Animal Crossing: New Horizons: Tout ce que nous savons sur le DLC Happy Home Paradise

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Aucun de nous n’aurait pu le prédire – eh bien, d’accord, l’un de nous le pourrait – mais Happy Home Designer, le jeu dérivé 3DS qui a réduit Animal Crossing au seul mécanicien de décoration intérieure, est ajouté à Animal Crossing: New Horizons.

Nommé « Paradis de la maison heureuse« , ce DLC payant est essentiellement un spin-off d’un spin-off, qui ajoute une tonne de nouveaux contenus, mécanismes et personnages au jeu, aux côtés de la mise à jour gratuite de la version 2.0 (si vous voulez savoir ce qui est inclus dans cela, consultez notre tour d’horizon !).

Voici tout ce que nous savons à ce jour…

Sur cette page:

Les basesNouveau contenuCartes amiibo de la série 5

Les bases

Happy Home Paradise est un complément au jeu principal qui vous fait travailler dans un complexe qui fournit des maisons de vacances à des clients présumés chargés. Les villageois auront des demandes spécifiques – tout comme Happy Home Designer, ils auront des meubles qu’ils souhaitent inclure dans la conception, ou peut-être un thème général qu’ils aimeraient voir – mais c’est en grande partie à vous, le designer, d’être Créatif.

Tout comme Happy Home Designer, il existe de nombreuses parcelles différentes sur lesquelles placer les maisons de vacances, allant des plages ensoleillées aux chaînes de montagnes automnales en passant par les forêts enneigées. Vous pouvez aussi changer de saison !

Au fur et à mesure que vous jouez, vous débloquerez plus d’options de conception, qui pourront à leur tour être utilisées à la maison. Les villageois de votre île pourraient même demander vos services pour leurs maisons aussi…

Il est important de noter que si vous achetez le contenu téléchargeable via l’abonnement Nintendo Switch Online, puis que vous annulez ultérieurement l’abonnement pour quelque raison que ce soit, vous ne perdrez pas l’accès aux nouveaux meubles, cloisons, éclairage, ambiances sonores et comptoirs. Cependant, vous ne pourrez plus visiter l’archipel, mais vous réabonner ou acheter le DLC séparément vous donnera à nouveau accès.

Voici les clous en laiton pour vous :

Les précommandes pour le DLC commencent le 29 octobre La date de sortie est le 5 novembre, comme la mise à jour gratuite. Le DLC seul coûtera 24,99 $ / 24,99 € / 22,49 £ Le DLC sera inclus avec le pack d’extension Nintendo Switch Online, qui vous donne également accès aux jeux N64 et Mega Drive (Genesis), et coûte 49,99 $ / 39,99 € / 34,99 £ pour un an, ou 79,99 $ / 69,99 € / 59,99 £ pour le Family Pass Vous pourrez accéder au contenu Happy Home Paradise via l’aéroport, en disant à Orville que vous « voulez aller travailler » C’est totalement facultatif !

Nouveau contenu

Happy Home Paradise se concentre sur la création de belles maisons de vacances à thème léger pour les personnages qui recherchent quelque chose de spécifique. Pour cela, il y a une tonne de nouveautés à découvrir :

Nouveaux personnages



Wendell le morse semble avoir un cousin éloigné : Wardell le lamantin, qui semble tenir la boutique à l’intérieur du QG de Happy Home Paradise. Il est adorable et nous l’aimons.

Il y a aussi Niko, le petit singe mignon qui porte l’uniforme HHP, donc nous supposons qu’il aide aussi Lottie.

Concevoir des espaces extérieurs



Tout comme Happy Home Designer, HHP vous permettra de décorer les jardins de vos clients. Vous pouvez mettre à peu près n’importe quel meuble à l’extérieur et clôturer une petite cour avant également.

