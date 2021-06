Anirban Mozumdar rejoint 82.5 Communications en tant que directeur de la stratégie

Il remplace Rishabha Nayyar, qui a quitté l’agence pour poursuivre son intérêt pour les universitaires

L’agence de publicité 82.5 Communications, qui fait partie du groupe Ogilvy, a annoncé la nomination d’Anirban Mozumdar au poste de directeur de la stratégie, basé à Mumbai. Il remplace Rishabha Nayyar, qui a quitté l’agence pour poursuivre son intérêt pour les universitaires.

Ancien élève de MICA, Mozumdar a plus de 24 ans d’expérience dans la création et la stratégie de marque, en Inde et dans la région de l’Asie du Sud, dans des agences comme Leo Burnett, Publicis, DDB, Y&R et ITSA. Au cours de sa carrière, il a beaucoup travaillé dans les secteurs B2C, B2B et D2C et sur des marques populaires telles que P&G (Tide, Rejoice, Whisper), Nestle (Maggi, Nestea), Wrigley’s, Philips, Bajaj Auto, Indian Oil, Emami, Thums Up et Maruti Suzuki, entre autres. Il rejoint 82.5 Communications après avoir travaillé dans le conseil de la marque Chlorophylle, où il occupait récemment le poste de PDG.

« La vaste expérience de planification d’Anirban à travers les catégories et les pays, sa capacité entrepreneuriale et sa compréhension de la science du comportement ne sont que quelques-uns des atouts avec lesquels, j’en suis sûr, il enrichira notre personnel et nos marques », Sumanto Chattopadhyay, président et CCO, mentionné.

« Anirban a un amour pour l’entreprise qui se reflète dans une connexion presque immédiate au cours de conversations stimulantes, d’échanges d’idées passionnés et de rires bruyants. Nous avons la chance d’avoir une personne de son pedigree et de sa passion se joindre à nous, pour s’associer à nos clients et à la famille 82,5, dans notre parcours de croissance », a déclaré Kapil Arora, coprésident et PDG.

Pour Mozumdar, il est passionnant d’être au cœur de la création de marque et de la publicité en ces temps qui évoluent rapidement. «Avec une équipe qui rend la créativité puissante avec passion et courage, j’ai hâte de travailler avec Sumanto, Kapil et toute l’équipe de 82.5 Communications, pour développer les affaires et la valeur pour un ensemble de marques vraiment excitant», a-t-il ajouté sur son nouveau rôle.

