Animal Crossing: New Horizons prend-il en charge les transferts d’économies?

Meilleure réponse: Oui, mais d’une manière élaborée. En ce qui concerne la création d’îles, Animal Crossing: New Horizons n’autorise qu’une seule île par console. Les données de sauvegarde sont stockées dans la console et nécessitent une sauvegarde cloud spéciale et l’outil de transfert d’île pour être transférés vers d’autres consoles.

Beaucoup de cerceaux à franchir

Animal Crossing: New Horizons est là. Bien que nous ayons pleinement profité de l’une des meilleures expériences multijoueurs sur Nintendo Switch, tout ne se déroule pas en douceur. Pour tous ceux qui espèrent transférer des données de console à console en utilisant simplement votre copie du jeu, c’est possible ! Cependant, vous devez suivre de nombreuses étapes supplémentaires.

Nintendo a déclaré que le nouveau jeu fonctionne avec une nouvelle île par console. Les joueurs qui souhaitent protéger les données de leur île ou transférer leurs données de sauvegarde vers une autre console devront activer le service de sauvegarde et de restauration de l’île sur leur commutateur. Bien qu’il soit possible de transférer votre île Animal Crossing vers une autre console, vous ne pourrez pas non plus jouer sur votre île personnelle sur plusieurs systèmes.

De plus, les sauvegardes et les transferts d’îles ne sont possibles qu’avec un abonnement Nintendo Switch Online, les joueurs hors ligne n’ont donc pas de chance. Bien que cela ne semble pas être un gros problème, cela pourrait être un problème pour quiconque pourrait se faire voler, perdre ou casser son Switch ou Switch Lite. Animal Crossing est un jeu lent qui encourage ses joueurs à revenir pendant des années, donc certains peuvent ne pas être heureux de payer pour NSO juste pour assurer la sécurité de leur île.

Et le multijoueur local ?

Avoir une seule île sur une console n’affectera pas nécessairement les joueurs en solo à moins, bien sûr, qu’ils veuillent jouer à Animal Crossing: New Horizons à la fois sur leur Nintendo Switch et sur Switch Lite. Cependant, une seule île par console pourrait poser problème à quiconque souhaite jouer localement avec des amis.

Pour jouer en multijoueur local, chaque joueur doit avoir une maison sur l’île. En jouant, ce n’est pas vraiment un problème. Cependant, une fois que le jeu s’arrête et que vos amis souhaitent transférer des données de sauvegarde sur leurs propres consoles, cela peut s’avérer gênant. Seuls les joueurs qui ne sont pas le représentant de l’île peuvent déménager et commencer leur nouvelle île ailleurs sur un autre commutateur. Donc, si vous jouez avec des frères et sœurs et que l’un d’eux a sa propre console, ils ne peuvent déménager que si vous êtes le représentant de l’île.

Pour l’instant, il semble que quiconque crée une maison sur un seul Switch ou Switch Lite sera enclavé dans un avenir prévisible, car les représentants des îles sont liés aux îles qu’ils créent. Hé, au moins ça te donne une excuse pour passer plus de temps avec tes amis ! De plus, il y a toujours l’option multijoueur en ligne.

