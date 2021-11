Animal Crossing : New Horizons – Quelle est la particularité des îles Kapp’n ?

Le monde de Animal Crossing: Nouveaux Horizons vient de s’agrandir, grâce à la navigation Kapp’n et ses visites d’îles inconnues.

Visiter des lieux éloignés avec le Kapp’n vous permet non seulement d’écouter l’un de ses chants de marins entraînants pendant le voyage, mais vous donne également accès à une multitude de contenus difficiles d’accès qui vous inciteraient autrement à voyager dans le temps.

Comment visiter les îles Kapp’n’s dans Animal Crossing : New Horizons ?

Partir en voyage avec Kapp’n est simple. Dirigez-vous simplement vers la jetée de votre île et vous devriez le trouver là-bas avec son fidèle canot.

Payez le tarif de 1000 Nook Miles et vous serez emmené dans un endroit jamais vu auparavant.

Vous pouvez faire un tour avec Kapp’n juste une fois par jour.

En quoi les îles Kapp’n’s sont-elles différentes dans Animal Crossing: New Horizons ?

Dans les précédents jeux Animal Crossing, le Kapp’n vous emmenait à chaque fois sur la même île tropicale après vous avoir chanté une chanson. Ensuite, une fois que vous aviez atterri, vous pouviez attraper les insectes les plus rares et les plus précieux de ces jeux, ainsi que des aliments que vous ne pouviez trouver nulle part ailleurs, comme des noix de coco et des bananes.

Cependant, vous pouvez déjà accrocher toutes ces choses dans New Horizons, alors qu’y a-t-il de si spécial à propos de ces dernières îles Kapp’n?

Eh bien, cette fois-ci, elles ressemblent davantage aux îles Dodo Airlines que vous visitez avec Orville et Wilbur, mais avec toutes sortes d’extras passionnants.

Tu peux recevoir:

Fait intéressant, en visitant une île isolée avec Kapp’n, vous pouvez trouver des endroits qui sont à une saison différente de celle de votre île principale. Cela signifie que vous pouvez attraper des créatures difficiles à trouver en dehors du moment où elles apparaissent normalement, ainsi que profiter de la météo des événements comme Cherry Blossom toute l’année.

Vous pouvez également trouver des îles qui sont à une heure différente de votre île principale – parfait si vous n’en avez l’occasion que le matin ou après le travail !

Les îles que vous visitez avec le Kapp’n peuvent également avoir des conditions météorologiques différentes de celles de votre île principale, vous pourriez donc trouver un cœlacanthe sous la pluie ou une pluie de météores la nuit.

Faire un voyage avec Kapp’n vaut bien le temps, et probablement plus pour les joueurs avancés que de prendre l’avion avec Orville et Wilbur.

Les îles Kapp’n’s jouent également un rôle clé pour savoir où trouver Brewster et déverrouiller le café The Roost.

Bien qu’ils présentent également un contrepoint sauvage à l’ajout plus civilisé du centre commercial de Harv’s Island.

Ou pour une aide plus générale, nous avons également une page complète de guides Animal Crossing: New Horizons, ainsi que des listes de prix du poisson, des prix des insectes et des prix des créatures marines.