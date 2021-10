Animal Crossing: New Horizons: tout ce qui arrive dans la dernière mise à jour gratuite

Vingt minutes d’un Nintendo Direct représentent généralement environ quatre à dix grandes choses, mais cet Animal Crossing Direct était plus rempli qu’une boîte à lunch d’enfant collante. À tel point, en fait, que nous avons dû diviser notre tour d’horizon habituel du « tout » en deux parties : les trucs gratuits et les trucs payants.

Voici tout ce que vous pouvez trouver dans la mise à jour 2.0 pour Animal Crossing : New Horizons sans payer pour cela :

Sur cette page:

Les basesLes grandes chosesMises à jour de la qualité de vie

Les bases

Tout est gratuit, évidemment La mise à jour sera disponible au téléchargement à partir du 5 novembre Le numéro de version est 2.0 C’est la dernière « mise à jour majeure du contenu payant » – nous pourrions encore obtenir plus de mises à jour mineures, ou de mises à jour majeures payantes

Les gros trucs

Nous avons divisé tous les nouveaux ajouts en « grandes choses » et « mises à jour de la qualité de vie », mais vous pouvez être en désaccord avec nous sur ce qui compte comme « grande » ! Tout de même, voici ce que nous considérons comme des changements massifs pour Animal Crossing: New Horizons :

Caractères spéciaux de retour et améliorés



Vous pouvez lire la liste complète ici, mais quelques PNJ bien-aimés arrivent à Animal Crossing: New Horizons, avec Brewster prenant le contrôle de The Roost, et des tonnes d’autres (Tortimer, Harriet, Reese et Cyrus) étant disponibles sur Harv’s Island.

Nouveaux personnages spéciaux et villageois



Niko et Wardell ont tous deux quelque chose à voir avec l’extension Happy Home Paradise, et nous pensons que Wardell est en quelque sorte lié à Wendell le morse des jeux précédents.

Mais regardez de plus près les cartes amiibo et vous verrez une quantité stupéfiante de nouveaux villageois, dont Cephalobot le robot pieuvre, Ione le tamia galactique et Frett le terrifiant papa-chien. On ne sait pas encore exactement combien de ces nouveaux villageois seront uniquement Happy Home Paradise.

Extension de l’île de Harv



Harv’s Island sera désormais encore plus utile, avec une extension sur le thème du shopping à l’arrière. Cela semble fonctionner un peu comme un camping, et les vendeurs qui viennent généralement en ville à l’occasion, comme Kicks, Saharah et Leif, peuvent installer de petits magasins avec une caravane, tout en retournant des favoris comme Tortimer, Katrina et Harriet offriront de nouveaux prestations de service.

Vous devrez collecter suffisamment d’argent pour inviter chacun individuellement, à travers une version robuste et élégante de Lloid qui a une moustache.

Chaise Grenouille

Froggy Chair est de retour, bébé. Et c’est aussi personnalisable.

Cuisson



Qui aurait pu prédire qu’Animal Crossing obtiendrait un mécanicien de cuisine ? NOUS, C’EST QUI. Mais, mis à part notre prescience, le nouveau menu d’artisanat de cuisine – qui semble être accessible via un four – vous donnera la chance de transformer divers fruits, légumes et plus encore en assiettes délicieuses et décoratives. Mais où trouverons-nous tous les légumes ?

Agriculture



…En les cultivant, bien sûr ! L’agriculture était auparavant en quelque sorte dans le jeu, avec l’ajout de citrouilles, mais maintenant, cela a été étendu aux tomates, au blé, à la canne à sucre et à de nombreuses autres cultures que vous pouvez cultiver à partir de zéro.

Îles Kapp’n’s



Kapp’n revient après son rôle dans New Leaf en tant que passeur de l’île de Tortimer, et cette fois, il vous emmènera dans un nouvel endroit que lui seul connaît. Faites un tour sur son bateau (et écoutez ses chants de marins) pour accéder à de nouvelles îles, qui peuvent avoir des conditions météorologiques, des heures de la journée et même des saisons différentes de votre île principale, ce qui rend la capture d’insectes et de poissons beaucoup plus accessible toute l’année . Il y aura aussi de nouveaux types de flore, comme les vignes qui permettent d’escalader des falaises, à la manière d’une échelle.

