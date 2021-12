Anime YouTuber giflé avec 150 revendications de droits d’auteur – Tuer sa chaîne

Crédit photo : YouTube

Anime YouTuber Mark Fitzpatrick (Totally Not Mark) a reçu 150 grèves pour atteinte aux droits d’auteur sur trois ans de vidéos.

Mark crée des montages de l’anime qu’il passe en revue, discutant du travail en voix off. C’est un format que de nombreux critiques de jeux vidéo utilisent pour parler de leurs parties préférées du jeu. Aux États-Unis, cet usage relève généralement du « fair use » en termes de droit d’auteur. Cependant, ce n’est probablement pas le cas au Japon, où réside le titulaire des droits.

« Au cours des dernières 24 heures, je me suis assis dans l’incrédulité, le choc et le chagrin alors que le travail de ma vie m’a été injustement arraché », a déclaré Mark dans sa vidéo traitant des revendications de droits d’auteur sur YouTube émises par Toei Animation.

« Il y a deux nuits, j’ai reçu un e-mail m’informant que quinze de mes vidéos avaient été revendiquées et bloquées par Toei Animation », confirme Mark dans la vidéo. « Une heure plus tard, le nombre est passé à 28. Et quand je me suis réveillé ce matin, il avait atteint un total de 150 vidéos que mon public ne peut plus voir et que je ne peux plus monétiser. »

Mark dit que toutes les vidéos dont les droits d’auteur étaient revendiqués étaient des critiques de la série Dragon Ball ou One Piece. Ces deux animations appartiennent à Toei.

Mark dit qu’une poignée de ses vidéos qui ont été revendiquées n’étaient pas des clips d’anime, mais des vidéos expliquant comment dessiner certains personnages. Totally Not Mark ne publie qu’une vidéo par semaine, donc les 150 vidéos supprimées représentent trois ans de travail.

« En conséquence, la principale source de revenus de mon entreprise a maintenant disparu », dit Mark, ajoutant qu’il a des employés à s’occuper. Mark dit que lui et ses employés s’assurent de respecter les politiques d’utilisation équitable définies par YouTube, son pays et d’autres pays. Mais la loi japonaise sur le droit d’auteur est notoirement draconienne, ou extrêmement favorable aux titulaires de droits, selon la façon dont vous la regardez.

La loi japonaise sur le droit d’auteur n’a pas de disposition générale sur l’utilisation équitable comme les États-Unis. L’expert juridique Keiji Sugiyama explique qu’il existe certaines coupures légales pour la parodie et l’usage privé – et les droits moraux. Les droits moraux du Japon sont décrits comme tels :

L’auteur a le droit d’offrir de mettre à la disposition du public son œuvre qui n’a pas encore été rendue publique. L’auteur a le droit de déterminer si son vrai nom ou son pseudonyme doit être indiqué comme nom d’auteur. L’auteur aura le droit de préserver l’intégrité de son œuvre et de son titre contre toute déformation, mutilation ou autre modification contre son gré.

Le Japon donne aux titulaires de droits un contrôle énorme sur la façon dont leurs œuvres sont présentées. Si Toei ne veut pas que les gens apprennent à dessiner des personnages d’anime populaire d’un YouTuber, cela rentre dans les limites de cette troisième morale juste au-dessus.