Anime Slam Dunk Returns Fall 2022, réalisé par Takehiko Inoue

Slam Dunk revient en 2022. Capture d’écran : ©TAKEHIKO INOUE/IT PLANNING, TOEI ANIMATION/Crunchyroll

Le légendaire anime de basket-ball est de retour ! Slam Dunk reviendra à l’automne prochain, avec le créateur Takehiko Inoue non seulement écrivant le scénario, mais aussi réalisant. Après une longue absence, le timing ne pouvait être meilleur.

Slam Dunk a fait ses débuts en tant que manga dans Weekly Jump en 1990 et a terminé sa course six ans plus tard. Ce n’était pas le premier manga de basket-ball, beat Le manga a été un énorme succès, vendant plus de 120 millions de volumes au Japon, et a engendré un anime à succès qui a été diffusé entre 1993 et ​​1996, ainsi que quatre longs métrages d’animation.

Inoue a annoncé pour la première fois le prochain film en janvier dernier via Twitter, ce que Kotaku avait rapporté à l’époque. Nous savons maintenant que tout est dans les temps, et le film sortira plus tard l’année prochaine.

Pour les fans d’anime d’une certaine génération, c’est un spectacle extrêmement important. Slam Dunk est l’un des mangas et anime sportifs les plus importants jamais produits. Il a une immédiateté, avec des personnages sympas, qui continuent d’intéresser même les non-fans de basket-ball. Les personnages sont sympas et le manga a contribué à populariser encore plus le basket-ball au Japon, un peu comme le manga Captain Tsubasa l’a fait pour le football.

Slam Dunk regorge de références aux stars de la NBA de l’époque, comme Michael Jordan et Patrick Ewing, qui ont dépassé la tête de nombreux lecteurs à l’époque. Il n’était pas nécessaire que les lecteurs reçoivent tous les hochements de tête et tous les hommages. Ce qui était clair, c’était l’amour d’Inoue pour le sport.

Les enfants au Japon qui n’ont jamais suivi le basket-ball sont devenus des fans, et le manga avait un énorme attrait pour les jeunes femmes. Ma femme, née à Osaka, est devenue une grande fan de Slam Dunk. Ce n’était pas le sport qui l’intéressait, mais les histoires et les personnages. Pour elle et d’autres qui ont grandi au Japon au début des années 1990, tout nouvel intérêt pour le basket-ball était un plus.

Le manga et l’anime ont référencé des équipes dont les Chicago Bulls. Capture d’écran : ©TAKEHIKO INOUE/IT PLANNING, TOEI ANIMATION/Crunchyroll

Si vous ne l’avez jamais vu, voici comment Crunchyroll, qui diffuse l’anime, le décrit :

Hanamichi Sakuragi, un étudiant de première année à Shohoku High, détient un record pour avoir été rejeté par 50 filles au collège. Depuis que la dernière fille l’a refusé pour un gars de l’équipe de basket-ball, Sakuragi a été traumatisé par le sport. Un jour, un Sakuragi sans méfiance est approché par une jolie fille qui lui demande : « Tu aimes le basket-ball ? Sakuragi tombe immédiatement éperdument amoureux de cette fille, Haruko, et répond “Je l’aime!” Rêvant du jour où il pourra capturer le cœur de Haruko, Sakuragi, qui ne connaît pas un dribble d’un dunk, commence son entraînement. Mais Haruko visait un autre étudiant de première année, Kaede Rukawa, la recrue superstar. La paire d’étudiants de première année et le reste de l’équipe de basket-ball de Shohoku commencent leur saison avec pour objectif un championnat national…

Le basket-ball n’est pas nouveau au Japon, où il est pratiqué depuis au moins les années 1920, avec des ligues formées en 1930. Pendant des décennies, les écoliers ont joué au basket-ball dans le cadre de leur programme d’éducation physique, s’entassant dans les gymnases pendant les mois d’hiver froids pour tirer des cerceaux . Cependant, même avec les ligues nationales, il n’a pas été suivi d’aussi près au Japon que des sports comme le baseball, qui est une obsession nationale, ou même le volleyball, qui est régulièrement diffusé aux heures de grande écoute.

Mais cela commence à changer, et comme Crunchyroll l’a souligné dans le clip ci-dessus, cela a commencé à changer en partie grâce au succès de Slam Dunk.

Des décennies après ses débuts, nous commençons à voir le basket japonais prendre son essor après des années de languissement en marge. Les joueuses Rui Hachimura et Yuta Watanabe évoluent en NBA, par exemple, et l’équipe nationale féminine vient de remporter la médaille d’argent aux JO de Tokyo.

C’est un bon moment pour le retour de Slam Dunk, et un moment encore meilleur pour être un fan de basket-ball au Japon.