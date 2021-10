Animal Crossing : New Horizons sera-t-il multijoueur ?

Meilleure réponse: Oui! Animal Crossing: New Horizons proposera un mode multijoueur. Il est confirmé que jusqu’à huit joueurs peuvent jouer ensemble en ligne, tandis que jusqu’à quatre joueurs peuvent explorer une île localement grâce à la nouvelle application « Call an Islander » sur votre NookPhone standard.

Téléphoner à un ami

Animal Crossings n’est pas seulement un jeu solo. Alors que vous pouviez visiter les maisons ou les villes d’autres joueurs dans le passé, il n’y avait aucune autre interaction au-delà de cela. Cependant, les fans peuvent profiter d’options multijoueurs en ligne et locales avec Animal Crossing: New Horizons.

Pour une session multijoueur locale, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer simultanément en utilisant les Joy-Cons. En outre, jusqu’à huit joueurs peuvent rejoindre le mode multijoueur en ligne. Ainsi, vous pouvez vous réunir, explorer les îles de l’autre et voir ce qui est à vendre chez Nook’s Cranny. C’est le moyen idéal pour obtenir les meilleurs prix sur le Stalk Market.

Jouer à Animal Crossing: New Horizons localement

Si vous envisagez de vous connecter avec vos amis pour remodeler votre île paradisiaque, vous avez besoin d’une connexion locale ou d’un abonnement Nintendo Switch Online, selon la taille du groupe que vous souhaitez. Et selon que vous souhaitiez ou non le dernier DLC, vous voudrez peut-être simplement vous lancer dans le NSO: Expansion Pack .

Pour une session locale, tout ce dont vous avez besoin est votre Nintendo Switch et deux paires de Joy-Cons pour du plaisir à quatre joueurs. Gardez à l’esprit que si vous voulez rejoindre un groupe local, chaque joueur doit avoir une maison sur l’île. Un seul îlot peut exister par console Switch, quel que soit le nombre de noms enregistrés. Une copie du jeu et une Switch sont nécessaires pour chaque île unique.

Pour le multijoueur, vous pouvez voyager sur l’île d’un joueur et explorer en utilisant le jeu local sans fil ou en ligne. Vous avez besoin d’une copie du jeu et de la console par joueur pour le sans fil local, tandis qu’une connexion Internet est requise pour le jeu en ligne. De plus, les joueurs auront également besoin d’un compte Nintendo et d’un abonnement Nintendo Online ; Malheureusement, les services en ligne peuvent ne pas être disponibles partout.

Vous pouvez vous connecter à l’île de l’autre via l’aéroport de Dodo Airlines. Bien sûr, vous devez suivre quelques étapes pour déverrouiller l’option multijoueur multijoueur. Pourtant, une fois que vous le faites, les autres joueurs peuvent visiter aussi souvent que vous le souhaitez. Ouvrez votre île et tout le reste dépend de vous.

Que pouvez-vous faire d’autre avec des amis?

À partir du 5 novembre, vous pourrez vous détendre et prendre un café avec vos amis d’Animal Crossing. La dernière mise à jour apporte Brewster and the Roost, un café intégré au musée. Bien qu’il ne soit pas clair ce que les joueurs peuvent faire ensemble, à part commander une tasse de café, vous pouvez au moins rassembler vos amis et passer du temps.

Vous pouvez aussi faire un peu d’exercice, à condition d’en avoir les outils, en faisant une séance d’étirements en groupe devant la mairie ! A partir de là, c’est une question de ce que vous voulez faire. Vous pouvez rassembler des matériaux, organiser une fête, faire une chasse au trésor ou simplement vous détendre. Et vous n’avez pas besoin d’attendre la mise à jour pour vous amuser.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.