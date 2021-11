Anitta sort son single « Envolver », en espagnol

Dans sa nouvelle chanson, l’artiste brésilienne tisse une histoire sur les désirs féminins avec des paroles provocantes, qui se concentrent sur sa conviction que les femmes doivent s’exprimer librement.

Pour conforter davantage sa conquête mondiale, l’icône de la pop brésilienne Anitta lance Envolver, son nouveau single en espagnol, qu’il agrémente d’une vidéo très séduisante.

Envolver est un autre succès dans un vaste répertoire de sorties comme Me Gusta, mettant en vedette le phénomène portoricain Myke Towers et le rappeur Cardi B; sa chanson populaire Girl From Rio et sa publication la plus récente Faking Love, face au rappeur Saweetie.

Dans son nouveau single, Anitta tisse une histoire sur les désirs féminins avec des paroles provocantes et coquettes qui se concentrent sur sa conviction que les femmes devraient être libres sans s’excuser pour leur nature séduisante.

Des paroles explosives, un charisme singulier et la voix de l’artiste brésilienne se mélangent à nouveau aux sons emblématiques du reggaeton pour raconter une histoire comme celles qu’Anitta aime raconter.

La vidéo Wrap utilise le dualisme symbolique pour représenter les désirs et les émotions qu’Anitta détaille dans son dernier single. D’une part, l’artiste est vue dans ce qui est considéré comme sa « réalité », où elle se retrouve seule à penser à l’homme dont elle est obsédée. Sur la scène du « rêve », Anitta est vue en train d’exécuter une danse sensuelle accompagnée d’un danseur comme représentation de la relation qu’elle pourrait avoir avec son protagoniste désiré.

Pour séparer davantage les deux mondes, différentes teintes et couleurs sont affichées tout au long de la production. La vidéo a été produite par Harold Jiménez de 36 Degrees, et Anitta a pris les rênes de la direction de ce projet audiovisuel.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Nous vous laissons le lien comme toujours pour que vous puissiez en profiter :