Le perchoir



Nous savions tous que cela allait arriver, grâce au Nintendo Direct en septembre, mais c’est agréable de voir le nouveau Roost amélioré qui ouvrira ses portes dans le musée.

Composé uniquement de Brewster le barista aux oiseaux, The Roost est un petit café faiblement éclairé et très confortable où les clients peuvent boire du café à tout moment de la journée. Vous pourrez voir des personnages et des villageois en visite ici, ainsi que la possibilité d’inviter des amis et de vous asseoir pour une tasse de café – tenez simplement le lait de pigeon, s’il vous plaît.

Nouveaux meubles



Nous avons eu un aperçu de nouveaux meubles (comme la chaise Froggy que nous avons déjà mentionnée) ainsi que la possibilité de personnaliser des éléments auparavant non personnalisables via les services de Reese et Cyrus sur Harv’s Island. Nous aurons également de nouveaux articles Nook Miles, une très jolie boîte à musique à l’ancienne et un décor de plafond, ainsi que quelque chose appelé « Amazing Machine » qui… est un mystère. Pour l’instant.

Nouvelles clôtures



C’est exactement ce à quoi cela ressemble : neuf nouvelles clôtures, dont des clôtures en blocs, des clôtures en treillis, des clôtures en rondins, des clôtures en tôle ondulée et plus encore. Il est également possible de personnaliser les clôtures.

Plus de coiffures



11 nouvelles coiffures sont disponibles, dont certaines que vous devrez apprendre d’Harriet le caniche styliste de Harv’s Island. Il y a une tresse latérale, un look boyband aux cheveux souples et des vagues, des dreads et des cornrows aussi.

Plus de réactions



11 nouvelles réactions sont à venir, dont :

Double Wave Stretch Bounce To Music Listening Ears Say Cheese New KK Slider Songs



KK a travaillé dur en studio, et nous aurons donc 12 nouvelles chansons, dont :

Chillwave KK Bashment KK Break KK Chorinho KK Dub KK Fuge KK Hip Hop KK Lovers KK Polka

Appareil photo à la première personne et trépied



L’application appareil photo sur le téléphone Nook vous permet désormais de passer en mode première personne, ou mode trépied, qui vous permettra de prendre des photos dans lesquelles vous vous trouvez réellement.

Gyroïdes



Les gyroïdes sont non seulement de retour, mais ils sont EXTRA cool et EXTRA bizarres maintenant. Déterrez des fragments de gyroïde et replantez-les pour les faire pousser. Une fois qu’ils auront absorbé l’eau, ils deviendront de gros gyroïdes, que vous pourrez ensuite déterrer à nouveau pour découvrir de quel type de gyroïde il s’agit !

Chacun a un design différent et un bruit différent, et ils ont l’air beaucoup plus frais et variés que les anciens, plus similaires. Vous pouvez même les personnaliser pour qu’ils correspondent à l’esthétique de votre maison, et comme dans les jeux précédents, ils chantent en accord et en rythme avec la musique jouée.

Auparavant, il y avait une limite au nombre de gyroïdes que vous pouviez avoir dans une pièce – c’était 4 dans New Leaf et 8 dans City Folk. Il semble que la limite sera d’au moins 7 cette fois, et vous pourrez également afficher les fragments.

Élongation



Nous doutons que quiconque ait pu prédire cela, mais maintenant vous pouvez avoir des séances d’étirement sur la place, avec vos villageois et des PNJ spéciaux comme Brewster. Euh, les oiseaux ont-ils besoin de s’étirer ?

Vous pouvez même rejoindre vos amis en ligne et faire les étirements dans la vraie vie à l’aide de votre Joy-Con. C’est fondamentalement un Ring Fit beaucoup plus calme où personne ne vous crie dessus.

Visites de maisons de villageois

Nous nous sommes demandé si les villageois nous détestaient et/ou détestaient notre décoration intérieure, mais maintenant nous pouvons enfin nous visiter correctement les uns des autres au lieu de simplement faire irruption pendant qu’ils font du bricolage. Vous pouvez les inviter, et ils peuvent vous inviter – et, si New Horizons ressemble aux jeux précédents, peut-être qu’ils peuvent aussi simplement s’inviter.

