Animaux 3D et objets AR Google : liste complète et galerie

Google croit au côté pratique de la réalité augmentée. Au cours des deux dernières années, la collection d’animaux et d’objets 3D de Google s’est étendue sur les appareils mobiles, des animaux terrestres aux créatures sous-marines en passant par les oiseaux, les animaux domestiques et même les dinosaures. Il existe également une collection croissante axée sur l’anatomie humaine et la biologie interne de nos organes et cellules, ainsi que sur les planètes et autres objets de notre système solaire. C’est assez incroyable !

Et bien que vous n’ayez pas besoin d’un appareil Android coûteux pour en faire l’expérience, avec une prise en charge disponible pour des tonnes de téléphones, y compris des appareils Android vraiment abordables, Google ne facilite pas la visualisation de chaque animal ou objet que vous pouvez visualiser en 3D. C’est là que nous intervenons. Nous allons vous montrer ci-dessous tous les animaux et objets 3D proposés par Google, ainsi que des instructions sur leur utilisation.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment utilisez-vous les animaux et objets 3D de Google dans la vue d’objet ?

Lorsque vous ouvrez pour la première fois un animal/objet 3D, vous verrez un animal 3D animé sur un fond blanc dans la vue Objet. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l’animal pour le faire bouger de haut en bas, d’un côté à l’autre, et le faire pivoter à 360 degrés afin que vous puissiez analyser chaque centimètre, de l’arrière au dessous. Effectuez un zoom avant en faisant glisser vos doigts vers l’extérieur et un zoom arrière en les pinçant ensemble.

Vous pouvez appuyer sur le icône de partage en bas à droite de votre téléphone pour partager l’objet 3D via votre application préférée, que ce soit Twitter, Instagram ou sous forme de texte normal. Lorsque vous faites cela, Google génère un lien qui va directement à l’élément 3D afin que les gens puissent simplement appuyer dessus et voir instantanément ledit objet.

Comment utilisez-vous les animaux et objets 3D de Google en réalité augmentée ?

Source : Joe Maring / Android Central

Dans la vue AR, déplacez votre téléphone dans la pièce pour cartographier et traiter votre environnement. L’animal apparaîtra bientôt, mélangé à votre environnement. Cela peut prendre quelques essais, alors soyez patient. Une fois que cela fonctionne, l’animal apparaîtra sur votre sol, perché sur une étagère, sur votre bureau d’ordinateur ou à l’endroit où vous souhaitez le placer.

Lors de la visualisation d’un animal/objet 3D dans la vue Objet, touchez Visualisez dans votre espace. Robinet Donner accès.

Robinet Autoriser tout le temps.

Source : Android Central Tap Permettre. Votre animal/objet 3D apparaîtra sous vos yeux.

Déplacez-vous avec votre téléphone pour le regarder sous différents angles.

Source : Android Central

Pour changer l’orientation de l’animal pour voir le dos et la queue d’un mignon bouledogue français, par exemple, maintenez un doigt sur l’animal/objet et faites-le pivoter avec un autre. Vous n’avez pas la même capacité à 360 degrés de voir des choses comme le dessous ou le dessus d’un canard que dans la vue Objet, mais vous pouvez faire pivoter l’animal pour qu’il soit orienté dans différentes directions.

Si vous maintenez le téléphone immobile, les animaux feront aussi des choses par eux-mêmes (comme remuer la queue, sauter ou renifler). Le tigre, par exemple, ouvrira sa bouche pour rugir et le serpent inspectera son environnement.

Dans ce mode AR, vous pouvez également redimensionner un animal/objet en pincement et zoom dessus. Il sera réglé à 100% par défaut pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemble dans la vraie vie, mais il peut être amusant de jouer avec les différentes tailles. De plus, si vous souhaitez déplacer un animal/objet 3D dans une autre partie de la pièce, placez un doigt sur l’animal et faites-le glisser où vous le souhaitez.

Qu’est-ce que le mélange d’objets et comment l’utilisez-vous ?

Source : Joe Maring / Android Central

Le mélange d’objets est une fonctionnalité disponible sur les appareils Android qui permet à l’animal de mieux se fondre dans votre monde réel. Cela permettra aux objets 3D de ressentir le monde qui les entoure et de s’adapter en conséquence à la pièce/zone dans laquelle ils se trouvent.

C’est un bon moyen de donner l’impression qu’un serpent se cache derrière le canapé, par exemple, en affichant de manière plus réaliste uniquement les parties du reptile qui seraient visibles s’il était réellement réel.

Il est facile d’utiliser le mélange d’objets. En vue AR, vous verrez une petite icône de cercle en haut à droite avec une moitié ombrée et une claire. Simplement appuyez dessus pour activer et désactiver le mélange d’objets. Bien sûr, vous devez vous approcher de l’animal pour qu’il fonctionne correctement, et il faut quelques secondes pour que l’image commence à s’estomper et se fondre correctement. Mais une fois qu’il est parfaitement réglé, vous pouvez prendre une photo à envoyer à vos amis et à votre famille pour bien rire, et les enfants peuvent s’amuser beaucoup avec.

De quel type de téléphone avez-vous besoin pour voir les animaux et objets 3D de Google ?