Installations de conception



Encore une fois, comme Happy Home Designer (désolé, nous allons souvent le dire), vous pouvez concevoir des installations : écoles, théâtres, restaurants, etc., qui prendront vie au fur et à mesure que vos villageois y effectueront divers travaux. vraisemblablement dicté par les éléments que vous ajoutez aux pièces. À quel point cela est cool?

Modifier la météo, la saison et l’heure de la journée



Votre maison a l’air mignonne, mais elle serait plus mignonne au printemps, vous ne trouvez pas ? Ou peut-être un beau coucher de soleil d’été ? Votre souhait est le commandement de Happy Home Paradise, car vous pouvez changer l’heure de la journée et la saison pour mieux montrer votre travail.

Embiggen chambres

Vous pouvez modifier la taille des maisons de vos clients (dans des limites raisonnables) en fonction de vos grands desseins. On pourrait penser qu’ils voudraient tous la plus grande maison, mais non. Parfois petit est mignon !

Cloisons de séparation, comptoirs et piliers



Celui-ci rendra certains d’entre vous faibles aux genoux : des cloisons peuvent être ajoutées pour diviser les grandes pièces en mini-pièces ; la hauteur du comptoir peut être modifiée; et les piliers sont entièrement esthétiques, mais divisent un peu la pièce de manière visuelle intéressante.

Niveaux de lumière et paysages sonores



Si c’est plus une ~vibe~ que vous recherchez avec un design, essayez de réduire le niveau de lumière, de le rendre un peu plus doux et plus chaud, et de configurer un son ambiant.

Polissage



Celui-ci est un peu bizarre, c’est vrai. Vous pouvez « polir » à peu près chaque meuble, ce qui lui donnera parfois un effet supplémentaire. La bande-annonce montrait des meubles étincelants et des papillons volant autour de certaines choses, comme des plantes.

Gagnez et dépensez des Poki

oh mon dieu, attendons-nous simplement sur le fait qu’Animal Crossing New Horizons vient de présenter le script pic.twitter.com/fRFQCupjFo— Kate « 🗡🔮💀 » Gray (@hownottodraw) 15 octobre 2021

Vous serez payé pour vos travaux de décoration intérieure dans Poki, qui ne peuvent être dépensés que dans la boutique Happy Home. Cela nous semble un peu comme un script, honnêtement – ​​mais les meubles que vous pouvez acheter avec Poki sont « rares », nous pouvons donc probablement les ignorer cette fois-ci. Nous espérons vraiment que Wardell et Lottie ne sont pas dans la ligue pour être des patrons exploiteurs.

Emportez le nouveau contenu chez vous

Une fois que vous aurez rénové suffisamment de maisons, vous pourrez rapporter tous ces meubles et nouveaux objets sur votre île, où vous pourrez les utiliser dans vos maisons, et même…

Rénovez les maisons des villageois de votre île

…les maisons des autres. Une fois que vous serez un designer de renom, vos villageois pourraient enfin se rendre compte qu’ils ont un goût affreux et se tourner vers vous pour obtenir de l’aide. BON.

Cartes amiibo série 5

La série 5 ajoutera 48 nouvelles cartes amiibo, dont… de nouveaux villageois ! Et certains reviennent que nous n’avons pas vus depuis un moment, ou qui n’étaient auparavant que dans les jeux japonais Animal Crossing (en gras). Listons-les :

Sasha (Lapin) Ione (Écureuil) Tiansheng (Singe) Shino (Antilope) Marlo (Hamster) Petri (Souris) Cephalobot (Robot/Octopus) Quinn (Aigle)

Chabwick (Pingouin)

Zoé (Fourmilier)

As (oiseau)

Rio (Autruche)



Frett (Chien)

Azalée (Rhinocéros)

Roswell (Alligator)

Foi (Koala)

Tiens voilà! Le premier DLC payant Animal Crossing: New Horizons. Beaucoup de contenu pour seulement 25 $ – mais peut-être pas ce que tout le monde attendait ! Faites-nous part de vos réflexions à l’endroit habituel.