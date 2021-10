Animal Crossing transforme l’île de Harv en un paradis du shopping

Les hippies ont découvert le capitalisme ! Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

C’est l’heure de la récolte, et la présentation directe tant attendue d’Animal Crossing: New Horizons d’aujourd’hui a certainement porté ses fruits. Parallèlement au retour de Kapp’n et du café Brewster’s, Nintendo a également annoncé quelque chose dont les fans devraient être très enthousiastes: la destination photo populaire Harv’s Island se transforme en un centre commercial à part entière rempli de vos vendeurs préférés d’Animal Crossing.

L’année dernière était consacrée aux mises à jour d’Animal Crossing: New Horizons, mais depuis la fin du premier cycle annuel du jeu en mars 2021, les mises à jour ont ralenti. Bien sûr, nous profitons actuellement d’une version remaniée de l’événement d’Halloween avec de nouveaux objets à collectionner, mais en ce qui concerne les nouvelles officielles « New Stuff Coming », nous n’avons pas beaucoup entendu depuis fin juillet, lorsque Nintendo nous a annoncé qu’un nouveau contenu était disponible. les travaux. Animal Crossing Direct d’aujourd’hui, d’une durée de 20 minutes, a certainement fait l’affaire.

Depuis son lancement, Harv’s Island est un endroit où vous pouvez vous rendre pour organiser des séances photo avec vos villageois. À partir de la mise à jour du 5 novembre, Harv et sa nouvelle amie Harriet vous demanderont de transformer l’arrière de son île en une place à part entière. Les cloches contributives aideront à construire des magasins, où des vendeurs comme Kicks et Sahara, normalement des visiteurs insulaires chronométrés, auront des étals permanents.

Maintenant, Kicks peut vous décevoir avec sa sélection de chaussures tous les jours ! Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Cyrus mettra en place une boutique où vous pourrez personnaliser des meubles que vous ne pourriez normalement pas personnaliser vous-même via la table de fabrication. La charmante Katrina aura un stand où elle dévoilera votre fortune du jour. Et la nouvelle venue Harriet sera là pour vous couper les cheveux dans de nouveaux styles audacieux.

Tout ce nouveau contenu Animal Crossing: New Horizons arrive au bon moment. Après une année 2020 passée dans l’isolement en raison de la pandémie en cours, les joueurs se sont un peu plus aventurés dans le monde réel en 2021, alors peut-être n’avons-nous pas eu autant besoin de la distraction de Nook et de ses amis qu’il y a un an. Mais maintenant, alors que nous nous dirigeons vers la saison des vacances, nous allons nous mettre à l’abri du froid et passer du temps avec nos proches, ce qui en fait une excellente occasion de sortir le Switch et de visiter un paradis tropical, même s’il est bientôt couvert. dans la neige.

Je dois admettre que j’ai laissé ma propre île Sorna tomber en ruines au cours des six derniers mois. On dirait qu’il est temps pour moi de revenir, d’arracher des mauvaises herbes et de demander à mes villageois de me réprimander gentiment de les avoir laissés seuls pendant si longtemps. C’est à ça que servent les amis des animaux.