Anish Shah prendra ses fonctions de directeur général, PDG de M&M le 2 avril

Shah a rejoint M&M en 2015 en tant que président du groupe chargé de la stratégie et du développement de la stratégie; des capacités renforcées telles que la numérisation et les sciences des données; a permis des synergies entre les sociétés du groupe et géré les organisations d’évaluation des risques et des performances.

Anish Shah, directeur général adjoint et directeur financier du groupe Mahindra et Mahindra (M&M), prendra la relève en tant que directeur général et chef de la direction le 2 avril. Il succède à Pawan Goenka, directeur général sortant, qui prend sa retraite le 2 avril. a déclaré la société dans un communiqué. Cela fait suite à l’annonce de la relève de la direction de l’entreprise le 20 décembre 2019.

Shah a rejoint M&M en 2015 en tant que président du groupe chargé de la stratégie et du développement de la stratégie; des capacités renforcées telles que la numérisation et les sciences des données; a permis des synergies entre les sociétés du groupe et géré les organisations d’évaluation des risques et des performances. Avant de rejoindre Mahindra, Shah était président et chef de la direction de GE Capital India, où il a dirigé la transformation de l’entreprise, y compris le redressement de sa coentreprise SBI Card. Auparavant, il dirigeait les activités de produits de débit aux États-Unis de Bank of America. Il a débuté sa carrière chez Citibank à Mumbai avant de s’installer à Boston chez Bain & Company en tant que consultant en stratégie.

Shah est titulaire d’un doctorat de la Tepper School of Business de Carnegie Mellon, d’une maîtrise de Carnegie Mellon et d’un diplôme de troisième cycle en gestion de l’Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Anand Mahindra, président de Mahindra Group, a déclaré: «Au nom du conseil d’administration, je salue le travail accompli par Pawan tout au long de sa carrière de vingt-sept ans dans l’entreprise, qui a abouti à sa forte croissance. Je lui suis reconnaissant d’avoir rendu la transition aussi fluide et transparente que possible tout au long de l’année dernière. »

Lors de la nomination de Shah, Mahindra a déclaré: «Anish est le bon leader pour le groupe Mahindra. En tant que directeur général et chef de la direction, il aura une supervision complète de toutes les activités du groupe Mahindra, y compris nos opérations mondiales, le programme de transformation et la synergie et la conduite de plusieurs programmes stratégiques. Anish incarne l’esprit de Rise et apporte une expérience de leadership exceptionnelle, une forte exposition internationale et une capacité unique à forger des relations de longue date avec nos clients, partenaires et nos employés. Je pense qu’il n’y a pas de meilleure personne pour conduire Mahindra dans le futur.

Shah a déclaré: «Je suis honoré et profondément honoré de diriger le groupe Mahindra, une organisation extraordinaire dont la vraie richesse réside dans ses employés qui incarnent ses valeurs fondamentales et vivent son objectif au quotidien. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Anand et tous mes collègues pour écrire un nouveau chapitre de croissance et pour conduire un changement positif dans la vie de nos parties prenantes pour leur permettre de s’élever.

Le communiqué de la société a ajouté que Rajesh Jejurikar, directeur exécutif de M&M, prendra la pleine responsabilité des secteurs de l’automobile et de l’équipement agricole, qui était supervisé par Goenka en tant que directeur général et PDG. Il fera rapport à Shah.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.