Animal Crossing: New Horizons Shopping Plaza – Comment construire chaque magasin sur Harv’s Island

L’une des fonctionnalités de retour les plus excitantes de Animal Crossing: Nouveaux Horizons est le centre commercial sur l’île de Harv.

Avec sa tendance entrepreneuriale s’éloignant de la photographie de mariage, Harv a transformé son île en la première destination de shopping de votre région. Parlez d’un centre commercial hors de la ville !

Là où il y avait une rotation régulière de visiteurs de fournisseurs spéciaux sur votre île, vous pouvez désormais installer des stands permanents pour Kicks, Labelle, Sahara, Leif et même le malicieux Redd.

Lorsque chacun des vendeurs n’est pas à ses postes habituels à l’extérieur de l’hôtel de ville, ils peuvent être trouvés ici, si vous pouvez couvrir leurs frais de démarrage !

De plus, les jeunes mariés Reese et Cyrus personnaliseront les meubles dans leur atelier, tandis que vous pourrez également faire lire votre fortune par Katrina le chat mystique.

Enfin, c’est officiel : Tortimer est bien vivant. Vous pouvez construire une petite hutte pour la tortue âgée afin d’accéder facilement à votre stockage à domicile pour alimenter les travaux de personnalisation de Cyrus sans avoir à remplir votre inventaire au préalable.

Voici tout ce que vous pouvez faire au Harv’s Shopping Plaza à Animal Crossing New Horizons, et ce dont vous avez besoin pour établir tous les nouveaux magasins !

Comment établir des stands sur la place commerçante de Harv dans Animal Crossing New Horizons

Il est facile de démarrer avec la coopérative Harv’s Shopping Plaza. Dirigez-vous simplement vers l’aéroport et demandez à Orville d’organiser un voyage sur l’île.

Ensuite, prenez la route de droite à côté de la cabane de Harv pour vous rendre sur la place.

Ici, Harv a demandé l’aide de votre vieil ami Lloid pour construire les magasins. Les amis de Lloid – tous également appelés Lloid – ont besoin de 100 000 cloches chacun pour terminer le travail sur chaque stand.

Gardez cependant à l’esprit que vous ne pouvez construire qu’un seul magasin par jour sur le centre commercial. Assurez-vous de prioriser les boutiques qui vous intéressent le plus, ainsi vous n’attendez pas près d’une semaine pour voir de quoi il s’agit !

Une fois que vous avez accumulé l’argent et donné au gyroïde trapu, le magasin que vous avez choisi ouvrira le lendemain.

Nous avons listé quel magasin est lequel ci-dessous.

Liste des magasins du centre commercial Animal Crossing New Horizons Harv

Voici tous les magasins que vous pouvez ajouter au centre commercial d’Animal Crossing: New Horizons et ce qu’ils font.

Certains sont plus excitants que d’autres, tandis que d’autres sont tout simplement très amusants. N’oubliez pas non plus de continuer à parler à Harriet, car elle vous propose de nouvelles coiffures !

Animal Crossing: liste des centres commerciaux de New Horizons Harv

Description dans le jeu

Villageois

Coût

Fonction de la boutique

Emplacement de la boutique

Un marchand élégant de chaussures et de sacs à main raffinés Kicks 100 000 Bells Accessoires et chaussures divers En bas à droite Un marchand d’art « légitime » Redd 100 000 Bells Vend des œuvres d’art et des meubles Au milieu à droite Un expert en botanique avec le pouce le plus vert Leif 100 000 Bells Arbustes, pousses de plantes et graines Haut À droite Une équipe talentueuse de remise à neuf de meubles mari et femme Reese et Cyrus 100 000 cloches Personnaliser des meubles spéciaux Haut Milieu Un ancien qui vous donnera accès à votre stockage à domicile Tortimer 100 000 cloches Accès facile à tout le stockage (vous pouvez envoyer des objets à la maison déjà avec Wilbur) En haut à gauche Un marchand proposant des tapis et des papiers peints mystérieux Sahara 100,000 Bells N/A Harriet Construire un autre stand Se couper les cheveux et apprendre de nouvelles coiffures Près du feu de camp au milieu

