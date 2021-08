Anjem Choudary exhorte les talibans à lapider les adultères, à couper les mains aux voleurs et à interdire la musique | Monde | Nouvelles

in

Anjem Choudary sourit aux caméras après sa sortie de prison

Anjem Choudary, 54 ans, accusé d’avoir inspiré de nombreux meurtres terroristes, a offert son évaluation effrayante dans un document de 3 500 mots intitulé Conseils sincères aux dirigeants des talibans. La faction islamiste radicale a pris le contrôle de l’Afghanistan la semaine dernière, choquant le monde par la vitesse de son avancée.

La nuit dernière, sept personnes ont été tuées dans le chaos autour de l’aéroport de Kaboul alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour tenter de fuir le pays, soulignant l’inquiétude avec laquelle beaucoup considèrent la prise de contrôle.

Choudary, qui a passé cinq ans en prison pour son soutien à l’Etat islamique avant d’être libéré en 2018, a fait l’objet d’une ordonnance lui interdisant de parler en public – mais celle-ci a été levée le mois dernier.

Exprimant ses opinions via le réseau de médias sociaux crypté Telegram, Choudary a appelé les milices talibanes à pointer leurs armes sur les « forces d’occupation » et toute personne faisant obstacle à la « mise en œuvre du règne d’Allah ».

Le prédicateur de haine Anjem Choudary a exhorté les talibans à être plus intransigeants (Image: GETTY)

Omar Bakri Muhammad et Anjem Choudary ont cofondé Al-Muhajiroun (Image : GETTY)

Il les a également exhortés à fermer les ambassades d’Afghanistan à l’étranger et à expulser les Nations Unies de Kaboul.

Tous les non-musulmans vivant dans le pays devraient être frappés de ce qu’il a appelé un « impôt des infidèles ».

En outre, tous les tribunaux non liés à la charia devraient être supprimés et seules les peines liées à la charia devraient être infligées.

JUST IN: Brexit LIVE – l’ingérence Barnier intervient sur la ligne de pêche

Un soldat turc s’occupe d’un bébé alors que des personnes attendent d’être évacuées à l’aéroport Hamid Karzai (Image : GETTY)

Choudary a déclaré: «Le code pénal ou Hudood est le droit d’Allah de couper la main du voleur, de lapider l’adultère, d’appliquer la peine capitale à l’apostat et de fouetter ceux qui boivent de l’alcool (le tout après une procédure judiciaire et des preuves régulières) doit être appliqué. sans question ni hésitation.

Il a également sermonné les talibans sur l’importance d’appliquer des mesures aussi brutales, suggérant que sa capacité à mettre en œuvre la charia prouverait si oui ou non elle était « vraiment islamique ».

Il a ajouté : « Les musulmans du monde entier doivent évaluer si cet État naissant applique réellement la loi islamique ou s’il s’agit simplement d’un autre pays choisissant l’islam pour faire partie de son nom par lequel il souhaite que tout le monde l’appelle. »

A NE PAS MANQUER

Les téléspectateurs de GB News explosent la couverture « ennuyeuse » de Meghan et Harry « Pas encore ! » [VIDEO]

Un résident d’EastEnders revient après que Kat Slater a découvert la trahison de Tommy ? [SPOILER]

Our Yorkshire Farm: Amanda Owen s’ouvre sur «l’inquiétude» pour les enfants [INTERVIEW]

Un soldat américain tire en l’air avec son pistolet alors qu’il monte la garde derrière des barbelés (Image : GETTY)

Les pays les plus touchés par le terrorisme – dont l’Afghanistan (Image : Express)

De plus, Choudary a ordonné aux talibans de changer le nom de l’Afghanistan en État islamique.

Il a ajouté : « Il devrait y avoir la suppression de toutes les frontières et une invitation à tous les musulmans à devenir citoyens du nouvel État islamique dans le but d’unir la terre musulmane du sous-continent indien pour commencer, pour être le précurseur d’une plus grande unité sous le califat de Khilafah.

Choudary a été interrogé par le Mail on dimanche s’il se rendrait en Afghanistan – mais a déclaré qu’il n’en était pas capable en raison de son inscription sur une liste de surveillance du terrorisme de l’ONU et qu’il lui était donc interdit de voyager.

Réfugiés afghans se dirigeant vers le Royaume-Uni (Image : Express)

Cependant, il a ajouté : « En tant que musulman, nous croyons à l’islam et à la charia, c’est donc une chose naturelle d’y vivre. Pourquoi les Juifs gravitent-ils vers Israël ?

En 2019, l’universitaire américain Michael Kenney a raconté à Express.co.uk ses conversations avec d’anciens membres d’Al-Muhajiroun, l’organisation terroriste interdite fondée et dirigée par Choudary et Omar Bakri Muhammad.

Il a ajouté : « Je pense que nous devons reconnaître qu’une partie de ce phénomène est l’idéologie.

Le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

« Il est vraiment difficile de vaincre un ensemble d’idées – vous ne pouvez pas simplement couper la tête d’une idéologie, vous ne pouvez pas la décapiter.

« Tout au long de l’histoire d’ISIS, ils se sont avérés incroyablement résistants. »

Avec prévoyance, il a averti : « Des militants vétérans sont libérés de prison et je m’attends à ce que dans les prochaines années, vous vous retrouviez dans une situation où les gens commenceront à renouer avec l’ancien activisme. »

Express.co.uk a contacté le ministère de l’Intérieur pour demander si les dernières remarques de Choudary feraient l’objet d’une enquête.