Animal Crossing Nintendo Direct heure de début d’octobre et fuites de mise à jour

L’heure de début d’Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct pour octobre 2021 est presque arrivée et il y a des fuites de mises à jour passionnantes en ligne.

C’est l’une des plus grandes exclusivités Nintendo depuis qu’elle a aidé les gens à se matraquer pendant les jours sombres du verrouillage. Depuis lors, nous avons célébré le nouvel an, Pâques, l’automne, Halloween et Noël, et nous avons reçu beaucoup de nouveau contenu.

Le nouveau contenu va des rêves au cosplay de Super Mario, et les fans peuvent désormais s’attendre à une extension du musée.

Animal Crossing | Bande-annonce de New Horizons Direct

À quelle heure commence Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct ?

La date et l’heure de début d’Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct pour octobre 2021 sont 07h00 PT, 10h00 HE et 15h00 BST le 15 octobre.

Cela a été confirmé sur le compte Twitter officiel d’Isabelle pour le jeu. Vous pourrez le regarder en direct sur YouTube ou via le site de l’éditeur.

Alors que les fans célèbrent actuellement Hallow’s Eve en cueillant des bonbons, cet événement se concentrera sur le futur proche de la série pour novembre.

Agrandissement du musée Brewster

L’une des caractéristiques de la vitrine dont nous savons qu’elle se déroule est la révélation du Brewster au sein du musée.

Selon Nintendo Life, le café géré par des oiseaux, The Roost, sera contenu dans le musée et c’est à peu près tout ce que nous savons. Il est possible que nous puissions y faire fonctionner un autre mini-jeu similaire à New Leaf sur la 3DS, mais cela n’est pas confirmé.

Alors que les fans seront heureux de voir le retour de Brewster, il semble que nous aurons beaucoup plus à offrir.

Les autres fonctionnalités prévues sont : les nouvelles cultures, la cuisine, les nouvelles émotions, les meubles, etc. #AnimalCrossing https://t.co/beg1wVKHLw — Chasseur de Samus | Fuite Nintendo et News Inside (@SamusHunter2) 6 octobre 2021

Fuite d’Animal Crossing Nintendo Direct en octobre 2021

Les fuites de mise à jour pour Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct octobre 2021 incluent le retour des gyroïdes.

Cette fuite est une gracieuseté de Samsus Hunter, généralement fiable, sur Twitter. Ils prétendent également qu’il y aura de nouvelles cultures, cuisine, émotions et meubles pour la mise à jour de novembre.

On prétend également que nous pourrions voir le retour d’anciens villageois ainsi que de nouveaux. Ils mentionnent que Kapp’n devrait revenir, mais il est plus probable qu’il soit prévu pour l’été.

