Aniston et Witherspoon reviennent pour la saison 2 de “The Morning Show”

C’est la deuxième fois Jennifer et Reese ils travaillent ensemble. À la fin des années 90, elles étaient sœurs dans la série Friends et bien qu’elles se connaissent depuis plus de deux décennies, elles continuent toujours à apprendre l’une de l’autre.

Jennifer Aniston et Reese Witherspoon reviennent dans le rôle d’Alex et Bradley dans The Morning Show. (Apple TV+.)

« Nous apprenons beaucoup ; nous collaborons beaucoup. Cette saison, nous avons eu des histoires différentes, donc j’ai travaillé le matin et elle l’après-midi. Mais quand on se voyait, on prenait un café et on parlait de comment on allait. Nous nous connaissons depuis des années, nous nous respectons, ce que nous avons fait et pouvoir le faire ensemble semble si naturel. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir travailler ensemble », a-t-elle déclaré. Reese Witherspoon.

Les actrices nous ont aussi dit ce qu’elles aimaient de leurs personnages. Dans le cas d Jennifer, aime qu’Alex soit une personne double. «J’aime sa capacité absolue à être professionnel à un moment et à perdre son sang-froid de manière incontrôlable le lendemain. C’est comme un pendule humain. Je l’apprécie et je m’amuse à le naviguer », a-t-il déclaré.

En échange, Reese profitez du changement que Bradley a eu dans la saison deux. « Cette saison, Bradley est très vulnérable. Il est dans un voyage de découverte de soi et de recherche de son identité. Il questionne les lieux d’où il vient, sa place dans le monde. C’est très amusant que parce que je connais des gens dans la quarantaine qui découvrent encore qui ils sont, ils ne le savent pas. Cela avait beaucoup de sens.”

Billy Crudup et Jennifer Aniston dans The Morning Show. (Apple TV+.)

Enfin, nous leur demandons si, comme leurs personnages, ils se sont déjà sentis remplaçables. Ils étaient tous les deux d’accord oui… tout le temps.

“Tout le temps. Dans notre culture, je crois qu’il n’y a pas eu de temps de changement aussi important que maintenant ou de meilleur moment pour vivre. Nous sommes des humains essayant de comprendre les choses et nous sommes capables de choses terribles et grandes. L’émission parle beaucoup de la culture de l’annulation et des coûts humains que cela entraîne pour les personnes exilées ou les condamne pour quelque chose qu’elles ont fait dans leur vie. Et la vérité est que personne n’est parfait”, a-t-il conclu. Reese.