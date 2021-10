Animaux de compagnie de célébrités tous déguisés pour Halloween !

Les meilleurs costumes d’Hollywood ne s’arrêtent pas dans les clubs les plus en vogue de Los Angeles… les animaux de compagnie des célébrités sont toujours entrés dans la saison effrayante avec des looks dignes de friandises aussi !

Reine Latifahle mignon chien de s prend la mer dans son costume de marin, Résa FarahanLe félin festif de ‘ rend hommage à la reine et amoureuse des chats Cléopâtre, Burt Jennerle chien de se sent français, et Justin BieberLe chiot de est prêt à sauver la situation en tant que Superman.

Kaley Cuoco, Derek Hough, Gestionnaire de Chelsea, et Eva Longoria ne sont que quelques autres parents habillant leurs animaux d’adorables accessoires !

Promenez-vous dans cette galerie d’animaux de compagnie célèbres en costumes d’Halloween pour vous mettre dans l’esprit !

Qui veut une friandise ?!