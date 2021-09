Anker actualise sa gamme d’adaptateurs 20 W avec Anker Nano Pro coloré

in

En octobre dernier, Anker a lancé son adaptateur secteur Anker Nano de 20 watts, un chargeur haute vitesse à peine plus grand que l’adaptateur standard de 5 watts d’Apple. Avant le lancement de l’iPhone 13, Anker présente aujourd’hui un rafraîchissement pour son Anker Nano, qui arrive sous le nom d’Anker Nano Pro et se décline en quatre options de couleur : noir, blanc, bleu et violet.



L’Anker Nano Pro possède un seul port USB-C et essentiellement les mêmes spécifications de base que l’Anker Nano, mais certains des composants internes ont été modifiés pour optimiser les performances et le système de sécurité ActiveShield d’Anker propose une surveillance avancée de la température et un contrôle de la puissance de sortie pour aider à protéger votre appareil pendant qu’il est en charge rapide.



Les options de couleur pour l’Anker Nano Pro font partie de ce qu’Anker dit être une “nouvelle direction” pour l’entreprise qui la verra s’étendre au-delà des options de base en noir et blanc qu’elle a utilisées sur la plupart de ses produits au fil des ans. Parmi les autres ajouts récents de produits colorés pour Anker, citons les versions gris lavande et vert menthe de l’Anker Nano d’origine, plusieurs options de couleur pour ses câbles PowerLine et même le PowerCore Magnetic 5K compatible MagSafe.

Pour ceux qui recherchent un peu plus de polyvalence dans la gamme d’adaptateurs d’alimentation minuscules d’Anker, la société travaille également sur un Nano Pro Dual qui offrira une puissance de charge de 40 watts et deux ports. Plus d’informations et une date de lancement pour ce modèle viendront à une date ultérieure.

L’Anker Nano Pro à port unique est disponible dès maintenant sur Amazon et est au prix de 19,99 $.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec Anker et Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Meilleures histoires

À la une : rumeurs de dernière minute sur l’iPhone 13, Apple annonce des changements dans l’App Store, etc.

La ligne d’arrivée est en vue ! L’événement annuel iPhone d’Apple n’aura probablement lieu que dans une semaine environ et tous les yeux seront rivés sur l’entreprise alors qu’elle dévoile la prochaine version de sa gamme de produits la plus populaire. Avec un peu de chance, nous verrons également l’Apple Watch de nouvelle génération et peut-être même de nouveaux AirPod. D’autres nouvelles cette semaine ont vu Apple apporter quelques modifications supplémentaires à ses politiques de l’App Store en réponse à un…

Des étuis en silicone MagSafe ‘iPhone 13 Pro Max’ apparaissent dans une fuite vidéo

Une vidéo maintenant supprimée prétendant montrer les étuis officiels en silicone d’Apple pour “iPhone 13 Pro Max” semble corroborer la convention de dénomination “iPhone 13” pour la prochaine gamme d’iPhone 2021 de la société. Étui en silicone pour iPhone 13 Pro Max #Apple #IPhone13 pic.twitter.com/jkcQ0sdtXF— Majin Bu (@MajinBuOfficial) 4 septembre 2021 Initialement partagé en ligne la semaine dernière par le compte Twitter @PinkDon1, le…

Une fuite révèle quatre caractéristiques majeures de l’appareil photo de l’iPhone 13

Les modèles d’iPhone 13 offriront au moins quatre nouvelles fonctionnalités logicielles importantes pour l’appareil photo, ont suggéré des rapports récents. Selon un rapport du journaliste fiable de Bloomberg Mark Gurman, Apple prévoit d’introduire une nouvelle fonctionnalité de caméra appelée “Vidéo cinématique” sur l’iPhone 13. La vidéo cinématique apporterait efficacement le mode Portrait à la vidéo, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des séquences avec un sens supplémentaire. .

Gurman : Apple Watch Series 7 sera disponible en quantités limitées au lancement

Bien que l’Apple Watch Series 7 soit apparemment confrontée à des problèmes de production, Apple prévoit toujours d’annoncer la nouvelle smartwatch aux côtés de l’iPhone 13 lors de son événement habituel de septembre, mais l’appareil sera disponible en quantités limitées au lancement, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman décrit trois résultats potentiels de la…

Le site d’essais de véhicules en Arizona serait utilisé par Apple acheté pour 125 millions de dollars

Un ancien terrain d’essai de Chrysler pour les tests automobiles à l’extérieur de Phoenix, en Arizona, qui aurait été utilisé par Apple, a récemment été acheté pour 125 millions de dollars par la société qui le loue depuis cinq ans, selon AZ Big Media. En 2017, il a été signalé qu’une société du nom de Route 14 Investment Partners LLC avait signé un bail pour utiliser l’installation, avec …

L’intérêt pour le passage à l’iPhone baisse parmi les utilisateurs d’Android avant le lancement de l’iPhone 13, selon une enquête

Les utilisateurs d’Android sont nettement moins intéressés par les modèles d’iPhone 13 qu’ils ne l’étaient à la même époque l’année dernière par les modèles d’iPhone 12, ayant été rebutés par l’absence persistante de scanner d’empreintes digitales et les inquiétudes concernant les fonctionnalités de sécurité des enfants, selon une nouvelle enquête de SellCell. . L’enquête, menée plus tôt ce mois-ci, a demandé à plus de 5 000 utilisateurs actuels d’Android aux États-Unis âgés de…

Répartition complète des fonctionnalités de l’iPhone 13 : tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Avec le lancement de la gamme iPhone 13 d’Apple qui n’est que dans quelques semaines, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture au cours de l’année écoulée pour dresser un tableau complet des fonctionnalités et des mises à niveau à venir sur les nouveaux smartphones de l’entreprise. Pour plus de clarté, seules les améliorations, mises à niveau et nouvelles fonctionnalités explicites par rapport à la gamme iPhone 12 sont répertoriées. Il est à noter que…

La BMW i4 présente Apple CarPlay entièrement intégré dans le groupe d’instruments

Le prochain véhicule électrique phare de BMW, le “i4”, présente l’une des expériences Apple CarPlay les plus intégrées à ce jour, a montré du matériel promotionnel récent. BMW décrit l’expérience Apple CarPlay dans l’i4 comme “encore plus transparente”. L’i4 dispose de deux écrans incurvés et d’un affichage tête haute. Les trois écrans peuvent afficher simultanément les informations d’Apple CarPlay. La BMW i4 comprend…

Répartition complète des fonctionnalités des AirPods 3: tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Avec les AirPods de troisième génération d’Apple censés arriver aux côtés de l’iPhone 13, ce qui est dans quelques semaines, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture médiatique pour dresser une image complète des fonctionnalités et des mises à niveau à venir de l’entreprise. – génération d’écouteurs sans fil. AirPods 3 clones dans un boîtier clair, montrant apparemment la conception de nouvelle génération. Cela vaut la peine…