Glisser entre les meubles

Honnêtement, nous pensions que c’était déjà dans le jeu, car c’était dans New Leaf, mais non, nous n’avons pas pu le faire pendant tout ce temps ! Lorsque les espaces entre les meubles sont trop petits, la seule façon pour votre personnage de passer est de se tourner sur le côté et de faire un petit tour. Enfin, c’est de retour, et maintenant nous pouvons à nouveau rassembler tous nos meubles.

Cabane de stockage

Le stockage extérieur est ICI. Le hangar de stockage vous permettra de ranger des objets sans avoir à vous déplacer jusqu’à votre maison.

Échelles permanentes

Visitez la boutique Nook pour vous procurer un kit d’échelle et installez des échelles permanentes où vous le souhaitez. Si vous en avez assez de devoir passer à votre échelle à chaque fois que vous voulez monter, alors c’est une excellente solution – c’est peu encombrant, beaucoup plus petit qu’une pente, et il existe également différents modèles !

Votre propre ABD

Le distributeur automatique de cloches est généralement situé à l’intérieur du bâtiment des services aux résidents, ce qui signifie qu’il faut entrer, attendre l’écran de chargement, puis accéder à la machine elle-même, puis retourner à l’extérieur… c’est très fastidieux. Désormais, vous pouvez placer l’ABD où vous voulez, vous pouvez ainsi accéder à votre argent sans avoir à vous fier à la mairie. Hourra !

Appli Island Life 101

C’est une bouée de sauvetage pour quiconque a l’impression d’avoir raté l’engouement pandémique de l’ACNH, ou qui rejoint une île où tout est déjà mis en place. L’application Island Life 101 sur le NookPhone en jeu vous dira comment tout fonctionne dans le jeu, il ne vous faudra donc pas trop de temps pour vous mettre au courant. Il s’agit essentiellement d’un tutoriel, sans avoir à passer par le tutoriel « nous venons d’atterrir sur une île déserte ».

Ordonnances de l’île

Fonctionnalité souvent demandée, Island Ordinances peut vous permettre de définir une règle pour adapter votre jeu à votre style de jeu. Il y en a quatre, et d’après New Leaf, nous pouvons deviner ce qu’ils font : Beautiful Island arrêtera probablement la croissance des mauvaises herbes et la mort des plantes, vous pouvez donc être assuré que votre île reste jolie si vous ne pouvez pas la visiter tous les jours ; Early Bird et Night Owl changeront les heures d’ouverture des villageois et des magasins ; Bell Boom fera probablement vendre les choses plus cher, ou fera en sorte qu’il soit plus facile de gagner de l’argent d’une manière ou d’une autre, comme augmenter les cloches que vous trouvez dans les roches.

Plus d’extérieurs de maison

Faites correspondre votre maison à l’esthétique de votre île avec les nouvelles options pour l’extérieur de la maison !

Trois nouvelles extensions de stockage

Le stockage à domicile pourra désormais contenir jusqu’à 5 000 articles.

Meubles de plafond

Tout comme dans Happy Home Designer, vous pourrez placer certains meubles – lumières, caméras de sécurité, objets suspendus – au plafond. Cela libérera de la place sur vos murs pour plus de choses !

Murs d’accent

Si vous voulez du papier peint sur un seul (ou deux, ou trois) de vos murs, alors maintenant vous pouvez faire exactement cela – il suffit de sélectionner « Définir comme mur d’accent ».

Les motifs de meubles peuvent être portés ou utilisés comme papier peint

Cela rendra beaucoup plus facile la conception de jolies maisons!

Ponts et pentes augmentés à 10 chacun

Auparavant, c’était 8 chacun, ce qui était une limite artificielle irritante. Avec cela et l’échelle permanente, il y aura désormais beaucoup plus de façons de naviguer sur l’île !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de Happy Home Paradise, nous aurons également un article séparé pour cela, y compris les cartes amiibo de la série 5.

Quelle est votre nouvelle fonctionnalité préférée ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!