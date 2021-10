Animoca Brands lève 65 millions de dollars à une valorisation de 2,2 milliards de dollars pour pousser le jeu NFT

Le développeur de jeux de jetons non fongibles (NFT) basé à Hong Kong, Animoca Brands, a levé 65 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs de premier plan dans le cadre d’un cycle de financement qui vient de s’achever.

Dans un communiqué de presse, la société a indiqué que les fonds seront utilisés pour effectuer des investissements et des acquisitions stratégiques, augmenter son offre de produits et acquérir des licences pour des propriétés intellectuelles populaires.

S’exprimant sur l’augmentation de capital, Yat Siu, co-fondateur et PDG d’Animoca Brands, a déclaré :

« Avec le soutien de nos nouveaux investisseurs stratégiques, Animoca Brands continuera à faire progresser la blockchain dans le jeu et au-delà pour présenter à des milliards de joueurs et d’internautes une véritable propriété numérique. »

Le tour de table a vu la participation notable d’investisseurs comme Ubisoft Entertainment, Sequoia China, Dragonfly Capital, Liberty City Ventures, Justin Sun, Mirana Corp et bien d’autres.

Un porte-parole de MSA Capital a ajouté,

«Nous pensons que la crypto fournit non seulement une nouvelle monétisation dans le jeu, mais précipite également de nouveaux systèmes pour les droits numériques, engendrant des NFT et des métavers. Animoca Brands a été un pionnier dans cet espace en plein essor et nous pensons que cette équipe possède les compétences et les outils appropriés pour inaugurer ce nouveau monde numérique.

Suite à la dernière injection de capital, Animoca Brands est actuellement évaluée à 2,2 milliards de dollars.

L’essor du jeu NFT

Le marché NFT a connu une croissance explosive ces derniers mois, avec la montée en puissance des jeux à gagner basés sur NFT qui offrent des droits de propriété numérique et des opportunités GameFi.

Animoca Brands est l’une des premières entreprises à parier sur le cadre de jeu blockchain, investissant tôt dans certains des plus grands projets NFT d’aujourd’hui, notamment OpenSea, Dapper Labs et Axie Infinity.

La société se concentre sur la création d’un métaverse ouvert qui permet aux gens d’avoir la propriété complète de leurs données et de déplacer en toute transparence leurs actifs numériques d’un monde à un autre.

Siu a ajouté,

« En 2018, nous avons défini une stratégie basée sur notre évaluation selon laquelle, à l’avenir, les droits de propriété numérique révolutionneraient les industries en élargissant l’inclusion financière et que ce changement important commencerait par l’adoption de la NFT dans les jeux. Cet avenir est déjà là.

Plus tôt cette année, Animoca Brands a levé environ 138,88 millions de dollars lors de deux cycles de financement distincts auprès de certains des plus grands noms de l’industrie de la technologie et de la cryptographie, notamment Samsung et Coinbase Ventures.

L’espace NFT a ouvert de nombreuses opportunités et plusieurs entreprises, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’industrie de la cryptographie, sautent sur la tendance, notamment Coinbase, Facebook, Visa et même TikTok.