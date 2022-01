Anker CES 2022 : chargeur GaN 100 W, caméras eufy, plus

Aujourd’hui, Anker participe à toute l’action du CES 2022 en présentant une collection de nouveaux équipements qui seront lancés tout au long du premier semestre de l’année. En vedette par ses derniers chargeurs GaN et mises à niveau Mac compatibles Apple, il y a aussi des détails sur de nouvelles caméras vidéo uniques et le premier projecteur laser de la marque.

Anker présente de nouveaux équipements au CES 2022

En lançant tous les nouveaux équipements Anker au CES 2022, nous avons un premier aperçu de la dernière offre GaN de la marque. Le nouveau Anker Nano II est livré avec une paire de ports USB-C pour compléter son unique slot USB-A. Présenté comme le plus petit chargeur GaN de 100 W sur le marché, cet accessoire fonctionne à une fraction de la taille que vous trouverez sur la propre alternative d’Apple et avec deux ports supplémentaires également. Le prix est actuellement fixé à 79 $, avec une livraison prévue pour mars.

Du côté plus portable de l’alimentation, Anker présente également son nouveau PowerHouse 525 pour la première fois aujourd’hui. Offrant l’une des solutions les plus performantes de l’écurie hors réseau de la marque, vous envisagez une puissance interne de 512 Wh qui peut charger les appareils sur l’une de ses quatre prises secteur. Il existe également un port USB-C PD de 60 W complété par trois emplacements USB-A, une prise de cigarette pour voiture, et plus encore. Comme vous pouvez vous y attendre de quelque chose de ce calibre, le PowerHouse arrive avec un prix de 499 $. Les autres caractéristiques notables incluent une autonomie de six mois, l’intégration avec Alexa et Google Assistant et la reconnaissance familiale.

Le CES 2022 présente également Anker, le dernier ajout à son écurie d’accessoires AnkerWork avec la nouvelle barre vidéo B600. Combinant une webcam, des haut-parleurs, un microphone et une touche lumineuse à intensité variable dans un seul package, il s’adresse aux streamers ou à toute personne qui passe beaucoup de temps dans les appels Zoom. Il contient un capteur 2K avec un champ de vision réglable et la technologie MagicSight qui ajuste automatiquement la lumière LED pour que vous soyez à votre meilleur. La barre vidéo AnkerWork B600 fera ses débuts plus tard ce mois-ci avec un prix de 219,99 $.

Les nouvelles offres de sécurité pour la maison intelligente eufy offrent des mises à niveau uniques

Du côté de la sécurité des maisons intelligentes de la gamme d’Anker, sa sous-marque eufy présente une paire de nouvelles offres au CES 2022. Tout d’abord, nous avons la nouvelle eufy Video Doorbell Dual, qui porte bien son nom avec une caméra 2K principale et capteur 1080p supplémentaire destiné au groupe pour garder un œil sur les colis. C’est l’une des premières solutions comme celle-ci sur le marché, avec la nouveauté qui rapporte à la prochaine version un prix de 259,99 $ lors de son lancement en février.

Apportant une grande partie des mêmes fonctionnalités de surveillance à une toute nouvelle destination dans votre maison, eufy est également sorti avec une nouvelle caméra de contrôle de garage. Cette solution tout-en-un non seulement modernise votre porte de garage avec un contrôle intelligent de la maison, mais intègre également une caméra pour des images en temps réel de votre espace. Il contient un capteur 1080p et est livré avec une détection de véhicule embarquée. Cela sera lancé en mars dès maintenant avec un prix de 99 $, aux côtés d’un capteur 2K modèle Plus et de la possibilité de contrôler deux portes de garage à 129 $.

Le premier projecteur laser d’Anker arrivera également plus tard cette année

En conclusion de toutes les annonces d’Anker au CES 2022, son dernier projecteur portable a été présenté publiquement pour la première fois. Lancé en tant que Kickstarter le 11 janvier avant d’être expédié en mars, le nouveau Nebula Cosmos Laser 4K arrive avec une sortie de 2 400 lumens, une résolution 4K et un design portable. Ce facteur de forme tout-en-un contient également des haut-parleurs de 30 W avec Dolby Audio. Le prix est actuellement fixé à 2 199 $.

J’ai pu jeter un premier coup d’œil au Nebula Cosmos Laser 4K en octobre, et c’est un appareil assez impressionnant. Le prix est certes élevé, mais il semble qu’Anker soutienne son projecteur phare avec les performances à la hauteur.

