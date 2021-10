Anker MagGo : 6 accessoires compatibles MagSafe pour votre voiture et votre maison

Vous en avez assez des quelques accessoires MagSafe certifiés Apple comme le pack batterie MagSafe, le portefeuille MagSafe (2021) ou le chargeur MagSafe Duo, et vous vous sentez étouffé par son petit écosystème ? Si vous souhaitez étendre votre collection compatible MagSafe, vous devrez vous tourner vers des fabricants d’accessoires tiers comme Anker pour de nouvelles idées.

Anker, connu pour ses produits de charge abordables tels que les batteries portables et les prises universelles, présente sa propre suite de gadgets compatibles MagSafe appelée MagGo qui va au-delà du simple chargement sans fil de votre iPhone 12 ou 13. Sa gamme d’ouverture comprend six nouveaux gadgets qui tirent parti de la commodité et la sécurité de la fixation au téléphone par des aimants – ces produits sont idéaux lorsque vous êtes en déplacement et à la maison.

Parce qu’Apple est si réticent à certifier des accessoires tiers et à partager sa sauce secrète sur la façon d’activer la charge sans fil de 15 W, aucun de ces produits Anker MagGo ne sera capable de charger rapidement comme le peut la batterie officielle MagSafe d’Apple. La plupart sont disponibles dans les couleurs de l’iPhone 13 (bleu brumeux, gris interstellaire, blanc dolomite et violet lilas) et sont en vente sur Amazon et Anker aujourd’hui (à l’exception du chargeur magnétique sans fil Anker 633). Méfiez-vous simplement des noms de produits très similaires – utilisez plutôt les numéros de produit.

Anker MagGo Magnetic Phone Grip est une version MagSafe de la prise Pop, mais conçue pour les iPhone 12s et 13s.Anker

Poignée magnétique pour téléphone Anker (610)

Comme les prises pop populaires que vous pouvez attacher à l’arrière de votre smartphone pour une meilleure prise en main de l’appareil, la poignée magnétique pour téléphone Anker (610) se fixe à votre iPhone à l’aide de l’aimant MagSafe. Anker affirme qu’il est « assez solide pour contenir jusqu’à 28 oz (800 g) ou le poids équivalent de quatre iPhone 12 », donc vous ne devriez pas craindre de faire tomber votre téléphone en tenant l’anneau du Phone Grip. Cette poignée de téléphone est disponible pour 15,99 $ à partir d’aujourd’hui sur Anker.com.

Chargeur magnétique sans fil Anker pour votre voiture (613)

Que vous ayez besoin de votre téléphone pour les directions ou de votre covoiturage, vous voulez garder votre téléphone dans un endroit sûr et pratique lorsque vous conduisez dans votre voiture. Le chargeur magnétique sans fil d’Anker (613) n’est pas seulement un support de téléphone de voiture minimaliste qui se fixe à votre iPhone avec l’aimant MagSafe ; il charge également votre téléphone sans fil pendant que vous conduisez (seulement 7,5 W) et est réglable jusqu’à 134 degrés pour vous offrir le meilleur angle de vue. Juste au cas où vous auriez besoin de ports USB supplémentaires dans votre voiture, la base qui se fixe à votre tableau de bord comprend également un chargeur USB à deux ports : un port USB-A et un port USB-C 20W. Cet accessoire de voiture pratique coûte 69,99 $ à partir d’aujourd’hui sur Anker.com.

