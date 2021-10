Animal Crossing: New Horizons Pumpkins – Comment faire pousser le plus de citrouilles

Halloween est de loin ma fête préférée de l’année, donc jouer à Animal Crossing: New Horizons en octobre est un must. Après tout, les festivités en font l’un des meilleurs jeux d’Halloween sur Nintendo Switch. Quelle meilleure façon de célébrer qu’en cultivant nos propres petites parcelles de citrouilles ? Vous allez vouloir vous occuper car vous aurez besoin de beaucoup de courges pour créer des recettes de bricolage Spooky Pumpkin et décorer votre île pour All Hallows Eve. Voici quelques trucs et astuces pour faire pousser des citrouilles et fabriquer des décorations d’Halloween.

Il est important de savoir qu’il existe quatre couleurs de citrouille différentes : blanc, vert, orange et jaune. Le fait est qu’il n’y a aucun moyen de savoir de quelle couleur un départ de citrouille deviendra lorsque vous le plantez, vous devez donc attendre et le regarder pousser.

Les recettes de bricolage d’Halloween nécessitent des citrouilles orange, mais vous pouvez utiliser l’autre citrouille colorée pour personnaliser votre décor Spooky Pumpkin existant en différentes couleurs.

Comment obtenir des citrouilles Animal Crossing

Au lieu d’acheter des graines de citrouille, vous pouvez acheter des démarrages de citrouille soit dans l’armoire Nook’s Cranny, soit auprès de Leif s’il s’est installé sur votre île. Si possible, nous vous suggérons d’acheter chez Leif plutôt que Nook’s Cranny, car il facture deux fois moins que les Nooks.

Vous aurez besoin d’une tonne de citrouilles pour faire toutes ces recettes de bricolage Spooky Pumpkin, nous vous recommandons donc de faire le plein de citrouilles supplémentaires chaque fois que Leif est en visite.

La meilleure façon de faire pousser beaucoup de citrouilles Animal Crossing

Vous aurez besoin de plusieurs citrouilles si vous souhaitez créer toutes les recettes de bricolage Spooky Pumpkin. Alors, voici comment tirer le meilleur parti de votre potiron.

1.) Construisez un carré de citrouilles

Ce n’est pas strictement nécessaire, mais si vous souhaitez suivre plus efficacement la progression de votre citrouille, nous vous recommandons de créer un espace dédié à vos gourdes. Cela peut sembler adorable si vous posez de la terre sombre avec une clôture autour.

2.) Arrosez vos citrouilles chaque jour

Un début de citrouille peut produire jusqu’à trois citrouilles à terme. Les plantes qui sont arrosées plus régulièrement tout au long du processus de croissance de quatre jours sont plus susceptibles de produire plus de courges.

Remarque 4 stades de croissance : Tout comme vous devez attendre que les fleurs atteignent leur maturité dans Animal Crossing, vous devez également attendre quatre jours pour qu’une citrouille commence à devenir une citrouille à part entière. Si juste planté, un début n’aura que quelques feuilles qui sortent. Le deuxième jour, ces feuilles seront plus grandes. Le troisième jour, une petite citrouille apparaîtra. Enfin, la couleur de la citrouille sera révélée le quatrième jour et elle sera prête à être récoltée.

3.) Plantez plus

Dès que vous pourrez récolter les citrouilles que vous avez plantées, vous voudrez en mettre plus dans le sol et recommencer le processus. De cette façon, vous aurez beaucoup plus de chances d’obtenir toutes les citrouilles dont vous avez besoin pour ces vacances effrayantes. Cela pourrait même valoir la peine d’en planter chaque jour pendant quatre jours ; de cette façon, vous en aurez toujours plus à terme au fur et à mesure que le mois d’octobre vieillira.

Citrouilles Animal Crossing

Animal Crossing est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch. Maintenant que vous avez ce carré de citrouille en place, ça devient encore plus amusant. Bonne chance pour décorer votre île avec de nombreux décors festifs d’Halloween.

