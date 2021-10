Anker lance des cadres Soundcore élégants avec un «son surround» pour 200 $

De plus en plus d’entreprises commencent à se lancer dans les wearables avec des lunettes intelligentes, et Anker vient de se lancer sur le marché des lunettes en plein essor avec ses nouvelles montures Soundcore.

Les nouvelles lunettes présentent un design élégant qui permet en fait de détacher les montures des branches. De cette façon, les utilisateurs pourront échanger les montures contre une paire différente, peut-être avec un nouveau design pour correspondre à votre look. Cela diffère des autres appareils portables comme le Razer Anzu que j’ai examinés. Je dois sortir les verres pour passer aux lunettes de soleil ou aux verres correcteurs. Bien que cela ne me dérange pas, la solution d’Anker sonne beaucoup mieux.

Anker dit qu’il propose 10 montures avec différents styles et verres au choix, et elles coûtent 49 $ pièce. Cependant, toutes les fonctionnalités intéressantes se trouvent dans les temples.

Les cadres Soundcore disposent de quatre haut-parleurs positionnés pour fournir un « son surround spacieux » tout en vous gardant conscient de votre environnement. Il y a deux microphones pour les appels et pour bloquer le bruit ambiant, et les cadres disposent d’un « assistant vocal local » pour les commandes, bien que vous puissiez également utiliser les commandes tactiles sur les tempes.

Anker revendique 5,5 heures de temps de lecture avant que les images ne soient chargées, ce qui est normal dans cette catégorie, surtout si vous voulez garder les tempes sveltes. Il existe également un indice IPX4 pour protéger contre la pluie et les déversements.

Anker appelle notamment les Soundcore Frames « lunettes audio » par opposition aux lunettes « intelligentes », faisant une distinction notable entre celles-ci et d’autres comme les Ray-ban Stories ou les Snapchat Spectacles. Cependant, aucun d’entre eux ne se rapproche de ce sur quoi travaille Xiaomi.

Les cadres Soundcore seront disponibles le 10 novembre et au prix de 199 $. Les commandes commenceront le 1er novembre et les utilisateurs peuvent télécharger l’application Soundcore sur iOS ou les meilleurs téléphones Android pour essayer virtuellement une paire avant de commander.

