Trio instrumental révolutionnaire et défiant les genres LES ANIMAUX COMME LEADERS a annoncé son nouvel album très attendu, « Parrhésie ». Le premier nouvel album complet du groupe depuis 2016 acclamé par la critique « La folie de beaucoup » sortira le 25 mars 2022 via Archives sumériennes.

Pour célébrer l’annonce de LES ANIMAUX COMME LEADERS‘ premier nouvel album en six ans, le groupe a sorti un tout nouveau single et un clip vidéo, « Le problème des autres esprits ».

LES ANIMAUX COMME LEADERS guitariste Tosin Abasi commente : « Cela fait un moment que nous n’avons pas publié de travail. Nous sommes vraiment fiers de cette collection de chansons ainsi que des composants visuels, et nous sommes ravis de la partager avec vous tous. »

« Le problème des autres esprits » arrive deux mois après la sortie de « Monomythe », qui était accompagné d’un clip réalisé par Telavaya Reynolds et avec une chorégraphie de Tlathui Maza de Nohbords. Le clip a enregistré près de 900 000 Youtube vues, avec la piste enregistrant plus d’un million de flux multiplateformes.

« Parrhésie » liste des pistes :

01. Cartographie des conflits



02. Monomythe



03. Miso rouge



04. Chute de Gestaltzer



05. Asahi



06. Le problème des autres esprits



07. Pensées et prières



08. Micro-agressions



09. Néant Gordien

Cela peut sembler étrange d’associer le « storytelling » à la musique instrumentale. Mais LES ANIMAUX COMME LEADERS a abandonné les règles, les limites et les limites de la musique rock conventionnelle dès le début. Armé de guitares à huit cordes qui élargissent la palette, de synthés riches et de grooves percussifs percutants, le trio est apprécié des métalleux, des virtuoses en herbe, des fanatiques de jazz et des auditeurs occasionnels. Comme fourche observé, « LES ANIMAUX COMME LEADERS ont parcouru la corde raide entre la pure virtuosité technique et la véritable résonance émotionnelle. » Même sans voix, il s’agit d’une musique intime et mythique.

LES ANIMAUX COMME LEADERS a commencé comme une sortie solo pour Abasi, dont le partenariat créatif avec un guitariste de formation classique Javier Reyes et batteur formé à Berklee Matt Garstka est construit sur un amour partagé de tout, de la fusion au death metal technique. Garstka a honoré la couverture de Batteur moderne en 2015. Dans l’une de ses nombreuses apparitions en couverture, Monde de la guitare nommé Pécher parmi les guitaristes de la décennie. Pierre roulante l’a présenté dans le cadre de leur série « Young Guns ». Les Tribune de Chicago l’a déclaré « la chose la plus proche du prog-metal à un Eddie Van Halen. » Kerrang ! inclus leur album « Apesanteur » parmi ses meilleurs albums de 2011. « La joie du mouvement » est entré au Billboard 200 au n ° 24 en 2014, et « La folie de beaucoup » a décroché le Top 20 en 2016. Maintenant, plus d’une décennie après le début de leur carrière, un rapide coup d’œil aux groupes avec lesquels ils ont tourné montre l’attrait toujours diversifié de LES ANIMAUX COMME LEADERS. C’est une liste qui comprend KORN, DEFTONES, TROIS FOIS, MESHUGGAH, SOUS SERMENT, TESSERACT et CIRCA SURVIVRE, ainsi que les grands festivals avec LINKIN PARK, AVENGED SEVENFOLD et NŒUD COULANT.

LES ANIMAUX COMME LEADERS offrir plus que la musicalité et la compétence prêtes à l’emploi. L’accent mis sur l’humeur, la texture et le pouvoir émotif élève le matériau au-delà de toutes les notions préconçues, résultant en un phénomène fascinant et unique, avec un attrait improbable et profond à travers plusieurs sous-genres et plus de 200 millions de filières de carrière à ce jour.



