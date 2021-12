Animoca Brands dirige un investissement de 130 millions de dollars dans l’accélérateur de capital-risque Brinc pour l’expansion du Web 3

L’accélérateur de capital-risque Brinc a clôturé un tour de table de 130 millions de dollars, dirigé par NFT et l’investisseur métavers Animoca Brands.

Brinc a clôturé une série B de 30 millions de dollars et 100 millions de dollars supplémentaires pour des investissements de démarrage, a indiqué la société. et plus encore.Metaverse fait référence à un monde numérique immersif créé par la combinaison de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et d’Internet, tandis que DeFi est un terme générique qui fait référence aux activités financières menées sur la blockchain sans intermédiaires traditionnels. L’investissement d’Animoca Brands poursuit le partenariat en cours entre deux sociétés, à la suite du développement conjoint d’une rampe de lancement NFT. Brinc, dont le siège est à Hong Kong, affirme avoir soutenu la croissance de plus de 200 startups depuis son lancement en 2014. L’investissement de Brinc intervient après qu’Animoca et Binance Smart Chain ont lancé un programme de millions d’euros pour investir dans des projets de jeux blockchain.Également basé à Hong Kong, Animoca Brands est un investisseur dans les projets NFT et métaverse un d a une participation majoritaire dans le jeu métaverse The Sandbox. Il a reçu une valorisation de 2,2 milliards de dollars lors d’un tour de table de 65 millions de dollars en octobre.