Source : Andrew Martonik / Android Central

Les animaux 3D de Google fonctionnent sur de nombreux appareils, y compris les smartphones et tablettes Android et iOS.

Pour Android, il doit s’agir d’un appareil ou d’une tablette Android avec Android 7.0 ou supérieur avec le Google Play Store pré-installé.

Pour les iPhones et iPads, l’appareil doit être iOS 11.0 ou supérieur.

Parmi les nombreux appareils sur lesquels Google 3D Animals travaillera, citons les Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, Note 8, 9 et 10; n’importe quel téléphone Google Pixel ; et sélectionnez les appareils Android de LG, Motorola, OnePlus, Huawei, Oppo, Xiaomi, Sony et autres. L’iPhone 6S, 7, 8, X, 11 et la plupart des iPad afficheront également Google 3D Animals, à condition que l’iOS soit mis à jour. Si l’application Google Play Services for AR est installée sur votre appareil, il est probable qu’il prendra en charge l’expérience complète de Google 3D Animals. Google fournit également toute une liste d’appareils Android et d’appareils iOS pris en charge.

Les animaux et objets 3D de Google ont-ils du son ?

Google 3D Animals a des sons d’accompagnement, que je pouvais entendre sans problème sur les appareils Android et Apple.

Le rugissement du tigre est aussi menaçant que si vous en aviez entendu un dans la vraie vie, tout comme le grognement de l’alligator. Le sifflement du python royal lorsqu’il se déplace donne l’impression qu’il s’agit de frapper à tout moment.

Il y en a aussi de mignons, comme l’adorable aboiement et le gémissement d’un golden retriever ou d’un Welsh Corgi, le non d’un cheval et le charlatan d’un canard. Même les animaux comme le lapin incluent un son avec un léger bruit de froissement et de reniflement lorsqu’il cherche de la nourriture et examine son environnement. Avec le pêcheur à la ligne, un autre animal relativement calme, vous entendrez les bruits de l’eau qui nage sur l’écran.

Ci-dessous, vous trouverez une vaste galerie d’animaux 3D et d’objets AR de Google, tels que les animaux terrestres, les poissons, les animaux domestiques, les insectes, les dinosaures, les planètes et la structure cellulaire humaine. Nous avons également une liste d’autres objets AR disponibles, y compris les planètes, les lunes et l’anatomie humaine.

Noter: Vous devrez être sur un appareil mobile, comme un téléphone Android, une tablette Android, un iPhone ou un iPad, pour afficher les objets 3D lorsque vous appuyez sur les liens ci-dessous.

Recherche Google 3D : Animaux terrestres

Il existe une tonne d’éléments 3D que vous pouvez afficher dans la recherche Google, mais pour beaucoup de gens, les animaux sont les plus amusants à utiliser et à interagir avec. Ainsi, que vous souhaitiez voir quelque chose de familier comme un chat ou quelque chose d’extravagant comme un requin, Google vous propose un large éventail d’animaux différents.

Recherche Google 3D : Animaux sous-marins et des zones humides

Recherche Google 3D : Oiseaux

Recherche Google 3D : Animaux domestiques

Recherche Google Dinosaures 3D

Recherche Google 3D : Insectes

Recherche Google 3D : La faune australienne

Recherche Google 3D : cellules animales

Recherche Google 3D : Systèmes du corps humain

Recherche Google 3D : Culture pop japonaise

Recherche Google 3D : autres éléments

Quels autres animaux et objets 3D la recherche Google prend-elle en charge ?

Source : Joe Maring / Android Central

Google ne propose pas que des animaux dans ses résultats de recherche 3D. Il existe des tonnes d’autres objets et éléments que vous pouvez visualiser en 3D. Dans certains cas, tapez simplement l’élément et le résultat 3D apparaîtra comme le premier. Dans d’autres, cependant, vous devez saisir des mots-clés très spécifiques pour obtenir le bon résultat. Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver ces articles, mais vous aurez peut-être plus de chance. Voici une liste complète !

Planètes

Lunes

Le corps humain

Voitures

Autres objets

Les animaux Google 3D sont amusants et éducatifs

Source : Joe Maring / Android Central

Les animaux Google 3D sont un petit trésor caché dans la recherche Google qui est super amusant une fois que vous le découvrez, sans parler de l’éducation. C’est un excellent outil pour les enfants, en particulier, qui apprécieront d’explorer différents animaux dans des vues 3D à 360 degrés, en explorant chaque centimètre de leur corps et de leurs surfaces. Et vous pouvez vous amuser à placer les animaux dans vos environnements à l’aide de la vue AR. C’est une activité amusante sur le moment, ou même prendre des photos et les envoyer à d’autres pour les confondre ou les effrayer en leur faisant croire qu’il y a un serpent dans votre poubelle ou un raton laveur dans votre jardin.

Au fur et à mesure que nous nous penchons sur les autres objets que Google propose en 3D, le volet éducatif devient encore plus apparent. Les étudiants dans des domaines spécifiques peuvent voir de près tout, des planètes au corps humain, qui fournit beaucoup plus de détails et de perspectives qu’un manuel, ou même une page Web, ne pourrait jamais le faire.

Nous approfondirons bientôt ces autres objets. Mais pour l’instant, amusez-vous à rechercher les différents animaux proposés par Google en 3D.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.