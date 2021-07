Animal Crossing obtient la mise à jour des feux d’artifice, plus sur la façon dont Nintendo dit

Capture d’écran : Nintendo

La longue sécheresse de contenu dans Animal Crossing: New Horizons est sur le point de prendre fin. Dans deux jours, les feux d’artifice reviendront sur le jeu Switch populaire mais affamé d’activités. Plus tard cette année, plus de contenu viendra aussi, a déclaré Nintendo dans un tweet, sans toutefois donner de détails sur à quoi ressemblera exactement ce contenu.

Lire la suite: Hé, Nintendo, qu’est-ce qui se passe avec Animal Crossing?

“Une mise à jour gratuite pour Animal Crossing: New Horizons arrive le 29 juillet. Veuillez vous assurer d’avoir mis à jour la dernière version pour profiter des prochains spectacles de feux d’artifice hebdomadaires et des nouveaux articles saisonniers”, a écrit Nintendo dans une série de tweets. «En plus de ces mises à jour, davantage de contenu gratuit pour Animal Crossing: New Horizons est actuellement en développement pour plus tard cette année. Plus d’informations seront partagées à l’avenir, alors restez à l’écoute. Merci pour votre soutien et votre patience. »

Animal Crossing: New Horizons est sorti pour la première fois pour le Switch en mars 2020, alors que des millions de personnes étaient confinées à l’intérieur en raison des restrictions de distanciation sociale stimulées par la pandémie de covid-19. Un flux constant de mises à jour, y compris des correctifs qui ajoutaient de la natation, des mariages, les feux d’artifice susmentionnés et une île labyrinthe presque offensivement simple pour le 1er mai, a toujours diverti les joueurs. Que vous aimiez le jeu ou, comme moi, le déploriez, il est sûr de dire que New Horizons signifiait beaucoup pour beaucoup de gens pendant une période remarquablement éprouvante.

Et puis le déploiement de nouveautés vient de… s’arrêter. Comme Kotaku l’a déjà noté, la dernière mise à jour gratuite a simplement répété d’anciens événements. Avant cela, ACNH a reçu une multitude d’options de décoration pour son premier anniversaire, ainsi que des articles sur le thème du poisson d’avril, comme des coussins whoopie. Et juste avant cela, il était en proie à un crossover cauchemardesque de Mario. A part ça, ça a été en grande partie quelques mois calmes.

G/O Media peut toucher une commission

Mais, bon, au moins le jeu est sur le point d’obtenir des feux d’artifice, sans doute l’invention la plus irritante de l’histoire, qui ne sert à rien d’autre que de terroriser les animaux domestiques et de garder les voisins éveillés. Ah, cet esprit Animal Crossing revient.

Lire la suite: Que se passe-t-il lorsque vous abandonnez votre Animal Crossing: New Horizons Island