Animoca Brands, basée à Hong Kong, s’associe à Cube Entertainment de Corée du Sud pour K-pop Metaverse et NFT

Animoca Brands s’associe à Cube Entertainment pour créer des jetons non fongibles et métavers (NFT) alors que la K-pop a pris d’assaut le monde, a déclaré le directeur général de la société.

La coentreprise entre Animoca Brands, basée à Hong Kong, et la société de divertissement sud-coréenne Cube Entertainment vise à créer un métaverse musical et à émettre des jetons NFT et écosystémiques basés sur les droits de propriété intellectuelle des artistes et acteurs de la musique. dit la compagnie.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés travailleront ensemble pour créer NFT grâce à l’utilisation de ressources, notamment des sources sonores numériques, des albums, des portraits et des avatars d’artistes K-pop populaires sous la direction de Cube Entertainment.

Cube Entertainment fonctionne comme un label, une agence artistique ; société de production musicale, d’organisation d’événements et de production de concerts, ainsi qu’un éditeur de musique.

Cube Ent gère 50 talents, dont les artistes K-pop Jo Kwon, BTOB, PENTAGON ; les artistes Park Mi Sun et Lee Hwee Jae.

Yat Siu, PDG et co-fondateur d’Animoca Brands, a déclaré : « La K-pop prend le monde d’assaut, et ici, chez Animoca Brands, nous sommes impatients de travailler avec Cube Ent et leur liste d’artistes K-pop alors que nous poursuivons notre efforts. pour faire du métaverse ouvert une réalité. «

Animoca Brands est une société de divertissement numérique, de blockchain et de gamification qui fait progresser les droits de propriété numérique via NFT et les jeux dans le but de créer un métaverse ouvert.

Les NFT sont des actifs numériques et de collection qui possèdent des caractéristiques normalement associées aux éléments physiques, notamment l’authenticité, la rareté, la rareté et d’autres propriétés sécurisées sur un système de blockchain Internet.

Tel que rapporté par Blockchain.News en octobre, suite au plan de la plate-forme d’investissement social Kikitrade d’étendre sa part du marché des jeux blockchain (GameFi) et des jetons non fongibles (NFT), Animoca Brands a augmenté sa participation dans l’entreprise pour devenir le deuxième actionnaire.

GameFi, également connu sous le nom de jeux Play to Win (P2E), a connu une augmentation récente suffisamment pour dominer le marché de la blockchain au cours des derniers trimestres.

Source de l’image : Shutterstock