Animoca Brands lance les NFT de Formule E ⋆ Crypto new media

Marques Animoca se tourne Les voitures de Formule E en NFT de valeur bientôt mis aux enchères.

La ligne s’appelle « Formule E : Haute tension » et comprend 24 NFT qui seront mis aux enchères le Mis en exergue, une plateforme NFT de Binance X construite sur la Binance Smart Chain.

L’enchère débutera le 26 août et se poursuivra jusqu’au 2 septembre. Le paiement se fera en Binance Coin (BNB) et en BUSD, le stablecoin de Binance indexé sur le dollar américain.

Animoca Brands permettra l’achat de NFT et créera un vrai jeu entre utilisateurs qui gagnera les jetons non fongibles.

Chaque utilisateur deviendra team manager et veillera au bon fonctionnement de la voiture pendant les courses. La Formula E High Voltage rejoindra ainsi le métaverse REVV Motosport où les jeux F1 Delta Machine et MotoGP Ignition sont déjà présents.

La vente aux enchères de voitures de Formule E NFT

Au total, 24 voitures sont à gagner, 2 pour chaque équipe de Formule E.

Leur classification est « Légendaire », le niveau le plus précieux, par rapport aux autres, qui sont épiques, rares et communs. Cela donne aux NFT une valeur extraordinaire. En fait, il ne s’agit que d’une première édition, et rien n’exclut que d’autres puissent suivre.

Pour le moment, les équipes suivantes seront présentes avec deux modèles :

Audi Sport ABT Schaeffler, BMW i Andretti Motorsport, DRAGON / PENSKE AUTOSPORT, DS TECHEETAH, Envision Virgin Racing, Jaguar Racing, Mahindra Racing, Mercedes-EQ Formula E Team, NIO 333 Formula E Team, Nissan e.dams, ROKiT Venturi Racing, L’équipe TAG Heuer Porsche de Formule E.

Les voitures de taille NFT seront frappées sur la Binance Smart Chain et mis aux enchères.

Cette synergie entre Formula E, Binance et Animoca Brands renforce le lien créé entre le monde du sport et la crypto-monnaie/blockchain.

Le partenariat n’est pas trop désinvolte non plus. La Formule E, en fait, reproduit les voitures de la plus célèbre Formule 1 mais dans une version électrique et donc écologiquement durable. Binance, pour sa part, a visé à créer une blockchain, la Binance Smart Chain, qui se distingue par son impact environnemental réduit, et cette caractéristique d’éco-durabilité les unit.

Avec Animoca Brands, ils apporteront la Formule E au monde de NFT, à la recherche d’une nouvelle façon d’engager les fans.

Certains disent que le battage médiatique NFT est en déclin. En réalité, Les NFT ont trouvé leur habitat naturel, bien avant le battage médiatique, dans le monde du jeu et du sport. Les cryptokitties le prouvent, tout comme les jeux comme le football fantastique basé sur la blockchain de Sorare, qui a transformé l’échange d’autocollants et le football fantastique classique en un jeu en ligne avec l’unicité et l’exclusivité garanties des objets de collection.

L’édition de Formula E High Voltage par Animoca Brands et Binance va dans le même sens, prouvant que Les NFT ne sont pas du tout en crise et, au contraire, s’avèrent de plus en plus utiles pour engager le public.