse de bonne aventure.

Démarrez Animal Crossing: New Horizons et dirigez-vous vers le aéroport. Assurez-vous d’avoir au moins 100 000 cloches sur toi. Parlez à Orville et sélectionnez, Je veux voler!

Sélectionner l’île de Harv.

Source : iMore À votre arrivée, Wilbur informera les joueurs que Harvey n’est pas à sa place habituelle.

Descendez le nouveau chemin sous les arcades, où vous trouverez Harvey discutant avec un nouveau PNJ, Harriet.

Harvey vous fera part de son projet d’ouvrir un village marchand, mais il a besoin de financement. Avec l’aide de ses amis, une armée de gyroïdes Lloid, vous pouvez faire un don pour faire venir des marchands sur l’île.

Source : iMore Dirigez-vous vers le coin inférieur gauche et vous apercevrez un Lloid acceptant des dons pour un diseuse de bonne aventure mystérieusement précise.

Paye le 100 000 cloches. Lloid vous remerciera pour votre contribution et vous dira qu’il enverra une invitation pour le nouveau commerçant.

Source : iMore Maintenant, vous jouez au jeu de l’attente. Les le prochain jour, revenez à Harv’s Island et la boutique de Katrina sera ouverte !

Maintenant, vous pouvez faire lire votre fortune par la mystérieuse Katrina ! Une chose à garder à l’esprit avant d’acheter est que vous ne pouvez acheter qu’une seule place marchande par jour ! Donc, si Katrina n’est pas une priorité par rapport à d’autres marchands, envisagez d’abord d’aller avec l’un d’eux.

Que peut faire Katrina ?

Maintenant que vous avez le puma mystifiant, que peut-elle faire ? Eh bien, elle peut vous prédire l’avenir moyennant des frais. Comme d’autres titres d’Animal Crossing, vous pouvez vous diriger vers Katrina pour tous vos besoins de divination, et elle peut prédire comment votre journée se déroulera. Bien sûr, elle le fera avec un peu de flair.

Pour le prix de 1000 cloches, Katrina prédira votre chance du jour, ou elle révélera votre compatibilité avec un autre villageois. Pas trop mal si vous essayez de collecter toutes ces photos personnelles.

L’avenir s’annonce radieux

Novembre est un mois plein de promesses. Et maintenant que la mise à jour est enfin là, il ne nous reste plus qu’à attendre le nouveau DLC Animal Crossing : Happy Home Paradise. Les fans d’Animal Crossing auront de quoi faire. N’oubliez pas que le cristal sait tout, et les mauvais moments… ne sont que des mauvais moments.