La batterie magnétique Anker MagGo est dotée d’une béquille pliable pour un visionnage vidéo pratique.Anker

Batterie magnétique Anker (622) avec support intégré

Bien sûr, Anker doit fabriquer une batterie magnétique compatible MagSafe (622), mais avec une torsion. Celui-ci a une béquille pliable que vous pouvez ouvrir pour soutenir votre iPhone 12 ou 13 pendant que vous regardez un film verticalement ou horizontalement. Comme la batterie MagSafe d’Apple, cette batterie Anker se fixe à l’arrière de votre iPhone mais offre une batterie beaucoup plus grande de 5 000 mAh se chargeant à un maximum de 7,5 W, contre une batterie de 1 460 mAh se chargeant à 15 W sur celle d’Apple. Il est indéniable que la fixation d’une si grosse batterie à l’arrière du téléphone ajoute 0,5 pouce à son épaisseur globale, mais vous disposez de deux ports USB-C supplémentaires au cas où vous auriez besoin de charger d’autres appareils lorsque vous voyagez. Cette batterie magnétique 622 est disponible dans des couleurs iPhone gratuites (bleu brumeux, gris interstellaire, blanc dolomite, violet lilas, vert bourgeons) et coûte 69,99 $ sur Anker.com.

Le chargeur magnétique sans fil MagGo d’Anker (623) est un support et un chargeur colorés et réglables compatibles avec MagSafe.Anker

Anker déploie également des produits pour la maison pratiques qui tirent parti des produits compatibles MagSafe pour votre maison, comme un chargeur et un support, ainsi qu’un concentrateur d’alimentation.

Chargeur magnétique sans fil Anker (623)

Maintenant que vous passez plus d’appels vidéo, vous apprécierez probablement de ne pas avoir à tenir votre téléphone pour une réunion Zoom de 4 heures. Ce petit chargeur magnétique sans fil Anker (2,49 × 2,49 × 3,14 pouces) (623) peut ressembler à une petite poubelle de bureau ou à un haut-parleur, mais il s’agit en fait d’une station de charge de téléphone pour votre bureau. Il peut à la fois contenir et charger sans fil votre iPhone à l’aide de l’aimant MagSafe et peut pivoter jusqu’à 60 degrés pour vous offrir le meilleur angle de vue. Selon le communiqué de presse, il existe apparemment une deuxième plate-forme de chargement sans fil de 5 W sous la plate-forme de chargement ronde principale, où vous pouvez charger sans fil vos AirPod. Il est disponible dans toutes les couleurs assorties à l’iPhone 13 et est maintenant disponible au prix de 79,99 $ sur Anker.com et Amazon.

Chargeur sans fil Anker Magnet (633)

À ne pas confondre avec le petit chargeur sans fil en forme de haut-parleur (623), ce chargeur sans fil magnétique (633) est un deux-fer qui combine une batterie magnétique et un support de charge, le tout dans un seul emballage. Comme la batterie magnétique Anker (622), cet ensemble est livré avec une batterie portable de 5 000 mAh capable de charger à 7,5 W, ainsi que 2 ports USB-C que vous pouvez brancher sur deux autres appareils qui ont également besoin de plus de jus. Une fois à votre bureau, vous pouvez ensuite connecter votre iPhone à la station d’accueil sans retirer la batterie, afin de pouvoir passer un appel vidéo tout en chargeant votre téléphone sans fil. Sa base dispose même d’un port USB-C supplémentaire et constitue une surface de charge secondaire de 5 W pour vos AirPod. Contrairement aux autres produits MagGo, celui-ci ne sera disponible qu’en décembre et coûtera 119,99 $ sur Anker.com.

La station de charge Anker MagGo Magnet ressemble à un haut-parleur de bureau, mais c’est vraiment un hub de charge pour tous vos gadgets.Anker

Station de charge magnétique Anker (637)

Rond et coloré, vous ne devineriez jamais qu’il s’agit en fait d’un concentrateur d’alimentation 8 en 1 pour votre bureau. Non seulement la surface ronde à l’avant est une plate-forme de charge MagSafe et un support pour votre iPhone, mais l’arrière est également rempli de prises pour tous vos besoins en gadgets. Vous pouvez même charger simultanément huit appareils à la fois si vous le devez. Il y a 2 ports USB-C, 2 ports USB-A et trois prises secteur qui peuvent charger un gros ordinateur portable à pleine vitesse. Disponible uniquement en Amérique à partir d’aujourd’hui, le 25 octobre 2021, pour 99,99 $ sur Anker.com et Amazon.