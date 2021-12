Commerce et investissement

Animoca Brands, société mère de Sandbox, rapporte une augmentation de 5 fois des fonds du Trésor en seulement 2 mois

9 décembre 2021

Animoca Brands a publié les mises à jour financières pour les neuf premiers mois de 2021, faisant état d’une croissance de 529,6 millions de dollars de revenus tandis que sa réservation est passée à 140 millions de dollars.

Elle détient actuellement un solde de trésorerie de près de 36 millions de dollars.

En outre, la société détient plus de 600 millions de dollars d’actifs numériques liquides, dont 112,1 millions de dollars en Bitcoin, Ether, BNB, USDT, USDC et BUSD, ainsi que des avoirs tiers de 456,3 millions de dollars en altcoins tels que AXS, FLOW et autres. jetons.

Pendant ce temps, la réserve d’actifs numériques appartenant à l’écosystème Animoca Brands couvrant REVV, SAND, TOWER et GMEE, qui, selon lui, pourrait être considérée comme une trésorerie, s’élève à environ 15,9 milliards de dollars à la fin de novembre 2021, contre seulement 2,9 milliards de dollars en seulement deux mois.

Le portefeuille d’investissements et de partenariats dans la blockchain de la société se compose de Sky Mavis, la société mère du jeu NFT Axie Infinity ; Dapper Labs, qui est derrière CryptoKitties et NBA Top Shot ; et le marché NFT OpenSea entre autres.

La société mère du métaverse The Sandbox, Animoca Brands, a annoncé qu’elle s’engageait à construire le métaverse ouvert. La société estime que les NFT sont « au cœur de la future expérience numérique », a déclaré Yat Siu, cofondateur et président exécutif d’Animoca Brands.

Au milieu de cela, le développeur de jeux Ubisoft a annoncé son intention d’ajouter des NFT à ses jeux cette semaine. Mais la bande-annonce de sa plate-forme Ubisoft Quartz a été retirée de la liste après le contrecoup de la communauté.

