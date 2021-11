Animoca Brands va publier un métaverse K-Pop NFT | Invezz

Les jetons non fongibles (NFT) ont fait des progrès incroyables ces dernières années. Le marché du NFT continue de se développer en raison de la croissance du métaverse. Le secteur du divertissement est désormais au centre du boom du NFT et du métaverse.

Animoca Brands, l’une des principales plateformes de jeux NFT, a annoncé un partenariat avec une maison de disques sud-coréenne, Cube Entertainment. Les deux travailleront à la création d’un « métavers de la musique K-pop ».

Animoca Brands travaille sur le multimédia NFT

Grâce à ce partenariat, Animoca et Cube Entertainment travailleront ensemble pour lancer un NFT multimédia qui célébrera les acteurs et musiciens notables de K-pop sous le label Cube.

L’annonce indique que ces NFT comprendront également des images d’artistes, des pochettes d’album et des sons numériques. Le co-fondateur d’Animoca Brands, Yat Siu, a déclaré qu’il était ravi de rejoindre ce partenariat avec Cube. Selon Siu, cette association « ferait du métavers ouvert une réalité ».

Animoca Brands a également déclaré que le partenariat profiterait aux artistes du label Cube et à leurs fans. Selon le PDG de Cube Ahn Woo-hyung, ce partenariat serait,

Un point de départ important pour dominer le marché mondial de la culture numérique et faire avancer l’industrie du contenu numérique.

Animoca Brands est sur NFT

Animoca Brands est l’une des entreprises les plus populaires du secteur NFT. Selon Siu, les NFT ont un fort pouvoir perturbateur, car ils transforment la façon dont les gens s’approprient. Au milieu de cette année, Siu a souligné que les NFT ont transformé le secteur des droits de propriété de manière similaire à la Renaissance au début de l’Europe moderne.

Dapper Labs est l’un des investissements les plus importants réalisés par Animoca dans le secteur NFT. secteur du sport.

En 2020, Animoca a signé un partenariat de licence mondial avec la Formule 1 pour lancer le jeu F1 Delta Time. Vers la fin de 2020, il a également vendu pour 3 millions de dollars de terrains virtuels NFT pour The Sandbox. Plus tôt ce mois-ci, The Sandbox a fait un investissement remarquable en levant 93 millions de dollars pour investir davantage dans le métaverse NFT.

