Animoca Brands dirige la série A de 18 millions de dollars pour la guilde d’avocats débutants Play-to-Earn

La société Play-to-earn (P2E) Avocado Guild a levé 18 millions de dollars dans une série A dirigée par Animoca Brands, portant sa valorisation à 200 millions de dollars, selon un communiqué de presse partagé avec CoinDesk.

Les guildes de jeu comme Avocado regroupent les joueurs P2E qui peuvent gagner des revenus cryptographiques à partir de titres tels que Axie Infinity. Les guildes ont souvent des accords de partage des revenus et accordent aux joueurs des prêts initiaux pour les faire entrer dans le jeu. Dans une interview avec CoinDesk, le cofondateur et PDG d’Avocado, Brendan Wong, a décrit la guilde comme un « métavers de métavers », car elle permet aux joueurs de participer. dans plusieurs mondes virtuels. Les « avocats », comme les utilisateurs s’appellent eux-mêmes, apprennent non seulement à gagner un revenu supplémentaire sur les jeux P2E, mais sont également formés à devenir des utilisateurs du Web 3, à profiter des opportunités de la finance décentralisée (DeFi) et à faire partie d’une communauté, a déclaré Wong à CoinDesk. La guilde étendra ses opérations à d’autres jeux P2E en utilisant les fonds et achètera des jetons non fongibles (NFT) et atterrira dans des mondes virtuels, a déclaré Wong. La guilde augmentera également son programme de bourses à plus de 10 000 membres, a ajouté Wong. Avocado Guild compte actuellement 7 000 membres, principalement originaires des Philippines et d’Indonésie. Les spécialistes de l’avocat apprennent à jouer à des jeux comme Axie Infinity et reçoivent parfois un capital pour commencer à jouer, après avoir accepté une répartition des revenus 50-50, selon son formulaire de demande de bourse. . Les boursiers sont libres d’arrêter le programme à tout moment, mais la plupart d’entre eux choisissent de rester dans la communauté même après la fin de leur bourse, a déclaré Wong. Three Arrows Capital, Golden Tree Management, Solana, Hashed et Binance Capital Management ont participé au tour. .Axie Infinity a vu sa popularité monter en flèche, en particulier aux Philippines, ce qui aurait conduit à une valorisation de 3 milliards de dollars pour son développeur Sky Mavis.

Lire la suite: GameFi : Comment gagner de la crypto en jouant à des jeux en ligne